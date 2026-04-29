5 மாநில தேர்தல் 2026 எக்சிட் போல் முடிவுகள்: தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கத்தில் வெல்லப்போவது யார்? பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள்

Exit Poll Results 2026 Live: இன்று மாலை மேற்கு வங்கத் தேர்தலின் இறுதி கட்டம் முடிவடைவதைத் தொடர்ந்து, 5 மாநிலங்களுக்குமான எக்சிட் போல் தடையும் நீங்குகிறது. ஏப்ரல் 9 முதல் ஏப்ரல் 29 வரை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவின் அடிப்படையில் மக்களின் மனநிலையை இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. மே 4, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வ வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று இறுதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 29, 2026, 05:55 PM IST
    2026-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களின் சட்டமன்றத் தேர்தல் எக்சிட் போல் முடிவுகள் (Exit Poll Results)

Five State Exit Poll Results 2026 Live Updates
Live Blog

Exit Poll Results 2026 Live Updates: 2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களின் எக்சிட் போல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. ஆக்சிஸ் மை இந்தியா (Axis My India), சாணக்யா (Chanakya) மற்றும் சி-வோட்டர் (CVoter) போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களின் கணிப்புப்படி எந்தெந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்? மம்தா பானர்ஜி, மு.க.ஸ்டாலின், பினராயி விஜயன் ஆகியோரின் அரசியல் எதிர்காலம் என்ன? நேரலைத் தகவல்கள்.

முக்கியக் குறிப்பு: எக்சிட் போல் கணிப்புகள் என்பது மக்களின் கருத்துகளின் ஒரு சிறிய மாதிரியே. மே 4-ம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளே இறுதியானவை.

29 April, 2026

  • 17:51 PM

    6.70 லட்சம் பேரின் மனநிலை! Zeenia AI-ன் பிரம்மாண்ட எக்சிட் போல்

    5 மாநிலத் தேர்தல் முடிவுகளைத் தீர்மானிக்கப்போவது யார்? வழக்கமான எக்சிட் போல்களைத் தாண்டி, Zeenia AI சுமார் 6.70 லட்சம் மக்களின் நேரடி கருத்துக்கள் மற்றும் சமூக ஊடக உணர்வுகளை (Social Media Sentiments) ஆய்வு செய்துள்ளது. அசாமில் 1.5 லட்சம், தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியில் 2.20 லட்சம் என விரிவான தரவுகளின் அடிப்படையில் உருவான இந்த பிரம்மாண்ட சர்வே முடிவுகள் இன்று மாலை 6:30 மணி முதல் உங்கள் முன்னால்.

     

  • 17:46 PM

    Zeenia AI பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (Exit Polls)

    இது வெறும் சினிமா மேஜிக் அல்ல, இது நிஜ அரசியல் களம். தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் விஜய் விதைத்த அரசியல் விதை விருட்சமாகுமா? திராவிடக் கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியை உலுக்கப்போகும் அந்தத் தரவுகளை (Data) துல்லியமாக அலசுகிறது Zeenia AI. இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு காத்திருங்கள்.

     

  • 17:38 PM

    2026 எக்சிட் போல்: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தாக்கம் என்ன? திராவிடக் கோட்டையைத் தகர்ப்பாரா விஜய்? 

    1967 முதல் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களைச் சுற்றியே சுழலும் தமிழக அரசியலில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) ஒரு புதிய மாற்றாகத் தடம் பதித்துள்ளது. 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டுள்ள விஜய், திராவிடக் கட்சிகள் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பெறுவாரா? இருபெரும் கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியில் டிவிஜே (TVK) எவ்வளவு பெரிய ஓட்டையைப் போடும்? இன்று மாலை வெளியாகும் எக்சிட் போல் முடிவுகள் சொல்லப்போகும் அந்த ரகசியம் என்ன?.. தொடர்ந்து ZEE TAMIL NEWS சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்

     

  • 17:34 PM

    Exit Poll Results 2026: 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது?

    முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி: மே 4, 2026 (திங்கட்கிழமை) அன்று 5 மாநிலங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.  

    வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்: காலை 8:00 மணி அளவில் தபால் வாக்குகள் எண்ணுவதில் இருந்து தொடங்கும்.  

    முன்னிலை நிலவரங்கள்: காலை 9:00 மணி முதல் அதிகாரப்பூர்வ முன்னிலை நிலவரங்கள் தெரியவரும்.

    இறுதி முடிவுகள்: பெரும்பாலான தொகுதிகளின் முடிவுகள் மதியத்திற்குள் தெரிந்துவிடும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மாலைக்குள் வெளியாகும்.

  • 17:30 PM

    5 மாநிலத் தேர்தல் 2026: Zeenia AI-ன் துல்லியமான எக்சிட் போல் கணிப்புகள்!

    இந்தியாவே ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் எக்சிட் போல் முடிவுகளை Zeenia AI இன்று மாலை 6:30 மணி முதல் நேரலையாக வழங்குகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜியின் கோட்டையை பாஜக தகர்க்குமா? தமிழ்நாட்டில் திமுக - அதிமுக எனும் இருபெரும் துருவங்களுக்கு இடையே நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? கேரளாவில் பினராயி விஜயன் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுவாரா அல்லது காங்கிரஸின் 10 ஆண்டு கால வனவாசம் முடிவுக்கு வருமா? அசாம் மற்றும் புதுச்சேரியின் அரசியல் களம் யாருக்கு சாதகமாக உள்ளது? 17 கோடி வாக்காளர்களின் மனநிலையை Zeenia-வின் அதிநவீன தரவுப் பகுப்பாய்வு மூலம் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

     

  • 17:29 PM

    Exit Poll Results 2026: Zeenia-வின் துல்லியமான நேரலை கணிப்புகள்!

    2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் இறுதிக்கட்டப் போர் மேற்கு வங்கத்தில் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் பார்வையும் இப்போது வங்காளத்தின் மீதே உள்ளது. மாலை 6:00 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தவுடன், களத்தில் இருந்து வரும் ஒவ்வொரு தரவையும் (Data) அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் Zeenia ஆய்வு செய்யத் தொடங்கும்.

    தற்போது வரை பதிவான தரவுகளின் பகுப்பாய்வுப் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், வாக்குப்பதிவு முடிந்த அடுத்த நொடியே வரப்பெறும் கூடுதல் தரவுகளையும் உடனுக்குடன் செயலாக்கி (Real-time Processing), மிகவும் துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான எக்சிட் போல் முடிவுகளை வழங்க Zeenia தயாராக உள்ளது. வெறும் மேலோட்டமான கணிப்புகள் இன்றி, ஆழ்ந்த தரவு பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள இணைந்திருங்கள்

Exit Poll 2026TN Assembly ElectionTamil Nadu Exit Poll Results 2026West Bengal Exit PollKerala Election Prediction 2026

