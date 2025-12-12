English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • Suvarna Keralam SK-31 Lottery: கேரளா லாட்டரி: இன்றைய ரூ.1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-31 குலுக்கல் அதிர்ஷ்டம்

Suvarna Keralam SK-31 Lottery: கேரளா லாட்டரி: இன்றைய ரூ.1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-31 குலுக்கல் அதிர்ஷ்டம்

Suvarna Keralam SK-31 Lottery Result Today: கேரள மாநிலத்தின் சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி எஸ்கே-31 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். லாட்டரி குலுக்களில் எந்த எண்ணுக்கு எந்த பரிசு கிடைத்தது என்ற வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்
camera icon14
Mars Transit
கோடீஸ்வர யோகம்! செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அடுத்த 41 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
camera icon6
2025 flop movies
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
டி20ஐ: அதிக சிக்ஸர் அடித்த டாப் 8 இந்திய பேட்டர்கள்... லிஸ்டில் யார் யார்?
camera icon8
Cricket Stats
டி20ஐ: அதிக சிக்ஸர் அடித்த டாப் 8 இந்திய பேட்டர்கள்... லிஸ்டில் யார் யார்?
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி? குறிப்பு காட்டிய அமைச்சர்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி? குறிப்பு காட்டிய அமைச்சர்
Live Blog

Kerala Lottery Result Today: சுவர்ண கேரளா SK-31 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்படும். இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. 

சுவர்ண கேரளா SK-31 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலை தெரிந்துகொள்ளு எங்களுடன் (Zee News Tamil) இணைந்திருங்கள்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

12 December, 2025

  • 15:23 PM

    5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    2104  3438  4604  8713  9182  9782

  • 15:22 PM

    4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    0204  1012  2096  2144  2214  2858  3388  3466  3724  4387  
    4501  4891  5059  5660  6278  7910  7967  8967  9196

  • 15:21 PM

    ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    RA 435995
    RB 435995
    RC 435995
    RD 435995
    RE 435995
    RF 435995
    RG 435995
    RH 435995
    RJ 435995
    RK 435995
    RM 435995

  • 15:20 PM

    3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    RD 862930

  • 15:13 PM

    முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

    RL 435995

  • 14:53 PM

    லாட்டரி செய்திகள் | கருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் முடிவுகள்

    Karunya Plus KN-601 Lottery Result Today: இன்று மதியம் 2 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601" லாட்டரி அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் வெளியானது. வெற்றி எண்களின் முழு பட்டியல் (மேலும் படிக்க)

  • 14:46 PM

    கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

    படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
    படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். 
    படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 
    படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும். 
    படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

  • 14:33 PM

    சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-31 லாட்டரி முடிவுகள்

    முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
    ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
    2வது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
    3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
    4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
    5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
    6வது பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
    7வது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
    8வது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
    9வது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

  • 13:44 PM

    சுவர்ண கேரளா லாட்டரி பரிசு பட்டியல் விவரம்

    முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000, 
    ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000, 
    2வது பரிசு: ₹30,00,000, 
    3வது பரிசு: ₹5,00,000,
    4வது பரிசு: ₹5,000, 
    5வது பரிசு: ₹2,000, 
    6வது பரிசு: ₹1,000, 
    7வது பரிசு: ₹500, 
    8வது பரிசு: ₹200, 
    9வது பரிசு: ₹100

Kerala LotterySuvarna Keralam LotteryKerala Lottery ResultKerala Lottery PrizeKerala Lottery Ticket

Trending News