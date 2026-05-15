/Petrol Diesel Price Hike Live: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. கேஸ் சிலிண்டர், சிஎன்ஜி நிலவரம்! உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ்

Petrol Diesel Price Today Live: இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல் டீசல் விலை ரூ. 3 உயர்ந்துள்ள நிலையில், சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 103-ஐ தாண்டி விற்பனையாகிறது. இது குறித்து அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் இங்கே.
மதுரையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மதுரையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் டயர் உருட்டி ஆர்ப்பாட்டம்.
முக்கிய நகரங்களின் டீசல் விலை
|நகரம்
|விலை
|சென்னை
|ரூ. 95.25
|பெங்களூரு
|ரூ. 94.10
|ஹைதராபாத்
|ரூ. 98.96
|டெல்லி
|ரூ. 90.67
|மும்பை
|ரூ. 93.14
|கொல்கத்தா
|ரூ. 95.13
முக்கிய நகரங்களின் பெட்ரோல், டீசல் விலை
|நகரம்
|விலை
|சென்னை
|ரூ. 103.67
|பெங்களூரு
|ரூ. 106.21
|ஹைதராபாத்
|ரூ. 110.89
|டெல்லி
|ரூ. 97.77
|மும்பை
|ரூ. 106.68
|கொல்கத்தா
|ரூ. 108.70
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் பதற்றம் காரணமாக இன்று (மே 15) இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ. 3 அதிகரித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரையில், பெட்ரோல் விலை ரூ. 3.10 உயர்ந்து 103.90க்கும் டீசல் 95.47க்கும் விற்பனை ஆகிறது. அதேபோல் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ. 928.50 ஆகவும் வணிக சிலிண்டர் ரூ. 3237 ஆகவும் உள்ளது.