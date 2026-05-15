  • /Petrol Diesel Price Hike Live: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. கேஸ் சிலிண்டர், சிஎன்ஜி நிலவரம்! உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ்
Petrol Diesel Price Today Live: இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோல் டீசல் விலை ரூ. 3 உயர்ந்துள்ள நிலையில், சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 103-ஐ தாண்டி விற்பனையாகிறது. இது குறித்து அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் இங்கே. 

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 15, 2026, 11:02 AM IST|Updated: May 15, 2026, 12:09 PM IST
15 May 2026 12:06 PM (IST)

மதுரையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மதுரையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் டயர் உருட்டி ஆர்ப்பாட்டம். 

 

15 May 2026 11:45 AM (IST)

முக்கிய நகரங்களின் டீசல் விலை

நகரம் விலை
சென்னை ரூ. 95.25
பெங்களூரு ரூ. 94.10
ஹைதராபாத் ரூ. 98.96
டெல்லி ரூ. 90.67
மும்பை  ரூ. 93.14
கொல்கத்தா  ரூ. 95.13

 

15 May 2026 11:05 AM (IST)

முக்கிய நகரங்களின் பெட்ரோல், டீசல் விலை 

நகரம்  விலை 
சென்னை  ரூ. 103.67
பெங்களூரு ரூ. 106.21
ஹைதராபாத் ரூ. 110.89
டெல்லி  ரூ. 97.77
மும்பை  ரூ. 106.68
கொல்கத்தா  ரூ. 108.70

 

About the Author

