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லோனாவாலா: மலையிலிருந்து தள்ளிவிட்டு கொலை.... வருங்கால மனைவியின் வெறிச்செயல், காதலனுடன் கைது

Lonavala Crime News: சேதன் குடும்பத்தினரின் சந்தேகத்தை அடுத்து, சிசிடிவி காட்சிகள், மொபைல் போன் அழைப்பு விவரங்கள் (CDRs) மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில் வெளிவந்த உண்மைகள் போலீசாரையே அதிர வைத்தன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:38 AM IST
லோனாவாலா: மலையிலிருந்து தள்ளிவிட்டு கொலை.... வருங்கால மனைவியின் வெறிச்செயல், காதலனுடன் கைது
Image Credit: Lonavala Murder News (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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