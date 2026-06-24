/லோனாவாலா: மலையிலிருந்து தள்ளிவிட்டு கொலை.... வருங்கால மனைவியின் வெறிச்செயல், காதலனுடன் கைது

Lonavala Crime News: மகாராஷ்டிர மாநிலம் லோனாவாலா அருகே உள்ள லோஹகாட் கோட்டையில் (Lohagad Fort) நடந்த ஒரு சோகமான ட்ரெக்கிங் விபத்து, தற்போது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான கொலை வழக்காக மாறியுள்ளது. 24 வயதான இளைஞனை அவர் திருமணம் செய்துகொள்ளவிருந்த பெண்ணே, தனது காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்துள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது. புனேவைச் சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபரின் மகனான 24 வயது கேதன் அகர்வால் (Ketan Agrawal) கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அவரது வருங்கால மனைவி சியா கோயல் (Siya Goyal) மற்றும் அவரது காதலன் சேத்தன் சௌத்ரி (Chetan Chaudhary) ஆகியோரை புனே ரூரல் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த ஜூன் 18 அன்று கேதன் மற்றும் சியா ஆகிய இருவரும் லோஹகாட் கோட்டைக்கு ட்ரெக்கிங் சென்றனர். மறுநாள் சியாவின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் குடும்பத்தினருடன் திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த ட்ரெக்கிங் நடைபெற்றது. அப்போது, கோட்டையிலிருந்து சுமார் 400 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து கேதன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். ஆரம்பத்தில், லோனாவாலா ரூரல் போலீசார் இதனை ஒரு விபத்து மரணம் (Accidental Death Report) எனப் பதிவு செய்தனர். ஆனால், கேதன் அகர்வால் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ட்ரெக்கர் என்பதால், அவர் அவ்வளவு எளிதாகத் தவறி விழுந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என அவரது குடும்பத்தினர் சந்தேகம் எழுப்பினர்.
சேதன் குடும்பத்தினரின் சந்தேகத்தை அடுத்து, சிசிடிவி காட்சிகள், மொபைல் போன் அழைப்பு விவரங்கள் (CDRs) மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில் வெளிவந்த உண்மைகள் போலீசாரையே அதிர வைத்தன.
சியாவும் அவரது காதலன் சேத்தனும் கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த கொலையைத் திட்டமிட்டுள்ளதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதற்காக லோஹகாட் கோட்டைக்குச் சென்று முன்பே நோட்டமிட்டுள்ளனர். கேதன் கொலை செய்யப்பட்டது இரண்டாவது முயற்சியில்தான் என்ற திடுக்கிடும் தகவலும் விசாரணையில் வெளியானது. முதல் முயர்சியில் கொலயாளிகள் தோல்வியுற்றதாகத் தெரிகிறது. ஜூன் 14 அன்று கேதனை கொலை செய்ய சியாவும் அவரது காதலனும் போட்ட திட்டம் தோல்வியடைந்தது. ஆனால், அப்போது அப்பாவி கேதனுக்கு எந்த சந்தேகமும் வரவில்லை.
கேதனும் சியாவும் பாலித் தீவுக்கு (Bali) திருமணத்திற்கு முந்தைய சுற்றுலா செல்லவிருந்தனர். ஆனால், சியா திட்டமிட்டு கேதனின் பாஸ்போர்ட்டை மறைத்து வைத்ததால் அந்தப் பயணம் ரத்தானது. ஜூன் 18 அன்று, சியா வற்புறுத்தி கேதனை லோஹகாட் கோட்டைக்கு (Lohagad Fort) அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அவர்களுக்கு முன்பாகவே அங்கு சென்ற சேத்தன், அவர்களின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார். கேதன் பாதையில் முன்னால் நடந்து சென்றபோது, பின்னால் இருந்து வந்த சேத்தனும் சியாவும் சேர்ந்து அவரை 400 அடி ஆழ பள்ளத்தாக்கில் தள்ளிவிட்டுக் கொன்றுள்ளனர். தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் போலீசார் இருவரையும் பிடித்து விசாரித்தபோது, அவர்கள் கேதனைக் கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டனர்.
இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து கேதனின் பெற்றோர் தற்போது கண்ணீருடன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
கேதனின் தந்தை: "இந்த வழக்கை அரசு விரைவு நீதிமன்றத்திற்கு (Fast-track court) மாற்றி, குற்றவாளிகளுக்கு மிகக் கடுமையான தண்டனையை விரைவாக வழங்க வேண்டும். இது மற்றவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான பாடமாக இருக்க வேண்டும்."
கேதனின் தாய்: "சியா எங்களை ஏமாற்றி துரோகம் செய்துவிட்டார். எனக்கும் அவருக்கும் எந்தப் பகையும் இல்லை; நாங்கள் ஒன்றாக ஷாப்பிங், டின்னர் எனப் பலமுறை சென்றுள்ளோம். அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை. என் மகனின் மரணத்திற்கு காரணமான சியா மற்றும் அவளது காதலனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும்."
#WATCH | Pune, Maharashtra | Pune Rural Police SP Sandeep Singh Gill says, "On June 18, 2026, an engaged couple, Siya Goyal and Ketan Agarwal, visited Lohagad Fort. Siya Goyal called to report that Ketan Agarwal had slipped and fallen from the fort, resulting in his… pic.twitter.com/sHZL109Y69— ANI (@ANI) June 23, 2026
ஆரம்பத்தில் கேதன் இறந்த வழக்கு விபத்து வழக்காக (AD No. 36/2026) பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இது, தற்போது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) பிரிவுகள் 103 (கொலை) மற்றும் 61(2) (சதித்திட்டம்) ஆகியவற்றின் கீழ் கொலை வழக்காக (CR No. 168/2026) மாற்றப்பட்டுள்ளது.
புனே ஊரகக் காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்தீப் சிங் கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் இக்குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாக தெரிவித்தார். இதுகுறித்த விவரங்களை வெளியிட்ட கில், நிச்சயதார்த்தம் முடிந்திருந்த சியா கோயல் மற்றும் கேதன் அகர்வால் ஆகியோர் ஜூன் 18 அன்று லோஹாகட் கோட்டைக்குச் சென்றிருந்ததாகக் கூறினார். கோட்டையிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் கேதன் அகர்வால் உயிரிழந்துவிட்டதாக சியா கோயல் தொலைபேசி மூலம் தகவல் குடும்பத்துக்கு தெரிவித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார். "அதன்பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகள் மற்றும் உறவினர்கள், நண்பர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் சந்தேகத்தை எழுப்பின; கேதன் மலையேற்றத்தில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் என்பதால், இத்தகைய விபத்து தன்னிச்சையாக நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று தோன்றியது. அவரது குடும்பத்தினர் சந்தேகம் எழுப்பியதையடுத்து, அக்குறிப்பிட்ட சந்தேகங்களின் அடிப்படையில் அதிகாரப்பூர்வமான புகார் அளிக்கப்பட்டது," என்று அவர் கூறினார்.
“சியாவுக்குத் திருமணம் செய்துகொள்ள விருப்பம் இல்லையென்றால், அவர் அதைத் தவிர்த்திருக்கலாம்; நாங்கள் உடனடியாகத் திருமணத்தை ரத்து செய்திருப்போம். ஏன் இவ்வளவு தீவிரமான முடிவை எடுக்க வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட மனநிலை இது? ஒருவரின் 26 வயது மகனைக் கொல்லும் அளவுக்கு அத்தனை கொடூரமான மனநிலையா? இத்தகைய கொடூரமான மனநிலையைச் சமூகம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தச் சிந்தனை எங்கிருந்து வருகிறது? அவர்களின் குடும்பத்திலிருந்தா அல்லது அவர்களின் வளர்ப்பிலிருந்தா?” என்று கேதனின் வலி மிகுந்த கேள்விகளுக்கு இந்த சமூகத்திடம் பதில் உள்ளதா?