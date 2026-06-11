LPG-PNG Connection: இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடு மீண்டும் தலைதூக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஈரான்-அமெரிக்கா இடையிலான மோதல் மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) மூடப்பட்ட சூழல் ஆகியவை இந்தியாவின் எரிசக்தி இறக்குமதியைப் பாதித்துள்ளன. பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 70 சதவீதத்தை ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகவே இறக்குமதி செய்கிறது. அதேபோல, நாட்டின் மொத்த LPG இறக்குமதியில் 90 சதவீதம் இந்த நீரிணை வழியாகவே நடைபெறுகிறது.
மத்திய கிழக்கு மோதல் காரணமாக இந்தப் போக்குவரத்துப் பாதையில் இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளதால், இந்தியாவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நெருக்கடி உருவாகியுள்ளது. இதன் விளைவாக, அரசுக்குச் சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனங்கள் LPG சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தியதுடன், விநியோகம் தொடர்பான விதிமுறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளன. இந்தச் சமீபத்திய அறிவிப்பு, PNG குழாய் வழி இணைப்பு மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள LPG இணைப்பு ஆகிய இரண்டையும் வைத்திருக்கும் நுகர்வோர் தொடர்பானதாகும்.
PNG இணைப்பு இருந்தும், தங்கள் LPG சிலிண்டர்களை எரிவாயு முகமைகளிடம் ஒப்படைக்காத நுகர்வோருக்கு நோட்டீஸ்களை அனுப்புமாறு பெட்ரோலியம் அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. PNG குழாய் இணைப்புகள் அமைக்கப்பட்டும், அப்பகுதி மக்கள் இன்னும் அந்தச் சேவைக்கு மாறாத இடங்கள் குறிப்பாக அடையாளம் காணப்பட்டு வருகின்றன. அத்தகைய நுகர்வோர் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ்கள் வழங்கப்படும்; இதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (DMs), நீதித்துறை நடுவர்கள், நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் எரிவாயு முகமைகளின் உதவி கோரப்பட்டுள்ளது.
எல்பிஜி நுகர்வில் இந்தியா உலகில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, நாடு ஆண்டுக்கு சுமார் 33 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் எல்பிஜியைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய இந்தியா இறக்குமதியைச் சார்ந்திருக்கிறது. மொத்த நுகர்வில் 60 சதவீதம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இதில் 90 சதவீத இறக்குமதி ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) வழியாக வருகிறது. இந்தப் பகுதி தற்போது மோதல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஈரானால் தடுக்கப்பட்டும் உள்ளது.
ஹார்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் நெருக்கடியால் எல்பிஜி விநியோகம் குறைந்துள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒரு சிலிண்டருக்கு ₹600 இழப்பைச் சந்திக்கின்றன. எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களின் (OMCs) ஆண்டு இழப்பு ₹1,38,000 கோடியை எட்டக்கூடும். இந்த இழப்புகளைச் சமாளிக்க, அரசு மானியங்களைக் குறைத்து விலையை உயர்த்தி வருகிறது.
ஜூன் 7 அன்று, 14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை இரண்டாவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டது. முன்னதாக ₹60 விலை உயர்வு ஏற்கனவே அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதற்கிடையில், மோதல் தொடங்கியதிலிருந்து 19 கிலோ வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை இருமடங்காகியுள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் இழப்புகள் காரணமாக, 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய விலையிலான சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை இந்திய அரசு சமீபத்தில் ஒன்பதிலிருந்து நான்காகக் குறைத்துள்ளது. சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான கால இடைவெளி நகரங்களில் 25 நாட்களாகவும், கிராமங்களில் 45 நாட்களாகவும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சிலிண்டர் கள்ளச்சந்தையைத் தடுக்க OTP அடிப்படையிலான விநியோக முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளின் நோக்கம் எல்பிஜி இறக்குமதியைக் குறைப்பதே ஆகும்.
|எல்பிஜி சிலிண்டர்
|போருக்கு பிறகான தாக்கம்
|14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்
|விலையில் தொடர் ஏற்றம்
|19 கிலோ வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர்
|விலையில் தொடர் ஏற்றம்
|பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டம்
|விலையிலான சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டது
|சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான கால இடைவெளி
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நகரங்களில் 25 நாட்கள்
கிராமங்களில் 45 நாட்கள்