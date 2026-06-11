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LPG நெருக்கடி: இரண்டு கனெக்‌ஷன் இருப்பவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் மத்திய அரசு, உடனே இதை செஞ்சிடுங்க

LPG-PNG Connection: LPG மற்றும் PNG ஆகிய இரண்டு இணைப்புகளையும் வைத்திருக்கும் நுகர்வோருக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்போவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:17 PM IST
LPG நெருக்கடி: இரண்டு கனெக்‌ஷன் இருப்பவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் மத்திய அரசு, உடனே இதை செஞ்சிடுங்க
Image Credit: LPG PNG Connection (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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