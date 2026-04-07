உணவுக்கு என்ன செய்வது? சமைக்க வழியின்றி சொந்த ஊருக்குத் திரும்பும் தொழிலாளர்கள்!

LPG Shortage Latest News In Tamil: மத்திய கிழக்கில், குறிப்பாக ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நிலவும் போர் பதற்றம் உலக நாடுகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதன் நேரடி பாதிப்பாக, சர்வதேச எரிசக்தி விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தியாவில் எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே ஈரான் போர் காரணமாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு (சிலிண்டர்) தட்டுப்பாடு மற்றும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்கள் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்கள்
ஈரான் போர் காரணமாக இந்தியாவில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. பல இடங்களில் நிலைமை சீராகி வருவதாக அரசு கூறினாலும், நாடு முழுவதும் உள்ள கேஸ் ஏஜென்சிகளுக்கு வெளியே மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை காண முடிகிறது.
புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இடப்பெயர்வு
டெல்லி, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் வசிக்கும் பீகார் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஊர்களுக்குத் திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர். நாளொன்றுக்கு ரூ.500 சம்பாதிக்கும் தங்களுக்கு, ஒரு கிலோ எரிவாயுவே அதே விலைக்கு விற்கப்படுவதால் நகர்ப்புறங்களில் பிழைப்பைத் தொடர முடியாது என அவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் டெல்லியின் ஆனந்த் விகார் மற்றும் புது டெல்லி ரயில் நிலையங்களில் தொழிலாளர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. நகரங்களில் கேஸ் கிடைக்காததால் சமைக்க முடிவதில்லை. கிராமங்களுக்குச் சென்றால் விறகு அல்லது நிலக்கரியிலாவது சமைக்க முடியும் என தொழிலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
கள்ளச்சந்தை மற்றும் விலை உயர்வு
இந்தியாவில் நிலவும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சில இடங்களில் சிலிண்டர்கள் 4 முதல் 5 மடங்கு கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுவதாகப் புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கொள்ளை லாபம் ஈட்டும் கும்பல்களும் அதிகரித்துள்ளன. இதனையடுத்து முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட 1400 விநியோகஸ்தர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன், 36 ஏஜென்சிகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 500-க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொழிற்சாலைகள் பாதிப்பு
எரிவாயுவை நம்பியிருக்கும் சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் தாபாக்கள் (Dhabas) கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் உற்பத்தியும் முடங்கியுள்ளது. அரசு நிலைமை சீராக இருப்பதாகக் கூறினாலும், சாமானிய மக்களின் அவதி குறைந்தபாடில்லை. ஒரு கிலோ கேஸ் விலை சில இடங்களில் 500 ரூபாயைத் தொட்டுள்ளதால், ஏழை மக்கள் நகரங்களை விட்டு வெளியேறுவது தொடர்கிறது.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அரசின் நடவடிக்கைகள் என்ன?
5 கிலோ எடை கொண்ட சிறிய சிலிண்டர்களின் விற்பனையை அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. எவ்வித கூடுதல் ஆவணங்களும் இன்றி, அடையாளச் சான்றை (ID Proof) மட்டும் காட்டி கேஸ் ஏஜென்சிகளில் இவற்றை நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி ஒரே நாளில் 90000 சிறிய சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன எனக் கூறப்படுகிறது.
அரசு தரப்பில் இருந்து தற்போது கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்றும், தற்போது 95% விநியோகம் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெறுவதாகவும், ஒரு நாளில் 51 லட்சம் சிலிண்டர்கள் டெலிவரி செய்யப்படுவதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதேநேரம் முறைகேடாகச் சிலிண்டர்களைப் பதுக்குபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. வாரணாசியில் மூடப்பட்ட ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 200 கமர்ஷியல் சிலிண்டர்களை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஏன் இந்த சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? காரணம் என்ன?
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையேயான மோதலால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பகுதி பதற்றமாக உள்ளது. உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் இந்த கடல் வழி மிக முக்கியமானது. இது மூடப்பட்டாலோ அல்லது கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டாலோ, இந்தியா போன்ற இறக்குமதியை நம்பியிருக்கும் நாடுகளுக்கு எரிபொருள் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். இதனாலேயே மக்கள் தற்போது பீதியில் சிலிண்டர்களைப் பதுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இது செயற்கையான தட்டுப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தலும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடும்
தமிழகம் மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நெருங்கி வரும் வேளையில், இந்த எரிவாயு விலை உயர்வு மற்றும் தட்டுப்பாடு ஒரு முக்கிய அரசியல் விவாதமாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மக்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இந்தியாவில் தற்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட என்ன காரணம்?
மத்திய கிழக்கில் ஈரான், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நிலவும் போர் பதற்றம் முக்கிய காரணமாகும். குறிப்பாக, உலக எரிசக்தி விநியோகத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், எரிவாயு இறக்குமதியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
2. சோட்டு (Chhotu) சிலிண்டர் என்றால் என்ன? அதை எப்படி வாங்குவது?
'சோட்டு' என்பது 5 கிலோ எடை கொண்ட சிறிய சிலிண்டர் ஆகும். புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களுக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு கேஸ் ஏஜென்சியிலும் உங்களது அடையாளச் சான்றை (ID Proof) மட்டும் காண்பித்து, எவ்வித முகவரிச் சான்றும் இன்றி உடனடியாக இந்த சிலிண்டரைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. அதிக விலைக்கு சிலிண்டர் விற்பனை செய்யப்பட்டால் எங்கு புகார் அளிப்பது?
சிலிண்டர்கள் 4 முதல் 5 மடங்கு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதாகப் புகார்கள் வருகின்றன. இது போன்ற முறைகேடுகள் நடந்தால், அந்தந்த மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திலோ (District Supply Office) அல்லது நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் மையத்திலோ புகார் அளிக்கலாம். இதுவரை 1400 விநியோகஸ்தர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
4. தட்டுப்பாடு குறித்து அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்ன?
நாட்டில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு இல்லை என்றும், மக்கள் பீதியடையத் தேவையில்லை என்றும் அரசு கூறுகிறது. 95% விநியோகம் ஆன்லைன் மூலம் சீராக நடப்பதாகவும், ஒரு நாளில் சுமார் 51 லட்சம் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. சிலிண்டர் நெருக்கடியால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் யார்?
டெல்லி, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் தினக்கூலி வேலை செய்யும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கேஸ் விலை உயர்வால் உணவகங்களில் (Dhabas) சாப்பிடவும் வழியில்லாமல், தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு (பீகார், உத்திரபிரதேசம் போன்றவை) அவர்கள் குடிபெயரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
