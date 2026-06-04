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இனி இவர்களுக்கு சிலிண்டர் மானியம் கிடைக்காது: அரசு போட்ட 2 கண்டிஷன்

LPG Subsidy News: உங்கள் ஆண்டு வருமானம் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் இருந்து, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நீங்கள் இப்போதும் LPG மானியத்தைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், இனி அது தொடர வாய்ப்பு இல்லை.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:57 PM IST
இனி இவர்களுக்கு சிலிண்டர் மானியம் கிடைக்காது: அரசு போட்ட 2 கண்டிஷன்
Image Credit: LPG Subsidy (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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