/இனி இவர்களுக்கு சிலிண்டர் மானியம் கிடைக்காது: அரசு போட்ட 2 கண்டிஷன்

LPG Cylinder Subsidy: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றத்தால் உலகம் முழுவதும் பல அத்தியாவசிய பொருட்களின் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு பற்றிய செய்திகள் மக்களுக்கு பெரும் பீதியை அளித்தன. இந்த சூழலில் மத்திய அரசு வழங்கி வரும் சிலிண்டர் மானியம் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு பெரிய நிவாரணமாக உள்ளது. ஆனால், சமீபத்தில் வந்துள்ள அரசாங்கத்தின் புதிய விதிமுறைகளும் மக்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. மானியங்கள் தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகள் குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நாடு முழுவதும் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தொடர்பாக ஏற்கனவே பல சிக்கல்கள் நிலவி வருகின்றன. முறையான இணைப்பு வைத்திருப்பவர்களுக்கு சிலிண்டர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கிடைத்துவிடுகின்றன. ஆனால் இணைப்பு இல்லாதவர்கள், கள்ளச்சந்தையில் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து சிலிண்டர்களை வாங்குவது தற்போது மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. அப்படியே வாங்கினாலும், அவை வழக்கமான விலையை விட இரண்டு அல்லது நான்கு மடங்கு அதிக விலையில் விற்கப்படுகின்றன. மேலும், எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியம் தொடர்பாகவும் பல்வேறு விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஜூன் மாதத்தில் பலருக்கு எரிவாயு மானியம் கிடைக்காது என்று சமீபத்தில் ஒரு புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. யாருக்கெல்லாம் எல்பிஜி சிலிண்டர் மானியம் கிடைக்காது? இதற்கான காரணம் என்ன? இவற்றை பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம். முக்கியமாக, இதை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்:
உங்கள் ஆண்டு வருமானம் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் இருந்து, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நீங்கள் இப்போதும் LPG மானியத்தைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், இனி அது தொடர வாய்ப்பு இல்லை. எரிவாயு விநியோகஸ்தர்களால் தங்கள் வருமானத்தைக் கண்டறிய இயலாது என்ற தவறான எண்ணத்தில், இந்த மானியத்திற்கு தகுதி இல்லாத பலரும் இன்னும் மானியத்தை பெற்று வருகின்றனர். இப்படிப்பட்ட நபர்களை அரசின் புதிய 'தரவுச் சுரண்டல்' (Data Mining) அமைப்பு கண்டறிந்து வருகிறது.
2016-ல், பெட்ரோலிய அமைச்சகம், பணக்கார மற்றும் உயர்-நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பங்களை LPG மானியங்களின் வரம்பிலிருந்து விலக்குவதற்காக ₹10 லட்சம் என்ற வரம்பை நிர்ணயித்தது. இந்தக் காலகட்டத்தில், பல நுகர்வோர் இந்த மானியத்திலிருந்து விலகினர். அப்போது, ஒரு சுய அறிவிப்புப் படிவம் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் உண்மையான வருமானத்தை மறைத்துக்கொண்டே தொடர்ந்து மானியங்களைப் பெற்று வருகின்றனர். இருப்பினும், அரசாங்கம் டிஜிட்டல் கண்காணிப்பைத் தொடங்கியுள்ளது. தற்போது, நுகர்வோரின் ஆதார் அட்டை, வங்கிக் கணக்கு, பான் அட்டை மற்றும் LPG நுகர்வோர் அடையாள அட்டை ஆகியவை முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, உங்கள் வருமானத்தைக் கண்டறிய, அனைத்து விவரங்களும் சிலிண்டர் நிறுவனங்களுக்கு தானாகவே தெரிந்துவிடும்.
இந்த முழு அமைப்பின் மிக முக்கியமான பகுதி, வருமான வரித் துறையினருக்கும் எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்களுக்கும் (OMCs) இடையிலான நேரடி ஒருங்கிணைப்பாகும். நிதி அமைச்சகத்திற்கும் பெட்ரோலிய அமைச்சகத்திற்கும் இடையே எட்டப்பட்ட தரவுப் பகிர்வு ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு வரி செலுத்துவோரின் வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) பதிவுகளும் தற்போது எரிவாயு நிறுவனங்களின் நேரடிக் கண்காணிப்பின் கீழ் வந்துள்ளன.
அரசாங்கத்தின் புதிய விதிமுறையின்படி, எரிவாயு சிலிண்டர் நுகர்வோர் இனி மானியத்தைப் பெறுவதற்கு 'e-KYC' (மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு) செயல்முறையை நிறைவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
e-KYC-ஐ நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு மானியம் நிறுத்திவைக்கப்படும்.
e-KYC-ஐ நிறைவு செய்வதற்கான காலக்கெடு ஜூன் 30-ஆம் தேதியாகும்.
தங்கள் எரிவாயு கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காத வாடிக்கையாளர்களுக்கு மானியம் கிடைக்காது. மேலும், ஜூன் 30-க்குள் e-KYC-ஐ நிறைவு செய்வது அவசியம் என்பதால், e-KYC செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்காதவர்களுக்கும் மானியம் கிடைக்காது.
உங்களால் e-KYC-ஐ இணையவழியில் நிறைவு செய்ய முடியாவிட்டால், உங்களுக்கு அருகிலுள்ள எரிவாயு விநியோகஸ்தர் அல்லது எரிவாயு முகமை அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்லவும். அங்கு செல்லும்போது உங்கள் ஆதார் அட்டை, எரிவாயு இணைப்புக்கான பாஸ்புக் மற்றும் மொபைல் போன் ஆகியவற்றை உடன் எடுத்துச் செல்லவும். அங்குள்ள ஊழியர் உங்கள் கைரேகையைப் பதிவு செய்வார். அதன் மூலம் உங்கள் e-KYC செயல்முறை உடனடியாக நிறைவு செய்யப்படும்.