/LPG மானியம் நிறுத்தப்படும், ஆகஸ்ட் 16-க்குள் இதை செஞ்சிடுங்க: எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முக்கிய அறிவிப்பு

LPG Cylinder News: எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் (IOCL, BPCL, HPCL) தங்கள் எல்பிஜி (LPG) வாடிக்கையாளர்களுக்கு, ஆகஸ்ட் 16, 2026-க்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் e-KYC-ஐ நிறைவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளன. இதைச் செய்யாவிட்டால் எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படக்கூடும்.
எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
- ஆகஸ்ட் 16-க்குள் உங்கள் e-KYC-ஐ நிறைவு செய்யாவிட்டால், மானிய விலையில் சிலிண்டரைப் பெற முடியாது.
- உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ₹300 மானியம் நிறுத்தப்படும்.
- இதனால் நீங்கள் சந்தை விலையிலேயே சிலிண்டரை வாங்க வேண்டியிருக்கும்.
- ஆகையால் குறித்த தேதிக்குள் இதை செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியம்.
நிதிச் சுமை எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
e-KYC நடைமுறை பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் சுமார் ₹300 கூடுதலாகச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். முக்கிய நகரங்களில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் மானியம் இல்லாத அசல் விலை விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|நகரம்
|எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
|டெல்லி
|மானியத்துடன் சுமார் ₹642-க்குக் கிடைக்கும் சிலிண்டர், e-KYC இல்லையெனில் ₹942 என்ற சந்தை விலையில் கிடைக்கும்.
|சென்னை
|மானியம் இல்லாத சிலிண்டரின் விலை ₹957.50 ஆக உள்ளது.
|மும்பை
|மானியம் இல்லாத சிலிண்டரின் விலை ₹941.50-ஆக இருக்கும்.
|கொல்கத்தா
|மானியம் இல்லாத சிலிண்டரின் விலை ₹968-ஆக இருக்கும்.
வீட்டில் இருந்தபடியே e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?
Indian Oil: e-KYC செயல்முறை
- e-KYC செயல்முறையை எளிதாக்க எரிவாயு நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.
- இதற்கு முதலில் Google Play Store-லிருந்து 'IndianOil ONE' மற்றும் 'AadhaarFaceRD' ஆகிய செயலிகளைப் பதிவிறக்கவும்.
- 'Profile' பகுதிக்குச் சென்று, 're-KYC' விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யவும்.
- 'Hello BPCL' செயலியைப் பதிவிறக்கி, OTP மூலம் உள்நுழைந்து, e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அச்செயல்முறையை நிறைவு செய்யவும்.
- உங்கள் MPIN-ஐப் பயன்படுத்தி 'HP Pay' செயலியில் உள்நுழையவும்.
- பின்னர், 'LPG' பகுதிக்குச் சென்று 'Aadhaar FaceRD' மூலம் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யும் செயல்முறையை நிறைவு செய்யவும்.
Bharat Gas: e-KYC செயல்முறை
- Bharat Gas வாடிக்கையாளர்கள் இதற்கு Hello BPCL செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பயனர்கள் செயலியில் பதிவு செய்து, அதன் பிறகு, முகப்புப் பக்கத்திலிருந்து e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும் OTP மூலம் தங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
- பின்னர், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு, அங்கீகார செயல்முறையை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
- HP Gas நுகர்வோர் HP Pay செயலி அல்லது Aadhaar FaceRD செயலி மூலம் eKYC-ஐ நிறைவு செய்யலாம்.
- இதை செய்ய முதலில் HP Pay செயலியில் பதிவு செய்து நான்கு இலக்க MPIN-ஐ உருவாக்க வேண்டும்.
- அதன் பிறகு, பயனர்கள் லாக் இன் செய்து, "MY HP" பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
- LPG சேவைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, வாடிக்கையாளர்கள் "Capture Face" என்ற அம்சத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- இது பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பிற்காக Aadhaar FaceRD செயலிக்கு அவர்களை அழைத்துச் செல்லும்.
சிலிண்டர் வழங்கும் முகமை (agency) அல்லது சிலிண்டர் விநியோகிக்கும் நபரின் உதவியையும் பெறலாம்
ஸ்மார்ட்போன் அல்லது செயலி (app) மூலம் இந்தச் செயல்முறையை முடிக்க இயலவில்லை என்றால், கவலைப்படத் தேவையில்லை.
கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகிக்கப்படும்போது, விநியோகஸ்தரிடம் உள்ள பயோமெட்ரிக் கருவியில் உங்கள் கட்டைவிரலை வைத்து உடனடியாக e-KYC-ஐ நிறைவு செய்யலாம்.
இதுமட்டுமின்றி, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மூலம் e-KYC-ஐ நிறைவு செய்ய, உங்கள் அருகிலுள்ள கேஸ் முகமைக்கும் (விநியோகஸ்தரிடம்) நேரில் செல்லலாம்.