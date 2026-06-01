/LPG சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு.. 4 மாதங்களில் 5வது முறையாக விலை ஏற்றம்; சென்னையில் எவ்வளவு?

LPG Cylinder Price Hike: வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ரூ. 46 உயர்ந்து ரூ. 3283க்கு விற்பனையாகிறது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக உலகம் முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுபாடு தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இதனால் கடந்த ஒரு மாதத்தில் பெட்ரோல், டீசல், சிலிண்டர் என அனைத்து விலையும் கிடுகிடுவென எகிறி மக்களை அதிர்ச்சியில் உள்ளாக்கி உள்ளது. இந்த நிலையில், வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ஜூன் 1 இன்று முதல் மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களில் இந்த விலை உயர்வு 5 வது முறையாகும்.
அதன்படி சிலிண்டர் ரூ. 42 முதல் 54 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக கொல்கத்தாவில் ரூ. 53.50 உயர்ந்தப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக டெல்லியில் ரூ. 42 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரையில், ரூ. 46 அதிகரித்து இன்று முதல் ரூ. 3283க்கு விற்பனையாகிறது.
|நகரம்
|ஜூன் 01, 2026
|மே 01, 2026
|விலை மாற்றம்
|டெல்லி
|ரூ. 3115.5
|ரூ. 3071.5
|ரூ. 42 உயர்வு
|மும்பை
|ரூ. 3067.5
|ரூ. 3024
|ரூ. 43.5 உயர்வு
|கொல்கத்தா
|ரூ. 3255
|ரூ. 3202
|ரூ. 53.5 உயர்வு
|சென்னை
|ரூ. 3283
|ரூ. 3237
|ரூ. 46 உயர்வு
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே தொடரும் போர் சூழல் உலகளவில் பெரும் எரிபொருள் தட்டுப்பட்டை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் எதிரொலியாகவே கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ஏறுமுகமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த மே மாத்தில் மட்டும் கொல்கத்தாவில் ரூ. 1,147, மும்பையில் ரூ. 1,015, சென்னையில் ரூ. 1,013 மற்றும் டெல்லியில் ரூ. 993 என கடுமையான விலை உயர்வு இருந்தது. அதற்கு முன்பாக ஏப்ரல் மாதத்தில் ரூ. 218 வரையிலும் மார்ச் மாதத்தில் ரூ. 115 வரையிலும் சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டது.
இம்முறை வீட்டு உபயோகத்திற்கான 14.2 கிலோ சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பது நடுத்திர மக்களுக்கு சற்று நிம்மதியை கொடுத்தாலும், அன்றாட தொழில் பார்ப்பவர்களுக்கு இது இடியை இறக்கி உள்ளது. ஹோட்டல்கள், டீக்கடைகள், திருமண மண்டபங்கள் மற்றும் சிறு தொழில்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ரூ. 3,000 தாண்டி சென்றுள்ளதால், உணவுகளின் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது மறைமுகமாக பொதுமக்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டை கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும்.
தற்போது வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பதால், அதே விலையில் நீடித்து வருகிறது. டெல்லியில் ரூ. 913, கொல்கத்தாவில் ரூ. 939, மும்பையில் ரூ. 912.50 மற்றும் சென்னையில் ரூ. 928.50 என்ற அளவிலேயே தொடர்கிறது.
கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் தற்போது வரை வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் உயர்த்தப்பட்டது. அதாவது கடந்த மார்ச் 7 ஆம் தேதி சிலிண்டருக்கு ரூ. 60 அதிகரித்தது. அதன் பின்னர் தற்போது வரை சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி அதே விலையில் நீடித்து வருகிறது.