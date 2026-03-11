LPG Cylinder New | அணையும் அடுப்புகள்... எகிறும் விலை! சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டின் முழு ரிப்போர்ட்!

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு செய்திகள்: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நடக்கும் போர் (Middle East War) துப்பாக்கிச் சத்தங்கள் அங்கே கேட்டாலும், அதன் அதிர்வுகள் இப்போது நம் வீட்டுச் சமையலறை வரை வந்துவிட்டது. ஏனெனில் அடுப்புகளை எரிக்க தேவையான எல்பிஜி நாட்டில் பற்றாக்குறையாகி வருகிறது. இந்தியாவில் எல்பிஜி (LPG) தட்டுப்பாடு தலைவிரித்தாடத் தொடங்கியிருக்கிறது. தற்போது நாடு முழுவதும் ஒரே பேச்சுதான். நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்பதைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.
தேநீர் முதல் பிரியாணி வரை: எகிறும் விலை!
முக்கிய நகரங்கள்: சென்னை, டெல்லி போன்ற நகரின் தெருக்களில் ₹10-க்கு விற்ற டீ இப்போது ₹15 ஆகிவிட்டது. காரணம், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.
மும்பை: 20%-க்கும் அதிகமான ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுவிட்டன. இருப்பில் இருந்த இரண்டு சிலிண்டர்களும் தீர்ந்துவிட, கடையைப் பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குக் கிளம்பும் நிலையில் உள்ளனர் உரிமையாளர்கள்.
ஹைதராபாத்: புகழ்பெற்ற பிரியாணி கடைகளில் இப்போது கேஸ் அடுப்புக்கு பதில் 'விறகு அடுப்பு' (Firewood) பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது.
சென்னை ஐடி காரிடார் (IT Corridor): அதிக கேஸ் செலவாகும் தோசை, ரொட்டிக்கு 'நோ' சொல்லிவிட்டு, சீக்கிரம் வேகும் சாதம் (Rice) மட்டுமே சமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் நீண்ட வரிசைகள்
பீகார், மத்திய பிரதேசம், உத்திரப்பிரதேசம் என எங்கு பார்த்தாலும் கேஸ் ஏஜென்சிகளுக்கு முன்னால் மக்கள் காத்துக் கிடக்கிறார்கள். உத்திரப்பிரதேசத்தின் ஜான்சி பகுதியில் ₹18 லட்சம் மதிப்புள்ள 524 சிலிண்டர்களுடன் ஒரு லாரியே கடத்தப்பட்டது. பின்னர் லாரி கிடைத்தது, ஆனால் சிலிண்டர்கள் எங்கே போனது எனத் தெரியவில்லை. IRCTC கூட இப்போது மைக்ரோவேவ் மற்றும் இண்டக்ஷன் அடுப்புகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
பயப்படாதீர்கள், ஆனால்.. -அதிகாரிகள் சொல்வது என்ன?
அரசுத் தரப்பிலும், கேஸ் விநியோகஸ்தர்கள் தரப்பிலும் இரண்டு விதமான கருத்துகள் வருகின்றன. அரசிடம் போதிய கையிருப்பு உள்ளது. ஆனால் போர் நீண்ட காலம் நீடித்தால் அது நிச்சயம் கவலைக்குரிய விஷயம் தான். இப்போதைக்கு மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்கிறார்கள். இப்போதைய நெருக்கடியைச் சமாளிக்க, ஒரு சிலிண்டர் வாங்கிய 25 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் அடுத்த சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும் என விதிமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
கறுப்புச் சந்தை (Black Market) ஜாக்கிரதை
தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சிலிண்டர்களை அதிக விலைக்கு விற்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எம்பி பிரவீன் கண்டேல்வால் எச்சரித்துள்ளார். வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்குத்தான் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. வணிக ரீதியான பயன்பாட்டிற்கு (Commercial) கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
கேஸ் யுத்தம் எப்பொழுது முடிவுக்கு வரும்?
ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சொல்வது போல இது ஆடம்பரப் பொருள் அல்ல, அத்தியாவசியத் தேவை. சாதாரண நடுத்தர வர்க்க மக்களின் வயிற்றில் அடி விழாமல் இருக்க, இந்த 'கேஸ் யுத்தம்' விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும்.
