English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இனி LPG சிலிண்டர் சிக்கல் இருக்காது .. அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள் இதோ

இனி LPG சிலிண்டர் சிக்கல் இருக்காது .. அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள் இதோ

LPG தட்டுபாடு தொடர்பாக, நாடு முழுவதும் தற்போது நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில், சுமார் 60 சதவீத எரிவாயு (கேஸ்) கத்தார், பஹ்ரைன், ஈராக் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்தியா முழுவதும் தற்போது LPG மற்றும் LNG விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:03 AM IST
  • 'பதற்றத்துடன் முன்பதிவு செய்வதைத்' தவிர்க்கவும்
  • எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பதுக்கியோர் மீது நடவடிக்கை
  • ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்தன 2 இந்திய எரிவாயு கப்பல்கள்

Trending Photos

திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
camera icon7
Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
இனி LPG சிலிண்டர் சிக்கல் இருக்காது .. அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள் இதோ

LPG Gas Cylinder Shortage: LPG தட்டுபாடு தொடர்பாக, நாடு முழுவதும் தற்போது நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில், சுமார் 60 சதவீத எரிவாயு (கேஸ்) கத்தார், பஹ்ரைன், ஈராக் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்தியா முழுவதும் தற்போது LPG மற்றும் LNG விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த நெருக்கடியான நேரத்திலும், மோடி அரசாங்கம் மிகச் சிறப்பாகக் கையாண்டு வருகிறது. அதன்படி இதுவரை வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களைப் பெறுவதில் இருந்த சிரமங்கள் பெருமளவு தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. உணவகங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் சில வணிக நிறுவனங்கள் வணிக ரீதியிலான LPG சிலிண்டர்கள் கிடைக்காததால் தற்போது சில சிக்கல்களை எதிர்கொண்டாலும், ஒட்டுமொத்த நிலைமையும் தற்போது அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது. மேலும், எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தொடர்பான வதந்திகள், கேஸ் பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச்சந்தை விற்பனை ஆகியவற்றுக்கு எதிராக மோடி அரசாங்கம் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது; இந்த நடவடிக்கை ஏற்கனவே கண்கூடான பலன்களைத் தரத் தொடங்கியுள்ளது. சிலர் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்குமா கிடைக்காத என்கிற பதற்றத்தின் காரணமாக முன்கூட்டியே சமையல் எரிவாயுவை முன்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர், எனினும் இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்று அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளது; எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முழுத் திறனுடன் இயங்கி வருவதோடு, தினமும் சுமார் 6 மில்லியன் சிலிண்டர்களை விநியோகித்து வருகின்றன என்று அரசாங்கம் உறுதியாளித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

'பதற்றத்துடன் முன்பதிவு செய்வதைத்' தவிர்க்க அரசு வேண்டுகோள்

எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டிற்கு மத்தியில், 'அவசர முன்பதிவு' என்ற ஒரு முக்கியப் பிரச்சினை உருவாகியுள்ளது. இது தற்போதைய நிலைமையை மேலும் மோசமடையச் செய்கிறது. மேலும் இதனால் தமிழ்நாடு முதல் டெல்லி வரை, எரிவாயு முகவர் நிலையங்களுக்கு வெளியே மக்கள் நீண்ட வரிசையில் நிற்பதைக் காண முடிகிறது. மேலும் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பலர் எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பதுக்கி வைக்கின்றனர். இது போன்ற செயல்கள் எரிவாயு சிலிண்டர் விற்பனையாளர்களுக்கும் ஒரு பெரிய தர்மசங்கடத்தை உருவாக்குகிறது, அதடனும் ஒரே நேரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலான முன்பதிவுப் பற்றாக்குறையை இவர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர். இதனால் "அவசர முன்பதிவைத்" தவிர்க்குமாறு அரசாங்கம் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதுடன், சரியான நேரத்தில் முன்பதிவுகள் செய்யப்பட்டால், எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் நிச்சயமாக எளிதாக எப்போதும் போலவே விநியோகிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளது. இதற்கிடையில், வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விநியோகமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், நிலைமை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பு என்று கூறப்படுகிறது.

எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பதுக்கியோர் மீது நடவடிக்கை

நாட்டில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் சூழலில், கள்ளச்சந்தை மற்றும் பதுக்கலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, உத்தரப்பிரதேச அரசு கடந்த மார்ச் 12 அன்று மாநிலம் முழுவதும் 4,816 இடங்களில் அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தியது; இதன் விளைவாக 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் கள்ளச்சந்தை விற்பனை மற்றும் சட்டவிரோத விற்பனையைத் தடுக்கும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் ஒரு விரிவான பிரச்சாரம் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக அம்மாநில அரசுப் பேச்சாளர் தெரிவித்து இருந்தார். இந்தப் பிரச்சாரத்தின் கீழ், கடந்த மார்ச் 12 முதல் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 4,816 இடங்களில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இக்காலகட்டத்தில், சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தர்களுக்கு எதிராக 10 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், எரிவாயு கள்ளச்சந்தையில் ஈடுபட்ட பிற நபர்களுக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட 60 வழக்குகளில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம், தானே மாவட்டத்தில், ஒரு தனியார் வளாகத்திலிருந்து ₹2.22 லட்சம் மதிப்புள்ள, சட்டவிரோதமாகப் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 84 எல்.பி.ஜி (LPG) சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்தச் சம்பவம் கீழ் மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளர். எரிவாயு சிலிண்டர்களைப் பதுக்குதல் மற்றும் சட்டவிரோத வர்த்தகம் செய்தலுக்கு எதிராக மாநில அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை வழங்குகையில், 23 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 18 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக மகாராஷ்டிர மாநில உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தேசிய தலைநகரமான டெல்லியில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைத்தல், மீண்டும் நிரப்புதல் மற்றும் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்தல் தொடர்பாக FIR பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சங்களுக்கு மத்தியில் 600க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

ஜம்முவில், எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தில் நிலவும் குழப்பங்கள் மற்றும் தாமதங்கள் குறித்த புகார்களுக்கு மத்தியில், நிர்வாகம் பல LPG முகமைகளை ஆய்வு செய்தது. விதிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறப்படும் குறிப்பிட்ட சில எரிவாயு சிலிண்டர் விற்பனையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில், LPG தட்டுப்பாடு நிலவும் இக்காலகட்டத்தில், சில விற்பனையாளர்கள் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்; அவர்கள் மீது தற்போது தண்டனைக்குரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்தன 2 இந்திய எரிவாயு கப்பல்கள்

இந்தியா தனது எரிசக்தி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இறக்குமதியை பெருமளவில் சார்ந்துள்ளது. அந்நாடு தனது கச்சா எண்ணெயில் சுமார் 88 சதவீதத்தையும், இயற்கை எரிவாயுவில் 50 சதவீதத்தையும், எல்பிஜியில் 60 சதவீதத்தையும் இறக்குமதி செய்கிறது. இந்தியாவிற்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆகியவை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே செல்கின்றன. தற்போதைய மோதல்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பானது அல்ல என்று அமெரிக்கா கூறியுள்ளது. சமீப நாட்களில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பல கப்பல்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியாவிற்கான பாதை தெளிவாகவே உள்ளது. ஈரானும் இதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

இதற்கிடையில், இந்தியாவின் எல்பிஜி கப்பலான 'ஷிவாலிக்', குஜராத்தில் உள்ள முந்த்ரா துறைமுகத்திற்குப் பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்துள்ளது. மற்றொரு கப்பலான 'நந்தாதேவி'யும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைப் பாதுகாப்பாகக் கடந்து, இன்று—செவ்வாய்க்கிழமை—குஜராத்தில் உள்ள வதினார் துறைமுகத்தை வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

PNG இணைப்புகளுக்கான சிலிண்டர் முன்பதிவின் மீதான தடை

எல்பிஜி எரிவாயு பற்றாக்குறையை போக்க அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக குழாய்வழி இயற்கை எரிவாயு (PNG) இணைப்பு உள்ள வீடுகளுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், குடியிருப்பாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள தற்போதைய எல்பிஜி சிலிண்டர்களை ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அரசாங்கத்தின் புதிய விதிமுறைகளின்படி, PNG இணைப்பு உள்ள வீடுகளில் இனி எல்பிஜி சிலிண்டரை வைத்திருக்கவோ அல்லது புதிய சிலிண்டரை வாங்கவோ அனுமதிக்கப்படாது. எனவே மத்திய அரசு, PNG இணைப்பு உள்ள வீடுகளுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்க தடை விதித்துள்ளதுடன், தற்போதுள்ள எல்பிஜி இணைப்புகளை கட்டாயமாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

புதிய LPG முன்பதிவு எண்கள்

LPG நிறுவனமான Indane, சிலிண்டர் முன்பதிவுக்காகப் புதிய எண்களை வெளியிட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த புதிய எண்கள் மூலமாகவும் சிலிண்டர்களுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதில் முதல் Missed call எண் (Missed Call Number): 8927225667; இரண்டாவது IVRS எண்: 8391990070 ஆகும். இருப்பினும், தற்போது பயன்பாட்டிலுள்ள எண்களும் தொடர்ந்து செயல்படும்.

ஏற்கனவே உள்ள IOCL (Indane) எரிவாயு சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய அகில இந்திய எண் 8454955555 (மிஸ்டு கால்) ஆகும்; இதற்கான WhatsApp எண் 7588888824 ஆகும்.

நீங்கள் 1800-2333-555 என்ற எண்ணையும் அழைக்கலாம். இந்தச் சேவைகள் 24 மணி நேரமும் (24x7) இருக்கக்கூடும்; மேலும், இதற்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. 

மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் தீரப்போகிறதா? இந்த சிறிய டிப்ஸ் மூலம் கண்டுபிடியுங்கள்

மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

...Read More

LPGGas CylinderPNGLPG Gas Cylinder

Trending News