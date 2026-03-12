LPG கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: டெல்லியில் ரூ.2,500 கொடுத்தும் கிடைக்காத நிலை.. தடுமாறும் தலைநகரம்

LPG Gas Cylinder Shortage News: உலகம் முழுதும் ஒரே குடும்பம் என்ற கூற்றுக்கு இன்றைய சூழலை விட ஒரு சிறந்த உதாரணம் இருக்க முடியாது. பல மைல் தாண்டி நடக்கும் போர், நம் வீட்டு சமையலறைகளை பதம் பார்த்து வருகிறது. காலை வேளை டிஃபனுக்கு கன கச்சிதமாய் பொருந்தும் தோசையும் சப்பாத்தியும் இன்று ஆடம்பர செலவுகளாக காட்சியளிக்கின்றன. நாட்டின் பல இடங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் இயல்பு நிலை வெகுவாக பாதிக்கபட்டுள்ளது. நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
தடுமாறும் தலைநகரம்
டெல்லியில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு எந்த அளவில் உள்ளது? பிளாக் மார்கெட்டில் விற்கப்படும் சிலிண்டரின் விலை என்ன? மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் என்ன? அனைத்தையும் இந்த பதிவில் ஆராயலாம்.
சூடுபிடிக்கும் பிளாக் மார்கெட் விற்பனை
மேற்கு ஆசிய மோதல்களால் தூண்டப்பட்ட சமையல் எரிவாயு பற்றாக்குறை, டெல்லி முழுவதும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வாங்குவதில் பரவலான பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையை பயன்படுத்திக்கொண்ட சிலர் பிளாக் மார்கெட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை விற்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். தலைநகர் டெல்லியின் பல பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் ₹2,000 முதல் ₹2,500 வரை விற்கப்படுகின்றன. மேலும் வணிக சிலிண்டர்களின் பிளாக் மார்கெட் விலை ₹3,000 ஐ நெருங்குகின்றன. இது அதிகாரப்பூர்வ விலையை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லியில் 14.2 கிலோ வீட்டு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ₹913, 19 கிலோ வணிக சிலிண்டரின் விலை ₹1,883. ஆனால், ஈரான்-இஸ்ரேல், அமெரிக்க போரின் விளைவால் ஏற்பட்ட தட்டுப்பாட்டின் காரணமாக, சிலிண்டர்களை பெறுவது சாத்தியமர்றதாகவே ஆகிவிட்டதாகவும், பிளாக் மார்கெட்டில் மிக அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலைக்கு தாங்கள் தள்ளப்படுவதாகவும் டெல்லி மக்கள் புலம்புகிறார்கள்.
அடுப்பு மூட்டாமல் அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி?
எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோக இடையூறுகள் தொடர்வதாலும், போர் நிறுத்தம் பற்றி எந்த குறிப்பும் தென்படாததாலும், இந்த பீதி குறைவதற்கான அறிகுறிகள் எதுவுமே தெரியவில்லை என்றும், இந்த நெருக்கடி விரைவில் தலைநகரம் முழுவதும் அன்றாட வாழ்க்கையை சீர்குலைக்கும் என்று பலர் அஞ்சுகின்றனர்.
ஏழை மக்களுக்கு சவாலான சூழ்நிலை
குறிப்பாக, டெல்லியில் இருக்கும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட ஏழை எளிய மக்களின் நிலை இன்னும் மோசமாக உள்ளது. குறிப்பாக எல்பிஜி பைப்லைன், அதாவது குழாய் எரிவாயு இணைப்புகள் இல்லாத அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் வசிப்பவர்களுக்கும், சிறிய 5 கிலோ சிலிண்டர்களை நம்பியிருப்பவர்களுக்கும், இந்த பிரச்சினை தினசரி வாழ்வுக்கே சவால் விடும் அளவிற்கு பூதாகாரமாக அதிகரித்துள்ளது.
இரண்டு நாட்களாக தொடரும் சிலிண்டர் வேட்டை....
நிசாமுதீனில் வசிக்கும் வீட்டு வேலை செய்யும் ஒரு பெண்மணி இரண்டு நாட்களாக சிலிண்டரை தேடி அலைந்ததாகவும், ஆனால் அவரால் ஒரு சிலிண்டரை கூட வாங்க முடியவில்லை என்றும், இறுதியாக வேறுவழியின்றி தான் பிளாக் மார்கெட்டில் அதிக விலை கொடுத்து ஒரு சிலிண்டரை வாங்கியதாகவும் தெரிவிக்கிறார்.
'என்னுடையது பெரிய குடும்பம். குழந்தைகள், பெரியவர்கள் என பலர் இருக்கிறோம். எனக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். இரண்டு நாட்களாக எங்கள் வீட்டில் சிலிண்டர் இல்லை. இப்போது ஒரு கடையில் இருந்து ₹1,400 க்கு ஒரு சிலிண்டரை வாங்கியுள்ளேன். இது வழக்கமான விலையை விட மிக அதிகம். ஆனால் வேறு வழியில்லை" என்று அவர் கூறுகிறார்.
பழங்களை உட்கொண்டு பசி போக்கும் மக்கள்
ஜம்ருத்பூர் போன்ற இன்னும் சில இடங்களில் நிலைமை இதை விட மோசமாக உள்ளது. இங்குள்ள மக்கள் சிலிண்டர் கிடைக்காததால், சமைக்க முடியாத நிலை உள்ளது. பலர் பசிக்கு பழங்களை உட்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர். கிழக்கு வினோத் நகர், உத்தம் நகர், சில்லா கிராமம் போன்ற பல இடங்களில் இதே நிலைதான் உள்ளது. கேஸ் பைப்லைனும் இருந்து, கேஸ் சிலிண்டரும் உள்ள சிலர் தேவையில் இருக்கும் நபர்களுக்கு சிலிண்ட்ரகளை அளித்து உதவி வருகிறார்கள். எனினும், பைப்லைனில் வரும் எரிவாயுக்கு எப்போது ஆபத்து வருமோ என்ற அச்சமும் மக்களிடையே உள்ளது.
அதிக பணம் கொடுத்தும் பயன் இல்லை
டெல்லியின் பல இடங்களில் அதிக விலை கொடுத்தாலும் சிலிண்டர் கிடைக்காத அவல நிலையும் உள்ளது. சிலர் ₹2,000– ₹2,500 கொடுக்க தயாராக உள்ள நிலையிலும் தங்களுக்கு சிலிண்டர் கிடைக்கவிலை என கூறுகிறார்கள். இந்த நிலை பொதுமக்கள் முன் சவாலான சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலர் சிலிண்டர் பதுக்கலில் ஈடுபடுவதாகவும் புகார்கள் கிடைத்துள்ளன.
சிரமத்தில் உணவகங்கள்
இதற்கிடையில், சிலிண்டர்களின் நிலையான விநியோகத்தை நம்பி வாழ்வாதாரம் கொண்ட உணவு விநியோக நிறுவனங்கள், உணவகங்கள் ஆகியவை கடும் சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளன. அதிகப்படியான சிலிண்டர் விலைகளால் ஏற்கனவே இவை லாபத்தில் திடீர் வீழ்ச்சியை காணத் தொடங்கியுள்ளன. மேலும், உணவுகளின் விலைகளை பெரிதாக அதிகரிக்க முடியாது என்றும், இது வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் என்றும் இவர்கள் நிலைமையை விளக்குகிறார்கள்.
எல்பிஜி சிலிண்டர் நாட்டின் மற்ற நகரங்களை போல நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியிலும் நிலைமையை தலைகீழாக புரட்டிப்போட்டுள்ளது. இதற்கு எப்போது விடிவுகாலம் வரும் என்பதே அனைவர் மனதிலும் உள்ள பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
மேலும் படிக்க | LPG கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? உடனே இதை செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டரை பதுக்கினால்... 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை - வந்தது ESMA சட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ