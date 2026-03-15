கேஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு.. இதை செய்யாவிட்டால் கிடைக்காது!

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:07 AM IST
இந்தியாவின் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கியமான அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி அனைத்து எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களும் தங்களது கேஸ் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து இ கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இ கேஒய்சி செயல்முறையை முடிக்க தவறினால் சிலிண்டருக்கான மானியம் நிறுத்தப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவல்கள் தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து பணியுங்கள். 

இ கேஒய்சி என்றால் என்ன? ஏன் கட்டாயம்?

மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, சமையல் எரிவாயு விநியோக அமைப்பை மிகவும் வெளிப்படை தன்மையாக மாற்றுவதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் பல போலி கேஸ் இணைப்புகள் இருப்பதாகவும், வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்கள் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்படுவதாகவும் பல்வேறு புகார்கள் எழுந்து வந்துள்ளது. இதனை தடுக்கும் நோக்கில் அரசு வழங்கும் சமையல் எரிவாயு மானியம், சரியான நபர்களுக்கு சென்று சேர்வதை உறுதி செய்யவே இந்த ஆதார் இ கேஒய்சி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இ கேஒய்சி அப்டேட் செய்ய வில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? 

இன்னும் நீங்கள் கேஸ் இணைப்பிற்கான இ கேஒய்சி செய்யவில்லை என்றால் உடனடியாக செய்வது நல்லது. ஏனெனில் இ கேஒய்சி செயல் முறையை முடிக்காத வாடிக்கையாளர்களுக்கு கேஸ் வாங்கும் போது அரசு வழங்கும் மாதாந்திர மானிய தொகை வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவது உடனடியாக நிறுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகம் வழக்கம் போல தொடர்ந்தாலும், மானிய தொகை கிடைக்காது. மேலும் வருங்காலத்தில் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதிலும் அதனை டெலிவரி செய்வதிலும் சில நடைமுறை சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். எனவே உடனடியாக இ கேஒய்சி முடிப்பது நல்லது.

இ கேஒய்சி செயல்முறையை எப்படி முடிப்பது? 

இந்த இ கேஒய்சி செயல்முறை முடிப்பது முற்றிலும் இலவசமானது. எந்த ஒரு வாடிக்கையாளரும் இதற்காக பெரிதாக அலைய தேவை இல்லை.எளிதான வழிகளில் இதனை நீங்கள் முடிக்கலாம். குறிப்பாக ஆன்லைனில் இ கேஒய்சி செயல்முறை முடிப்பதற்காக எந்த ஒரு அலுவலகங்களுக்கும் அலைய வேண்டியது இல்லை. நீங்கள் இண்டேன், பாரத் அல்லது HP என எந்த நிறுவனத்தின் சிலிண்டரை பயன்படுத்தினாலும் அந்த நிறுவனத்தின் மொபைல் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து வீட்டிலிருந்து ஆன்லைனில் இ கேஒய்சி முடித்துக் கொள்ள முடியும். மொபைலின் மூலம் செய்ய முடியவில்லை என்றால், ஆதார் அட்டை, கேஸ் இணைப்பு மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவற்றுடன் சிலிண்டர் வாங்கும் ஏஜென்சி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று பயோமெட்ரிக் முறையில் இலவசமாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம். 

இந்த இ கேஒய்சி அப்டேட் செய்வதற்கு எந்த ஒரு இறுதி தேதியும் இல்லை, அரசும் இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. எனவே வாடிக்கையாளர்கள் பதற்றப்படாமல் முடிந்த வரை சீக்கிரம் ஏஜென்சிகளில் இ கேஒய்சி செயல்முறையை முடிப்பது நல்லது. எனவே இதுவரை இ கேஒய்சி செய்யாதவர்கள் உடனடியாக உங்கள் ஏஜென்சிகளை தொடர்பு கொண்டு அல்லது மொபைல் செயலில் மூலம் இந்த வேலையை முடித்து விடுங்கள்.

