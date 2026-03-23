  • LPG 10 kg Supply Rule: இனி 14.2 கிலோ LPG சிலிண்டருக்கு பதில் 10 கிலோ கேஸ் சிலிண்டர்.. அரசின் புது திட்டம்

LPG 10 kg Supply Rule: இனி 14.2 கிலோ LPG சிலிண்டருக்கு பதில் 10 கிலோ கேஸ் சிலிண்டர்.. அரசின் புது திட்டம்

LPG 10 kg Supply Rule: இந்தியாவில் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள 14.2 கிலோ எடையுள்ள LPG சிலிண்டர்களில், 10 கிலோ மட்டுமே நிரப்பி விநியோகிக்க அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 23, 2026, 02:13 PM IST
LPG 10 kg Supply Rule: இனி 14.2 கிலோ LPG சிலிண்டருக்கு பதில் 10 கிலோ கேஸ் சிலிண்டர்.. அரசின் புது திட்டம்

LPG Shortage Latest News : வளைகுடா பகுதியில் ஈரான் போர் நாளுக்கு னால் அதிகளவில் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இதற்கு டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்திருந்தார், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரான் ஹார்மூஸ் பாதையை மொத்தமாக முடக்கிவிடுவோம் என பதில் மிரட்டல் விடுத்திருந்தனர். இதனால் தற்போது இந்தியாவின் எரிவாயு இருப்பு மற்றும் அதன் விநியோகத்தில்  (LPG Cylinder Shortage) பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது.

சிலிண்டர் தட்டுபாட்டை குறைக்க புதிய திட்டம்

இந்நிலையில் தற்போது இதற்கு தரும் வகையில் மத்திய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசு மூலம் செயல்படும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் (IOCL), வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் 14.2 கிலோ எடையுள்ள எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர்களின் அளவை தற்காலிகமாக குறைக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி தற்போது வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டு வந்த 14.2 கிலோ எடையுடைய எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் (LPG Cylinder) 10 கிலோ அளவிளான எரிவாயு மட்டுமே நிரப்பி விநியோகம் (Lpg Refill) செய்யப்படும். இதற்காக தற்போது மத்திய அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் எரிவாயு நிரப்பும் அளவு தற்போது குறைக்கப்பட்டால் கூடுதலாக அனைத்து குடும்பங்களுக்கு சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் (LPG Cylinder)  அளிக்க முடியும், மேலும் இதனுடன் சிலிண்டர் தட்டுபாடு (Cylinder Crises) பற்றாக்குறையை சமாளித்து, எல்லை மீறாமல் தடுக்க முடியும்.

10 கிலோ எடை சிலிண்டர் விநியோகமா?

எண்ணெய் நிறுவனங்களின் மதிப்பீட்டின்படி, பொதுவாக 14.2 கிலோ எடை கொண்ட கேஸ் சிலிண்டர் (Gas Cylinder) ஒரு குடும்பத்திற்கு 35 நாட்கள் முதல் 40 நாட்கள் வரை பயன்படுகிறது. ஆனால், தற்போது 10 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விநியோகிக்கப்பட்டால் ஒரு மாதத்திற்கு முழுமையாக பயன்படுத்த இயலும். இதனால், சிலிண்டரின் விநியோகம் அதிக வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டு, எந்த இடையூறும் இல்லாமல் சேவை தொடர முடியும் என தெரிவித்துள்ளது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தடங்கல்கள்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், குறிப்பாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் (Strait of Hormuz) நிலவும் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு (Energy Security) பெரும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இந்தியாவின் LPG தேவையில் சுமார் 60 முதல் 65 சதவீதம் வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இதில் சுமார் 90 சதவீதம் இறக்குமதியானது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி  (Strait of Hormuz) வழியாக தான் வருகிறது. தற்போது இந்த பகுதிகள் தொடர்ந்து நடந்து வரும் மோதல்கள் காரணமாக இந்த முக்கிய போக்குவரத்துப் பாதையில் தடங்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால், இந்தியாவின் வழக்கமான LPG விநியோகத்தில் பாதிக்கு பாதி அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதனிடையே கடந்த வாரம் தான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாதை வழியாக இந்தியாவிற்கு ஈரான் ராணுவம் இரண்டு எரிவாயு கப்பல்களை அனுப்ப அனுமதி அளித்தது. இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு சுமார் 92,700 டன் எரிவாயு கொண்டு வரப்பட்டது. இது இந்தியாவின் ஒருநாள் தேவைக்கே சமமான அளவாகும். ஆனால், இதன் பிறகு புதிய கப்பல்கள் எதுவும் வரவில்லை என்பது வருத்தம் அளிக்கும் விஷயமாக உள்ளது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டரில் (Domestic Cylinder) பற்றாக்குறை

முதலில், வணிக பயனாளர்களுக்கு (Commercial Cylinder) எல்பிஜி விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், பின்னர் இந்த விநியோகம் 40% வரை தொடங்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த விநியோகம் காரணமாக வீட்டு உபயோக சிலிண்டரில் (Domestic Cylinder) பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. மேலும் எரிவாயு விநியோக நிலைமை குறித்து மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சக இணை செயலாளர் சுஜாதா சர்மா கூறுகையில் நிலைமை மிகவும் அதிக அளவில் கவலைக்கிடமாக உள்ளது என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 

ஏலபிஜி சிலிண்டர் எடை குறைப்புத் திட்டம்

இந்த நிலையில் ஏலபிஜி சிலிண்டர் எடை குறைப்புத் திட்டம் அமலானால், நுகர்வோர் அறியும் வகையில் புதிய அடையாள விலைகளை ஒட்டுவது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும். மேலும், ரீஃபில்லிங் பிளாண்ட்களில் எடை சரிபார்க்கும் மென்பொருட்களை மாற்றுவதுடன், இதற்கான ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் முறையான ஒப்புதல்களைப் பெறுவதும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் உள்ள முக்கிய சவால்களாக இருக்கும். இதே நேரத்தில், திடீர் அளவு குறைப்பு பொதுமக்களிடையே குழப்பத்தையும், வீண் எதிர்ப்புகளையும் உருவாக்கக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 

அதுமட்டுமின்றி அப்படி ஒரு வேலை எல்பிஜி சிலிண்டர் அளவு குறைக்கப்பட்டால், அதற்கான விலையும் அதற்கு ஏற்ப குறைக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

