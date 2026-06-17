/மக்களே உஷார்! ஜூன் 30-க்குள் இதை செய்யவில்லையென்றால் LPG மானியம் நிறுத்தப்படலாம்

LPG Subsidy: இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான நுகர்வோர் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கான மானியத்தை தொடர்ந்து பெற, குறிப்பாக, 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' (PMUY) திட்டப் பயனாளிகள் இதன் நன்மைகளை தடையின்றி பெற ஜூன் 30, 2026-க்குள் தங்கள் eKYC-ஐ நிறைவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அப்படி செய்யாவிட்டால் மானியம் ரத்து செய்யப்படலாம். இதுவரை KYC-ஐ நிறைவு செய்யாத பொதுவான எல்பிஜி வாடிட்டையாளர்களும் இதை உடனடியாக நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
தகுதிவாய்ந்த நுகர்வோர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு (authentication) செயல்முறையை முடிக்குமாறு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (Indian Oil Corporation) நிறுவனம் வலியுறுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவுறுத்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. eKYC-ஐ நிறைவு செய்யத் தவறினால், இண்டேன் (Indane), பாரத் கேஸ் (Bharat Gas) மற்றும் எஹ்பி கேஸ் (HP Gas) வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் LPG மானியச் சலுகைகள் நிறுத்தப்படலாம்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான மோதலால் உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் இடையூறுகள் ஏற்படலாம் என்ற கவலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு போக்குவரத்தில் சுமார் 20 சதவீதத்தைக் கையாளும் முக்கியப் பாதையான 'ஹார்முஸ் நீரிணை' (Strait of Hormuz) மூடப்படக்கூடிய சூழல் நிலவுவதால், LPG விநியோகப் பற்றாக்குறையைத் தடுக்கும் நோக்கில் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
ஜூன் 12 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவுறுத்தலில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம், "எந்தவித இடையூறும் இன்றி LPG மானியச் சலுகைகளைத் தொடர்ந்து பெறலாம்" என்று கூறியுள்ளது.
"ஜூன் 30, 2026-க்குள் உங்கள் eKYC-ஐ நிறைவு செய்யுங்கள். இச்செயல்முறை எளிமையானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் முற்றிலும் இலவசமானது. IndianOil ONE செயலி (app), உங்கள் Indane விநியோகஸ்தர் அல்லது LPG விநியோகப் பணியாளர் மூலமாக இதை நீங்கள் எளிதாக நிறைவு செய்யலாம்" என்று இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. "இன்றே உங்கள் eKYC-ஐ முடித்து, உங்கள் LPG மானியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதை உறுதி செய்யுங்கள்" என்று அந்நிறுவனம் மேலும் கூறியுள்ளது.
PMUY திட்டத்தின் கீழ் வராத மற்றும் ஏற்கனவே eKYC-ஐ நிறைவு செய்த நுகர்வோர், மீண்டும் ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் (biometric) சரிபார்ப்பைச் செய்யத் தேவையில்லை என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இண்டேன் கேஸ், பாரத் கேஸ், எஹ்பி கேஸ் ஆகிய இணைப்புகளை கொண்டுள்ளவர்கள் eKYC-ஐ நிறைவு செய்வதற்கான வழிமுறையை இங்கே காணலாம்.
|கேஸ் இணைப்பு
|eKYC-ஐ நிறைவு செய்வதற்கான செயலி
|Indane Gas
|IndianOil ONE செயலி அல்லது AadhaarFaceRD செயலி
|Bharat Gas
|Hello BPCL செயலி
|HP Gas
|HP Pay செயலி அல்லது Aadhaar FaceRD செயலி
நுகர்வோர் IndianOil ONE செயலி அல்லது AadhaarFaceRD செயலி மூலம் eKYC-ஐ நிறைவு செய்யலாம்.
Bharat Gas வாடிக்கையாளர்கள் Hello BPCL செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
HP Gas நுகர்வோர் HP Pay செயலி அல்லது Aadhaar FaceRD செயலி மூலம் eKYC-ஐ நிறைவு செய்யலாம்.
ஜூன் 30-ஆம் தேதி காலக்கெடு நெருங்கி வருவதால், இதுவரை eKYC-ஐ நிறைவு செய்யாத தகுதியுள்ள LPG நுகர்வோர், மானியப் பலன்களைத் தடையின்றிப் பெற இச்செயல்முறையை விரைவாக நிறைவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.