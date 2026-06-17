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மக்களே உஷார்! ஜூன் 30-க்குள் இதை செய்யவில்லையென்றால் LPG மானியம் நிறுத்தப்படலாம்

LPG Subsidy: தகுதிவாய்ந்த நுகர்வோர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு (authentication) செயல்முறையை முடிக்குமாறு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (Indian Oil Corporation) நிறுவனம் வலியுறுத்தியது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:02 AM IST
மக்களே உஷார்! ஜூன் 30-க்குள் இதை செய்யவில்லையென்றால் LPG மானியம் நிறுத்தப்படலாம்
Image Credit: LPG Subsidy (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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மக்களே உஷார்! ஜூன் 30-க்குள் இதை செய்யவில்லையென்றால் LPG மானியம் நிறுத்தப்படலாம்
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