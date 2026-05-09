நாட்டின் புதிய CDS... என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமனம் - யார் இவர்?

India's Next CDS: நாட்டின் அடுத்த முப்படை தலைமை தளபதியாக (CDS) ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேவேளையில், வைஸ் அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் அடுத்த கடற்படைத் தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
முப்படை தலைமை தளபதி மற்றும் கடற்படைத் தலைமை தளபதி என இரண்டு ராணுவ உயர் பதவிகளுக்கான உத்தரவுகள், இன்று (மே 9) அதிகாலையில் வெளியிடப்பட்டன. இருவரும் வரும் மே மாத இறுதியில் பதவியேற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Government of India appoints Lieutenant General N S Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) as the Chief of Defence Staff, who shall also function as Secretary to Government of India, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until… pic.twitter.com/FpGolQxe5a
— ANI (@ANI) May 9, 2026
முப்படை தலைமை தளபதி: தற்போது CDS ஆக ஜெனரல் அனில் சௌகான் உள்ளார். இந்நிலையில், வரும் மே 30ஆம் தேதி அன்று லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி பதவியேற்பார்.
கடற்படை தலைமை தளபதி: தற்போது இந்த பதவியில் அட்மிரல் தினேஷ் கே திரிபாதி உள்ளார். வரும் மே 31ஆம் தேதி அன்று அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் பதவியேற்பார்.