English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • நாட்டின் புதிய CDS... என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமனம் - யார் இவர்?

நாட்டின் புதிய CDS... என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமனம் - யார் இவர்?

India's Next CDS: நாட்டின் அடுத்த முப்படை தலைமை தளபதியாக (CDS) ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேவேளையில், வைஸ் அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் அடுத்த கடற்படைத் தலைமைத் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 9, 2026, 08:15 AM IST

Trending Photos

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: அடுத்த 45 நாட்கள் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆடம்பர வெற்றி, பணம், புகழ்
camera icon7
Sevvai Peyarchi
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: அடுத்த 45 நாட்கள் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆடம்பர வெற்றி, பணம், புகழ்
தபால் அலுவலக திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? விதிகளில் பெரிய மாற்றம்
camera icon8
Post office
தபால் அலுவலக திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? விதிகளில் பெரிய மாற்றம்
துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! 2 தளங்களில் வெளியாகிறது..எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
camera icon5
Dhurandhar the revenge
துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! 2 தளங்களில் வெளியாகிறது..எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
த்ரிஷா எடுத்த புது அவதாரம்! கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள்..
camera icon5
Trisha
த்ரிஷா எடுத்த புது அவதாரம்! கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள்..
நாட்டின் புதிய CDS... என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமனம் - யார் இவர்?

India's Next CDS: நாட்டின் அடுத்த முப்படை தலைமை தளபதியாக (CDS) ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேவேளையில், வைஸ் அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் அடுத்த கடற்படைத் தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

முப்படை தலைமை தளபதி மற்றும் கடற்படைத் தலைமை தளபதி என இரண்டு ராணுவ உயர் பதவிகளுக்கான உத்தரவுகள், இன்று (மே 9) அதிகாலையில் வெளியிடப்பட்டன. இருவரும் வரும் மே மாத இறுதியில் பதவியேற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முப்படை தலைமை தளபதி: தற்போது CDS ஆக ஜெனரல் அனில் சௌகான் உள்ளார். இந்நிலையில், வரும் மே 30ஆம் தேதி அன்று லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி பதவியேற்பார்.

கடற்படை தலைமை தளபதி: தற்போது இந்த பதவியில் அட்மிரல் தினேஷ் கே திரிபாதி உள்ளார். வரும் மே 31ஆம் தேதி அன்று அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் பதவியேற்பார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

NS Raja SubramaniChief of Defence StaffCDS NS Raja SubramaniIndia News

Trending News