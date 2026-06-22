/லக்னோவில் கொடூர தீ விபத்து! பயிற்சி மைய வளாகத்தில் 15 பேர் பலி -பிரதமர் மோடி இரங்கல்

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் லக்னோ நகரில் உள்ள அலிகஞ்ச் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த பயிற்சி மையம் மற்றும் கேமிங் மண்டபம் அமைந்திருந்த வணிக வளாகத்தில்இன்று (திங்கட்கிழமை) பிற்பகல் ஏற்பட்ட கொடூரமான தீ விபத்தில் குறைந்தது 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் காயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். வணிக வளாகத்தின் உள்ளே திடீரென தீப்பற்றி சில நிமிடங்களிலேயே கட்டிடம் முழுவதும் கரும்புகை மற்றும் தீச்சுவாலைகள் பரவியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அங்கு இருந்த மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பீதியடைந்து தப்பிக்க முயன்றனர்.
பூப்பந்து விளையாடவோ அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் படிக்கவோ சென்ற துடிப்பான இளைஞர்களின் கனவுகள், சில நிமிடங்களில் கருகிப்போன சோகம் லக்னோவில் அரங்கேறியுள்ளது. இந்த சோகமான சம்பவத்தின் பின்னணி மற்றும் தற்போதைய நிலவரம் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் பார்ப்போம்.
#WATCH | Lucknow fire incident | An eyewitness, Aman, says, "There is a library or a computer course institution here. When we reached here, we saw smoke coming from the building. We saved 5-6 people. After the fire broke out, a man jumped from the building, and he was seriously… pic.twitter.com/bIpJPxJYUB— ANI (@ANI) June 22, 2026
#WATCH | Uttar Pradesh | Firefighting and rescue operations underway at a coaching centre in Aliganj, Lucknow. Some people are feared trapped inside the building. pic.twitter.com/p4QQiFLTpD— ANI (@ANI) June 22, 2026
சம்பவ இடத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களில், முதல் மாடியில் சிக்கியிருந்த பலர் உயிர் தப்புவதற்காக கீழே குதித்துக் கொண்டிருப்பது பதிவாகியுள்ளது. தீ மற்றும் புகை வேகமாக பரவியதால் கட்டிடத்திலிருந்து வெளியேற முடியாமல் பலர் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
லக்னோ தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance.— PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…