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லக்னோவில் கொடூர தீ விபத்து! பயிற்சி மைய வளாகத்தில் 15 பேர் பலி -பிரதமர் மோடி இரங்கல்

லக்னோ அலிகஞ்ச் பகுதியில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பயிற்சி மையம் மற்றும் கேமிங் மண்டபம் செயல்பட்டு வந்த கட்டிடத்தில் தீ வேகமாக பரவியதால் பலர் சிக்கினர். தீயணைப்பு படையினர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில், காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:56 PM IST
லக்னோவில் கொடூர தீ விபத்து! பயிற்சி மைய வளாகத்தில் 15 பேர் பலி -பிரதமர் மோடி இரங்கல்
Image Credit: ANI | Lucknow Aliganj Fire Accident

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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