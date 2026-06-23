/லக்னோ அலிகஞ்ச் தீ விபத்து: 15 உயிர்களைக் குடித்த ‘சிஸ்டத்தின்’ அலட்சியம்!

உத்தரப் பிரதேசம்: லக்னோவின் அலிகஞ்ச் பகுதியில் உள்ள அந்த மூன்று அடுக்குக் கட்டிடம் நேற்று (திங்கள்கிழமை) ஒரு மயானமாக மாறும் என்று யாரும் நினைத்திருக்க மாட்டார்கள். திடீரெனப் பரவிய தீ, மூச்சுமுட்ட வைத்த புகைமூட்டம் என சில மணி நேரங்களிலேயே 15 குடும்பங்களின் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இருண்டு போனது.
சாகர், நீலேஷ், அனாமிகா, சன்யம், அனுச்சா, சுக்மனி, ஆதித்யா ஸ்ரீவஸ்தவா, ஜோதி, பவிஷ்யா, அப்துல் ரஹ்மான், சூரஜ் ஷா, ஷாஜான், ஜெய் அனில் சக்ரவர்த்தி, முகமது அமார், சுமலியா... இவை வெறும் பெயர்கள் மட்டுமல்ல. காலையில் வழக்கம்போல வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்ட மனிதர்கள். யாரோ ஒரு லேப் லைப்ரரிக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது, யாரோ ஒரு கோச்சிங் கிளாஸிற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது, சிலர் தங்களின் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தனர். ஆனால் மாலையில் தங்களின் அடையாளம் ஒரு மரணப் பட்டியலாக மாறும் என்று அவர்கள் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டார்கள்.
இந்த விபத்து நடப்பதற்குச் சரியாக 18 நாட்களுக்கு முன்பு, டெல்லி மாளவியா நகர் தீ விபத்திற்குப் பிறகு, உத்தரப் பிரதேசத்தின் தீயணைப்புத் துறை இயக்குநர் (DG Fire) சுஜித் பாண்டே கைகளில் இஞ்சி டேப்புடன் கேமராக்கள் முன்னால் தோன்றினார். ஹோட்டல்களின் படிக்கட்டுகள் அளக்கப்பட்டன, அவசரகால வழிகள் சரிபார்க்கப்பட்டன, ஃபயர் அலாரங்கள் சோதிக்கப்பட்டன. மாநிலம் முழுவதும் 'மகா சோதனை' நடப்பதாகக் கூறப்பட்டது. இனி அலட்சியம் காட்டப்படாது, டெல்லி போன்ற விபத்து உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடக்க அனுமதிக்கப்படாது என்ற செய்தி உரக்கச் சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் அதே உத்தரப் பிரதேசத்தின் தலைநகரில், அதுவும் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து வெறும் 15 நிமிடத் தொலைவில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தில் இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது?
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முக்கிய விவரங்கள்
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தீ விபத்து: கட்டிடத்தின் விவரம்
|கட்டிடம் எங்கு அமைந்துள்ளது?
|அலிகஞ்ச், லக்னோ (தலைநகரின் மையப்பகுதி)
|எதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டது?
|குடியிருப்புப் பகுதி (Residential)
|எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது?
|வணிக வளாகம் (Pet Shop, கிளினிக், லைப்ரரி, கோச்சிங் சென்டர், அனிமேஷன் ஸ்டுடியோ)
|கட்டிட உரிமையாளர்கள் யார்?
|வீரேந்திர சுக்லா, தீரேந்திர சுக்லா, சுரேந்திர சுக்லா (RITM கல்லூரி உரிமையாளர்கள்)
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விதிமீறல் காலம்
|2014 முதல் வணிகப் பயன்பாடு, 2022 முதல் வணிக வரி வசூல்
விபத்து நடந்த கட்டிடத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முற்றிலும் முடங்கியிருந்தன என்பதை ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
ஒவ்வொரு முறை விபத்து நடக்கும்போதும், உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட பிறகுதான் கோப்புகள் நகருகின்றன. தற்போது 16 அதிகாரிகளின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இந்தத் தவறுக்கு உண்மையான பொறுப்பு யாருடையது?
கட்டிட வரைபடத்தை அனுமதிப்பதோடு எல்.டி.ஏ-வின் வேலை முடிந்துவிடுவதில்லை. குடியிருப்பு கட்டிடம் எப்படி வணிக வளாகமாக மாறியது? இதன் வி.சி (VC) பிரதமேஷ் குமார் (2016 பேட்ச் IAS) இதற்குப் பதிலளிக்க வேண்டும்.
லக்னோ மாவட்ட ஆட்சியர் (DM) ஜி. விசாக் மற்றும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் கண்காணிப்பு எங்கே போனது?
இந்தத் துறையின் அமைச்சர் அரவிந்த் சர்மா மற்றும் தலைநகரிலேயே அமர்ந்திருக்கும் யோகி ஆதித்யநாத் அரசு இந்தத் துறை ஏன் கண்களை மூடிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தது என்பதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
கட்டிட உரிமையாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து அழகான இன்டீரியர், விலையுயர்ந்த டைல்ஸ்கள், பெரிய போர்டுகளை வைக்கிறார்கள். ஆனால் அவசரகால வழிக்கும் தீயணைப்பு கருவிகளுக்கும் செலவு செய்ய அவர்களுக்குப் பணம் இருப்பதில்லை. அதன் விலையைச் சாமானிய மாணவர்களும் ஊழியர்களும் தங்களின் உயிர்களால் செலுத்துகிறார்கள்.
இனி வழக்கம்போல இழப்பீடு அறிவிக்கப்படும், விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்படும், சில அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள். சில நாட்கள் விவாதம் நடக்கும், பிறகு அடுத்த விபத்து நடக்கும் வரை அனைவரும் இதை மறந்துவிடுவார்கள்.
உத்தரப் பிரதேசத் தலைநகரான லக்னோவின் அலிகஞ்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தைத் தொடர்ந்து, அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெறவிருந்த தனது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் ரத்து செய்தார். அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த தடயவியல் நிபுணர்கள் அடங்கிய ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை சுமார் 9.30 மணியளவில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது. இக்குழுவிற்கு இயக்குநர் ஆதர்ஷ் குமார் தலைமை தாங்குகிறார்.
இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க இரண்டு பேர் கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு (SIT) அமைக்கப்பட்டது. இக்குழுவில் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் (சுற்றுலாத் துறை) அம்ரித் அபிஜாத் மற்றும் கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் (லக்னோ மண்டலம்) பிரவீன் குமார் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஏழு நாட்களுக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமாறு இக்குழுவிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறை வட்டாரங்களின்படி, திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ராமகிருஷ்ணா உபாத்யாய் (43), வீரேந்திர பிரசாத் சுக்லா (62), துஷார் கிருஷ்ணா ஜெய்ஸ்வால் (31) மற்றும் சுரேஷ் குமார் சாஹு ஆகியோர் அடங்குவர். மேலும் மின்சாரத் துறை, தீயணைப்புத் துறை மற்றும் லக்னோ மேம்பாட்டு ஆணையம் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த நான்கு அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் நேற்று (திங்கள்கிழமை) அலிகரில் நடைபெற்று வந்த தனது நிகழ்ச்சியை பாதியிலேயே முடித்துக்கொண்டு லக்னோ திரும்பினார். அவர் விபத்து நடந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டதுடன், கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் (KGMU) சென்று காயமடைந்தவர்களின் உடல்நிலை குறித்தும் விசாரித்தார்.
லக்னோ அலிகஞ்ச் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா ₹5 லட்சம் மற்றும் காயமடைந்தவர்களுக்குத் தலா ₹50,000 நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்தார்.