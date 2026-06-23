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லக்னோ அலிகஞ்ச் தீ விபத்து: 15 உயிர்களைக் குடித்த ‘சிஸ்டத்தின்’ அலட்சியம்!

Lucknow Fire News: உத்தரப் பிரதேச மாநில தலைநகர் லக்னோவின் அலிகஞ்ச் பகுதியில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்தனர். குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டிடம் பல ஆண்டுகளாக சட்டவிரோதமாக வணிக வளாகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து SIT விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதுடன், சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 23, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:44 PM IST
லக்னோ அலிகஞ்ச் தீ விபத்து: 15 உயிர்களைக் குடித்த ‘சிஸ்டத்தின்’ அலட்சியம்!
Image Credit: File | Lucknow Aliganj Fire Accident Latest Updates

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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