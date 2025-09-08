English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கவலைய விடுங்க, இதை பாருங்க!

Lunar Eclipse 2025 Red Moon Video : வானியல் அபூர்​வ​மான முழு சந்​திர கிரகணம் இந்தியாவில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோன்றிய நிலையில், அழகிய அடர் சிவப்பு நிறத்​தில் காணப்​பட்ட முழு சந்​திரனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் உற்​சாகத்​துடன் பார்த்து மகிழ்ந்​தனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:32 PM IST
  • சந்திர கிரகணம் 2025
  • இதை நேரில் பார்க்க தவறிட்டீங்களா?
  • கவலைய விடுங்க, இங்க பாருங்க!

Trending Photos

ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
camera icon7
Sanju Samson
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஆரம்பம்
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
camera icon7
Actress Bhavana
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கவலைய விடுங்க, இதை பாருங்க!

Lunar Eclipse 2025 Red Moon Video : சூரியன், சந்​திரன், பூமி மூன்​றும் ஒரே நேர்க்​கோட்​டில் வரும்​போது கிரகணங்​கள் நிகழ்​கின்​றன. அப்​போது நில​வின் நிழல் சூரியனை மறைத்​தால் அது சூரிய கிரகணம் என்​றும், பூமி​யின் நிழல் சந்​திரனை மறைத்​தால் அது சந்​திர கிரகணம் என்​றும் அழைக்​கப்​படு​கிறது. ஆண்​டு​தோறும் சராசரி​யாக 4 கிரகணங்​கள் வரை நிகழும். சந்​திரனை பூமி முழு​மை​யாக மறைத்​தால் முழு சந்​திர கிரகணம் எனவும், ஒரு குறிப்​பிட்ட பகு​தியை மட்​டும் மறைத்​தால் பகுதி கிரகணம் எனவும் கூறப்​படு​கிறது. பவுர்​ணமி நாளில் மட்​டுமே சந்​திர கிரகணம் நிகழும்.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வகை​யில், இந்த ஆண்​டின் முதல் சந்​திர கிரகணம் கடந்த மார்ச் மாதம் நிகழ்ந்​தது. அதை தொடர்ந்​து, 2ஆவது சந்​திர கிரகணம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை  நிகழ்ந்​தது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு  இந்தியாவில் தென்பட்ட முழு சந்திர கிரகணம் இதுவாகும். இந்​திய நேரப்​படி இரவு 9:57 முதல் 1:27 மணி வரை கிரகணம் தெரிந்​தது. அதில் முழு சந்​திர கிரகணத்தை நள்​ளிரவு 11:42 முதல் 12:33 மணி வரை காண முடிந்​தது. மொத்தமாக 85 நிமிடங்கள் வானில் தோன்றிய இந்த‘ரத்த நிலா’ எனப்படும் பிளட் மூன், முழு​மை​யான அடர் சிவப்பு நிறத்​தில் காட்​சி​யளித்​தது. 

ஐரோப்​பா, ஆசி​யா, ஆஸ்​திரேலி​யா, ஆப்​பிரிக்​கா, தென் அமெரிக்​கா, பசிபிக், அட்​லான்​டிக், ஆர்​டிக் உட்பட உலகின் பல்​வேறு பகு​தி​களில் இதை பார்க்க முடிந்​தது. குறிப்​பாக, இந்​தி​யா​வில் இரவு நேரம் என்​ப​தால் பல்​வேறு இடங்​களில் முழு சந்​திர கிரகணத்தை கோடிக்கணக்கான மக்​கள் தெளி​வாக கண்டு ரசித்​தனர். இந்தியாவில் குறிப்பாக, டெல்லி, கவுகாத்தி, லக்னோ, பெங்களூரு, திருவனந்தபுரம், சென்னை  உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் வெறும் கண்களில் தெளிவாக முழு சந்​திர கிரகணதைப் பார்க்க முடிந்தது. 

பார்க்க தவறிவிட்டீர்களா? 

இந்த சந்திர கிரகணம், நள்ளிரவில் தெரிந்ததால், பலர் இதனை நேரில் பார்க்க தவறி விட்டனர். அப்படி தவறியவர்களுக்காகவே ஒருவர் டைம் லேப்ஸில் இதனை வீடியோவாக எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த வீடியோ இதோ..

நேரில் பார்க்க ஏற்பாடு..

தமிழகத்தை பொருத்தவரை வானம் தெளிவாக இருந்த இடங்களில் தெரிந்த  ரத்த நிலாவை திரளாம மக்கள் கண்டு ரசித்தனர். சில இடங்களில் மேகமூட்டம் காணப்பட்டதால் இந்நிகழ்வை தெளிவாக காண இயலவில்லை. இருப்பினும் முழு சந்திர கிரகணத்தையும் பொதுமக்கள் தெளிவாக காண வேண்டும் என்ற நோக்கில் வானியல் ஆர்வலர் குழுக்கள், சென்னை வானியல் சங்கங்கள் மாற்றும் பிர்லா கோளரங்கம் போன்றவை சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தன.

குறிப்பாக, இரவு 8:30 மணி முதல், சிறப்பு முகாம்களில் தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நவீன வானியல் கருவிகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, அறிவியலாளர்கள் நேரடியாக விளக்கங்களையும் அளித்தனர். சென்னையில் திருவான்மியூர் கடற்கரை, எண்ணூர் கடற்கரை, விருகம்பாக்கம் மைதானம், கோவூர், நாவலூர், அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம், ஐஐடி மெட்ராஸ், மாமல்லபுரம் கடற்கரை, பூந்தமல்லி திறந்த மைதானம் போன்ற இடங்களில் தொலைநோக்கிகளை வைத்து வானியல் குழுக்கள் சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தன.

அடுத்த முழு சந்​திர கிரகணம் 2028 டிசம்​பர் 31ஆம் தேதி​ நடை​பெறும் என்றும் வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதே​போல, நடப்பாண்டு செப்​டம்​பர் 21, 22ஆம் தேதி​களில் நிகழ உள்ள பகுதி சூரிய கிரகணம் இந்​தி​யா​வில் தெரி​யாது என்றும், தெற்கு ஆஸ்​திரேலி​யா, தெற்கு பசிபிக், அட்​லான்​டிக் மற்​றும் அண்​டார்​டி​கா​வின் சில பகு​தி​களில் மட்​டுமே தெரி​யும்​ என்​றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
lunar eclipseRed MoonLunar Eclipse SeptemberViral VideoTime Lapse

Trending News