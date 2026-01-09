முன்னாள் அமைச்சரின் மகள் உள்பட 3 பேர் பலி... பயங்கர கார் விபத்து!

Madhya Pradesh Car Accident: மத்திய பிரதேசத்தின் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் ராஜ்பூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பாலா பச்சனின் மகளான பிரேர்ணா பச்சன் இன்று (ஜன. 9) அதிகாலையில் தலைநகர் இந்தூரில் நடந்த பயங்கரமான கார் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் மத்திய பிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Madhya Pradesh Car Accident: மூன்று பேர் உயிரிழப்பு
விபத்துக்குள்ளான காரில் பிரேர்ணா பச்சன் உள்பட மொத்தம் 4 பேர் இருந்த நிலையில், அதில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். ஒருவர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். பிரேர்ணா பச்சன் மட்டுமின்றி, மத்திய பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி செய்தித் தொடர்பாளர் ஆனந்த் ஜெயின் கஸ்லிவாலின் மகன் பிரகார் கஸ்லிவாலும் உயிரிழந்தார்.
Madhya Pradesh Car Accident: அதிகாலையில் நடந்த விபத்து
மத்திய பிரதேச தலைநகர் இந்தூரில் தேஜாஜி நகர் பைபாஸ் சாலையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் ஷாரும் அருகில் பிரதான சாலையில் அதிகாலை 5:05 மணிக்கு இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. MP 13 ZS 8994 என்ற பதிவெண் கொண்ட டாடா நெக்ஸான் கார் விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. வேகமாக வந்த கார் முன்னால் சென்றுகொண்ட வாகனத்தில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது.இதில் அந்த காரின் முன்புறம் கடுமையாக சேதமடைந்தது.
Madhya Pradesh Car Accident: மருத்துவமனையில் ஒருவர்
பிரேர்ணா பச்சன், பிரகார் கஸ்லிவால் ஆகியோருடன் சந்து என்ற நபரும் இருந்தார். இவர்கள் மூவரும்தான் உயிரிழந்தனர். அனுஷ்கா ராத்தி என்ற நபர் தற்போது படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இவர் MY மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
Madhya Pradesh Car Accident: போலீசார் விசாரணை
கார் விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. போலீசார் இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், கார் மோதிய வாகனம் குறித்த தகவலை அறியவும் போலீசார் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். விசாரணைக்கு பின்னரே மேலதிக தகவல்கள் வெளிவரும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மத்தியப் பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் கமல்நாத் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உமாங் சிங்கர் ஆகியோர் உயிரிழந்தோருக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். பெரும் அரசியல் தலைவர்களின் வாரிசுகள் கார் விபத்தில் உயிரிழந்தது மத்திய பிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
