போலீஸ் துரத்தியதால்..5 மணி நேரம் குளத்துக்குள் பதுங்கிய திருடன்! மூச்சு விட்டது எப்படி தெரியுமா?

Thief Hid Underwater For 5 Hours : மத்திய பிரதேசத்தில், திருடன் ஒருவர் தன்னை துரத்தி வந்த போலீசாரிடம் இருந்து தப்பிக்க உபயோகித்த உத்தி குறித்துதான் தற்போது ஊரே பேசி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தப்பித்த திருடன்!
மத்திய பிரதேச பகுதியில் பயணிக்கும் ரயில்களில், அடிக்கடி பெண்களிடம் ஒரு திருடன் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறான். இவனை பல நாட்களாக பிடிக்க முடியாமல் போலீசார் திணறியிருக்கின்றனர். எப்போது சிக்குவான் என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்த வேளையில்தான்இவன், சிஹோரா என்கிற ரயில் நிலையத்தில் இருப்பது, போலீசாருக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. உடனடியாக, ரயில்வே போலீசார் அவனை எப்படியாவது பிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அவன் இருக்கும் இடத்திற்கு விரைந்திருக்கின்றனர்.
போலீசார் எவ்வளவு நேக்காக அந்த திருடனை பிடிக்க வந்த போதும், ரயில் தண்டவாளம் வழியாக அவன் தப்பித்து ஓடி இருக்கிறான். அவனை ரயில்வே போலீசார் தொடர்ந்து விரட்டி சென்றிருக்கின்றனர். அதே நேரத்தில் ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே ஒரு குளம் இருந்திருக்கிறது. அந்த தண்டவாளத்தில் திருடன் குதித்திருக்கிறான்.
குளத்துக்குள் 5 மணி நேரம்!
குளத்தில் குதித்த திருடனை பிடிக்க, போலீசாரும் குளத்தில் குதித்து அவனை தேடியிருக்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் எவ்வளவு தேடியும் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிருக்கிறது. அவன், தண்ணீருக்குள் இருந்து எப்படியும் வெளியே வந்து விடுவான் என்கிற எண்ணத்தோடு ரயில்வே போலீசார் அவன் குதித்த குளத்தை சுற்றி நின்றிருக்கின்றனர்.
கடைசியில் அவர்கள் கால்கடுக்க நின்றதுதான் வீணாய் போயுள்ளது. காரணம், குளத்தில் குதித்த அந்த திருடன் மீண்டும் வெளியே வரவே இல்லையாம். மணிக்கணக்கில் இவர்கள் வெளியே நின்றிருந்தும், அந்த திருடன் இவர்கள் வெளியில் நிற்பதை எப்படியோ நுகர்ந்து வெளியில் வராமலேயே இருந்திருக்கிறான். இப்படி அந்த திருடன், கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் வெளியில் வராமலேயே இருந்திருக்கிறான்.
கைது செய்த போலீசார்!
திருடனை பிடிக்க கால் கடுக்க குளத்தை சுற்றி நின்ற போலீசார், கடைசியில் வேறு வழியே இல்லாமல் திருடனை கண்டுபிடிக்க குளத்துக்குள் நீச்சல் வீரர்களை இறக்கி இருக்கின்றனர். அவர்களாலும் அந்த திருடனை எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவர்களே, தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்திய பிறகுதான் அந்த திருடன் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
தண்ணீருக்குள் மறைந்திருந்த அந்த திருடனை கண்டுபிடித்து நீச்சல் வீரர்கள் கரையேற்றிய பிறகு அந்த திருடனை போலீசார் கைது செய்தனர். அவன் எப்படி 5 மணி நேரம் தண்ணியில் இருந்தான் என்று அவனிடம் விசாரித்த போது, அவன் சொன்ன பதிலை கேட்டு போலீசார் அதிர்ந்துள்ளனர்.
உதவிய தாமரைத்தண்டு!
குளத்தில் இருந்து 5 மணி நேரம் கழித்து வெளியில் வந்த அந்த திருடனிடம், எப்படி 5 மணி நேரம் மூச்சு விட்டாய்? என்று போலீசார் விசாரித்திருக்கின்றனர். அதற்கு அந்த திருடன், குளத்தில் இருந்த தாமரைத்தண்டை வைத்து 5 மணி நேரமும் மூச்சு விட்டுக்கொண்டிருந்ததாக கூறியிருக்கிறான். இந்த சுவாரஸ்ய சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
பெண்களை குறிவைத்து திருடியவன்..
இப்போது மாட்டியிருக்கும் இந்த பலே திருடன், ரயில்களில் ஏ.சி.பெட்டியில் பயணிக்கும் பெண்களை குறி வைத்து திருடி வந்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளான். மேலும், இதுவரை இவன் 12 பெண்களிடம் திருடி இருப்பதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த திருடனின் பெயர், ஹர்விந்தர் சிங். இவனுக்கு வயது 32 ஆகிறு. இவனது சொந்த ஊர், உத்தர பிரதேசம் என்பதை போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர். மேலும், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இந்த திருடன் தன் கைவரிசையை காட்டியிருக்கிறான்.
ஏசி பெட்டியில் பயணிக்கும் பெண்களிடம் திருடி விட்டு, ரயிலை நடு வழியில் நிறுத்தி இறங்குவதை இவன் வழக்கமாக கொண்டுள்ளான். இத்தனை நாட்களாக எப்படியோ தப்பித்து வந்த இவன், இறுதியில் போலீஸார் பிடியில் சிக்கியுள்ளான். இவனிடம் இன்னும் தீவிர விசாரணை நடைப்பெற்று வருகிறது.
ஏற்கனவே இருக்கும் புகார்கள்!
இந்த 32 வயது நிரம்பிய ஹர்வீந்தர் சிங் மீது ஏற்கனவே சில FIR இருக்கின்றன. 2018ஆம் ஆண்டில் ரூ.70 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகை மற்றும் டைமண்டை திருடியதன் பேரில் வழக்கு இருக்கிறது. அந்த சமயத்தில் இவர் விசாகப்பட்டணத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பின்னர், பெயிலில் வெளியில் வந்த பிறகு, மீண்டும் தனது கை வரிசியை காட்டி மாட்டிக்கொண்டுள்ளார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது?
பதில் : மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில், சிஹோரா ரயில் நிலையம் அருகே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
கேள்வி : திருடன் எப்படி போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்றான்?
பதில் : ரயில் தண்டவாளம் வழியாக ஓடி, அருகிலிருந்த குளத்தில் குதித்து தப்பிக்க முயன்றான்.
கேள்வி: திருடன் எவ்வளவு நேரம் குளத்தில் மறைந்து இருந்தான்?
பதில் : கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் தண்ணீருக்குள் மறைந்து இருந்தான்.
கேள்வி : போலீசார் ஏன் உடனடியாக அவனை பிடிக்க முடியவில்லை?
பதில் : அவன் தண்ணீருக்குள் மறைந்து இருந்ததால், எவ்வளவு தேடியும் போலீசாரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ