5 வயது குழந்தையின் தலையை வெட்டி கொன்ற நபர்! நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

Madhya Pradesh 5 Year Old Boy Killed : மத்திய பிரதேசத்தில் 5 வயது குழந்தையை ஒருவர் வெட்டிக்கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:07 PM IST
  • 5 வயது சிறுவன் கொ*
  • கழுத்தை அறுத்த நபர்
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

5 வயது குழந்தையின் தலையை வெட்டி கொன்ற நபர்! நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

Madhya Pradesh 5 Year Old Boy Killed : மத்திய பிரதேசத்தில், 5 வயது குழந்தையை, ஒருவர் தலையை வெட்டி கொன்றிருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பதையும், யார் இந்த குழந்தையை கொன்றது என்பது குறித்த விவரத்தையும், இங்கு பார்ப்போம்.

நடந்தது என்ன?

வெள்ளியன்று, மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள ஜோபாத் பாக்டி என்கிற இடத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. மகேஷ் என்கிற 25 வயது நபர், சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு வந்து, தன் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். இருச்சக்கர வாகனத்தில் வந்த அவர், யாரிடமும் எதுவும் பேசாமல், குடித்தன வாசலுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார். 

இவரை நேரில் பார்த்தவர்கள், இதற்கு முன்னர் இந்த இடத்தில் பார்த்ததே இல்லை என்று யோசித்து இருக்கிறார்கள். ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்த மகேஷ், ஒரு ஷார்ப்பான ஸ்பேட் வடிவிலான ஆயுதத்தை எடுத்து, அங்கிருந்த குழந்தையை தாக்கியிருக்கிறார். அந்த குழந்தையின் கழுத்து மற்றும் கீழ் உடலை தாக்கியிருக்கிறார்.

தாக்கியதில், அந்த குழந்தை அங்கேயே நிலைகுலைந்து போயுள்ளது. குழந்தையின் தாய், குழந்தையை காப்பாற்ற எவ்வளவோ முயற்சி செய்துள்ளார். ஆனால், அம்முயற்சிகள் யாவும் பலனளிக்காமல் போயுள்ளது. இந்த போராட்டத்தில், குழந்தையின் தாய்க்கும் உடலில் வெட்டுக்காயம் விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.

குழந்தை இறப்பு!

தாக்கப்பட்ட குழந்தையின் தாயின், அலறல் சத்தம் அக்கம் பக்கத்தினரை அலர்ட் செய்துள்ளது. பின்னர், பலர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தாக்கிய நபரை மடக்கி பிடித்துள்ளனர். மகேஷ் தாக்கியதில், குழந்தை நிலைகுலைந்து போனதை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர், அவரை அங்கேயே சரமாரியாக தாக்கி இருக்கின்றனர். கோபத்தில் சிலர் ஆயுதங்களை கொண்டும் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. கடைசியில் குழந்தை இறந்தது தெரிய வந்தது. போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்குள், மக்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரை தாக்கியதால், உடல் முழுவதும் ரத்தம் ஒழுகிய நிலையில் நிலைகுலைந்து காணப்பட்டிருக்கிறார். போலீசார் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்து விட்டார். 

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்!

போலீசார், சம்பவம் குறித்து விசாரித்த போது இன்னும் சில தகவல்கள் தெரிந்திருக்கிறது. குழந்தையை கொன்ற மகேஷ், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது அவரது குடும்பத்தினரிடம் விசாரிக்கையில் தெரிந்திருக்கிறது. சம்பவம் நடப்பதற்கு நான்கு அல்லது மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர், அவர் தன் வீட்டிலிருந்து காணாமல் போயுள்ளார். அவர், குழந்தையை கொள்வதற்கு முன்பு ஒரு கடையில் இருந்து பொருட்களை திருட முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குழந்தை இறந்தது, இவர் தாக்கியதால்தான் என்றாலும், இன்னும் இது குறித்த காரணம் என்ன என்பது குறித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

Madhya PradeshChildDeathTragedy NewsMP News

