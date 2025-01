மகாராஷ்டிரா: ஆயுத தொழிற்சாலையில் பயங்கர வெடிவிபத்து, 5 பேர் பலி

Maharashtra Blast: மகாராஷ்டிராவின் பந்தாரா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜவஹர் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆயுத தொழிற்சாலையில் இன்று காலை ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 5 பேர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பலர் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இங்கு மீட்பு நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன.

தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்கள் உள்ளிட்ட மீட்புக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்த வெடிவிபத்தில் தொழிற்சாலையின் கூரை இடிந்து விழுந்தது. மேலும் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணியில் மண் அள்ளும் கருவிகள் தற்போது ஈடுபட்டுள்ளன.

Maharashtra | There has been an accident of blast at Ordnance factory, Bhandara today morning. The rescue & medical teams are deployed for survivors and rescue is underway. Details will follow.: PRO Defence Nagpur

