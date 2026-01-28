மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவார் மரணம்.. விமான விபத்து நடந்தது எப்படி?

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Dies In Plane Crash: மகாராஷ்டிராவின் பாராமதி விமான நிலையத்தில் விமானம் அவசரமாக தரையிறங்க முயன்றபோது விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விமானத்தில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவரும், மகாராஷ்டிராவின் துணை முதல்வருமான அஜித் பவார் இருந்துள்ளார். விமானம் கீழே விழுந்து தீப்பிடித்து ஏரிந்தது. இந்த விபத்தில் அஜித் பவார் உட்பட 4 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை.
மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் மரணம்
இன்று (ஜனவரி 28) காலை அவர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக பாராமதி சென்றுள்ளார். மும்பையில் இருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்பட்டார். உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக பாராமதியில் நான்கு இடங்களில் பேரணி சென்று உரையாற்ற திட்டமிட்டிருந்தார். சிறிய ரக தனி விமானம் மூலம் அவர் சென்றுள்ளார். அப்போது, விமானம் பாராமதியில் தரையிறங்கியுள்ளது.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமான விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, அஜித் பவாரும், அவரது பாதுகாவலர்களும் உடன் இருந்ததாக தெரிகிறது. அப்போது, மளமளவென தீப்பிடித்து ஏரிந்தது. இந்த விபத்து அறிந்ததும் மீட்பு குழுக்கள் சம்பவ இத்திற்கு வந்தது. இதனை அடுத்து, அஜித் பவார் உட்பட பலரையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும்போதே அவர் படுகாயம் அடைந்திருந்தார். இதனை அடுத்து, மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "ஸ்ரீ அஜித் பவார் மக்கள் தலைவராக இருந்தார். அடித்தள மட்டத்தில் வலுவான தொடர்பைக் கொண்டிருந்தார். மகாராஷ்டிரா மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் முன்னணியில் இருந்த கடின உழைப்பாளி ஆளுமையாக அவர் பரவலாக மதிக்கப்பட்டார். நிர்வாக விஷயங்களைப் பற்றிய அவரது புரிதலும், ஏழைகள் மற்றும் நலிந்தவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் அவர் கொண்டிருந்த ஆர்வமும் குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது மறைவு மிகவும் அதிர்ச்சியையும் வருத்தத்தையும் அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எண்ணற்ற தொண்டர்களுக்கு எனது இரங்கல்கள்” என்றார்.
யார் இந்த அஜித் பவார்?
66 வயதானவர் அஜித் பவார். அஜித் பவார் அரசியலில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கவர். 1982ஆம் ஆண்டு அரசியலில் அஜித் பவார் நுழைந்தார். 1982ஆம் ஆண்டு அரசியலில் நுழைந்த அஜித் பவார், மகாராஷ்ராவின் அரசியல் களத்தில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்தார். தனது மாமா சரத் பவாருடன் சேர்த்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தார். இந்த கட்சியை வலுப்படுத்துவதில் அஜித் பவார் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 1991ஆம் ஆண்டு பாராமதி தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்.பியாக தேர்வாகினார். ஆனால், நான்கு மாதங்களுக்குள் அந்த பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். 1995ஆம் மகாராஷ்டிராவின் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டு, எம்எல்ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
அதன்பின்பு, 2014ஆம் ஆண்டு வரை 8 முறை எம்எல்ஏ பதவியில் இருந்தார். தொடர்ந்து, 2014ஆம் ஆண்டு வரை நீர்பாசனத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார். 2019ஆம் ஆண்டு தேசியவாத காங்கிரஸ் இரண்டாக உடைந்து, அஜித் பவார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தார். அதோடு, அதிகபட்ச எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவோடு கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையத்திடம் வாங்கிக் கொண்டார். 2023ஆம் ஆண்டு மீண்டும் மகாராஷ்டிராவின் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். கட்சி இரண்டாக உடைந்தாலும், பாரமதி தொகுதியில் சரத் பவாரின் செல்வாக்கு குறையவில்லை. மாநிலத்தின் நீண்டகால துணை முதல்வர் பதவி வகித்தவர் அஜித் பவார். 6 முறை துணை முதல்வராக இருந்தார். மகாராஷ்டிரா அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத தலைவராக இருந்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
Visuals from the spot. pic.twitter.com/6MHqTi6gna
— ANI (@ANI) January 28, 2026
