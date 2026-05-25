/குடிசைகள் இல்லாமல் மாறப்போகும் இந்திய நகரம்! துணை முதல்வர் முக்கிய அறிவிப்பு..

இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில், மும்பை நகரில் குடிசைகள் இல்லாத நகராக மாற்றுவது குறித்து மகாராஷ்டிரா அரசு பெரிய திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது. இது குறித்து மாநிலத்தின் முதல்வர் இயக்குனர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவின் உள்கட்டமைப்பு மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் மாநில அரசு சில முக்கிய அதிரடி திட்டங்களை வெளியிட்டது. அவர்களின் இலக்கு மட்டும் லட்சியங்கள் தற்போது கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
மும்பை மாநகரில் இருக்கும் மொத்த குடிசைகளையும் அகற்றிவிட்டு, அங்கிருக்கும் மக்களுக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 15 லட்சம் வீடுகளை கட்டி முடிக்க அரசு, இலக்கினை வைத்துள்ளது.
மும்பையில், இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தானே கிளாஸ்டர் மாதிரி பயன்படுத்த இருக்கிறது. இதற்கு அர்த்தம், சிறிய குடிசைகளாகவோ, கட்டிடங்களாகவோ தனித்தனியாக பிரித்துக்கட்டாமல், ஒட்டுமொத்த பகுதியையும், ஒரே பெரிய தொகுப்பாக எடுத்துக்கொண்டு அரசாங்கம் ரீஸ்ட்ரக்சர் செய்யும். இதற்கு முன்னதாக, பெருநகர பகுதி முழுவதுமாக 19 கிளஸ்டர் மறுமேம்பாட்டு மண்டலங்கள் இதற்கு முன்னதாகவே கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய குடிசைப்பகுதியாக இருக்கிறது, தாராவி. இங்கு மட்டும் சுமார் ரூ.1.5 லட்சம் நவீன மறுவாழ்வு வீடுகள் கட்டப்பட இருப்பதாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இந்த பெரிய திட்டத்தின் மூலமாக, பந்தய மைதானங்கள் மற்றும் உலா பாதைகள் போன்ற மைதானங்கள் உள்ளிட்ட நவீன கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு, மும்பை நகரத்திற்கு இன்னும் கூடுதலாக 300 ஹெக்டெர் பரப்பளவிலான திறந்தவெளிகள், பூங்காக்கள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வர இருக்கிறது.
இந்த திட்டங்களை வேகமாக செயல்படுத்த, அரசு சில முக்கிய விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது. இதற்கு முன்பாக, குடிசைகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய, அங்கு வாழும் மக்களின் தனிப்பட்ட ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது. இதனால்தான் திட்டங்கள் பல ஆண்டுகள் தாமதமாகி இருக்கிறது.
தற்போது புதிய கொள்கையின்படி, மக்களின் நலன் கருதி, மக்களின் தனிப்பட்ட ஒப்புதல் பெறுவதற்கு வேண்டிய கட்டாயம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, அரசு அமைப்புகளிடமிருந்து பெற வேண்டிய தடையற்ற சான்றிதழ்களும் எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது.