பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1500... இதை செய்யாவிட்டால் பணம் வராது - கடைசி நாள் இதுதான்!

Maharashtra Ladki Bahin Yojana, How To Do eKYC: தமிழ்நாடு அரசு கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 1 கோடிக்கும் மேலான குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1000 ஊக்கத்தொகையை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தி வருகிறது.
அதேநேரத்தில், இந்த 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்' (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) விரிவடைய இருக்கிறது. இத்திட்டத்தில் புதிதாக லட்சக்கணக்கில் பயனாளர்கள் சேர்க்கப்பட இருக்கின்றனர். வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் அவர்களுக்கும் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.
Ladki Bahin Yojana: மஜ்ஹி லட்கி பஹின் யோஜனா
தமிழ்நாட்டைப் போல் பல்வேறு மாநிலங்களும் பெண்களின் நலன் கருதி மாதந்தோறும் ஊக்கத்தொகையை வழங்கி வருகின்றன. அதில், மகாராஷ்டிராவும் அடக்கம். மகாராஷ்டிராவில் தற்போது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் இருக்கிறது. இந்த அரசு பெண்களுக்கு 'முக்கிய மந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பஹின் யோஜனா' என திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் ரூ.1,500 வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் சுமார் 2.21 கோடி பயனாளர்களாக இருக்கின்றனர். இத்திட்டம் பெண்களுக்கு பெரியளவில் கைக்கொடுக்கிறது.
Ladki Bahin Yojana: மகாராஷ்டிரா அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
இருப்பினும், இத்திட்டத்தில் முறைகேடாக ஆண்களுக்கும் ஊக்கத்தொகை செலுத்தப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. ஆயிரக்கணக்கில் ஆண்களுக்கு ஊக்கத்தொகை செலுத்தப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து, இதற்கு தீர்வு காண மகாராஷ்டிரா அரசு ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறது.
அதாவது, 'முக்கிய மந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பஹின் யோஜனா' திட்டத்தின் பயனாளர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் eKYC செயல்பாட்டை செய்ய வேண்டும் என மகாராஷ்டிரா அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், பயனாளர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தலாம். இதை அனைத்து பயனாளர்களும் செய்தால்தான் தொடர்ந்து இத்திட்டத்தில் பயனடைய முடியும், eKYC செய்யாதவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை திருத்தப்படும்.
அந்த வகையில், மகாராஷ்டிரா அரசிடம் இருந்து மாதந்தோறும் ரூ.1,500 பெற என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும், eKYC செய்வது எப்படி, அதற்கான இணையதளம், eKYC செய்வதற்கான வழிமுறைகள், eKYC செயல்பாட்டுக்கான கடைசி தேதி ஆகியவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Ladki Bahin Yojana: மாதம் ரூ.1,500 யார் யாருக்கு?
'முக்கிய மந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பஹின் யோஜனா' திட்டத்தில் பயனடைய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மேலும், 21 வயது முதல் 65 வயது வரையிலான பெண்களுக்கு இத்திட்டத்தில் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு கட்டாயம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டுமே இத்திட்டத்தில் பயனடைய இயலும். திருமணமானவர்கள், திருமணமாகாதவர்கள், கைம்பெண்கள், விவாகரத்தான பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் என அனைவரும் இத்திட்டத்தில் பயனடையலாம். அதே நேரத்தில், நான்கு சக்கர வாகனங்கள், பெரிய சொத்துகள் உடையவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள்.
Ladki Bahin Yojana: eKYC செய்ய தேவையான ஆவணங்கள்
- உங்களின் சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு
புகைப்படம்
- அடையாள சரிபார்ப்புக்கு ஆதார் அட்டை
- குடியிருப்பு சான்றுக்கு உங்களின் ரேஷன் அட்டை/வாக்காளர் அட்டை/பிறப்புச் சான்றிதழ்/பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை சமர்பிக்கலாம். பள்ளி மாற்றுச்சான்றிதழ் குறைந்தப்பட்சம் 15 வருடங்கள் முந்தையாக இருக்க வேண்டும்.
- ஒருவேளை, நீங்கள் மகாராஷ்டிராவுக்கு வெளியே பிறந்து, வளர்ந்து தற்போது மகாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்து வருகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் கணவரின் இருப்பிடச் சான்று, அதாவது அவரின் ரேஷன் அட்டை/வாக்காளர் அட்டையை கொண்டுவர வேண்டும்.
- வருமானச் சான்றிதழ். ஒருவேளை அது இல்லை என்றால் மஞ்சள்/ஆரஞ்சு நிற ரேஷன் அட்டையை எடுத்து வர வேண்டும்.
- திருமணமானவர்கள் திருமணச் சான்றிதழை எடுத்து வர வேண்டும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு ரேஷன் அட்டை முக்கியம்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு பாஸ்புக்
- சுய அறிவிப்பு படிவம்
Ladki Bahin Yojana: மொபைலில் eKYC செய்வது எப்படி?
eKYC செயல்பாட்டை நீங்கள் உங்கள் மொபைலிலேயே மேற்கொள்ளலாம். https://ladakibahin.maharashtra.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையப்பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள். தொடர்ந்து, 'e-KYC' என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யுங்கள். பின் அதில் ஆதார் எண்ணை உள்ளீடு செய்யுங்கள். ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும். அதையும் உள்ளீடு செய்யுங்கள். தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
மேலும், Face e-KYC மேற்கொள்ள உங்கள் மொபைலில் 'Aadhaar Face RD' செயிலியை தரவிறக்கி, உங்களின் Location-ஐ ஆன் செய்யவும் தொடர்ந்து அதிலும் ஆதார் எண்ணை கொடுத்தால், உங்கள் முகத்தை படமெடுத்து Face eKYC செயல்பாட்டை நிறைவுசெய்யலாம். இதன்மூலம், உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும முகம் ஆகியவை ஒத்துப்போகிறதா என்பதை ஒப்பீடு செய்வார்கள். சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் eKYC செயல்பாடு நிறைவடையும்.
Ladki Bahin Yojana: ஆன்லைன் மூலம் eKYC செய்வது எப்படி?
அதேபோல், இதை கணினி மூலமும் செய்யலாம். அதற்கும் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
- e-KYC அல்லது e-KYC Process ஆப்ஷனை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
- ஆதார் எண் மற்றும் Captcha Code சரியாக உள்ளீடு செய்ய வேண்டும்.
- 'I Agree' என்பதை கிளிக் செய்து, 'Send OTP' கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
- ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளீடு செய்யுங்க.
- வங்கிக் கணக்கு, வருமானச் சான்று ஆகிய விவரங்களை கொடுக்கவும்.
- உங்களின் ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து அதை பதிவேற்றம் செய்யவும்.
- Submit கொடுக்கவும்.
- அதற்கு பின் ஒரு Reference Number கொடுக்கப்படும். அதை மறக்காமல் குறித்துவைத்துக்கொள்ளுங்கள். எதிர்காலத்தில் உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கான நிலையை அதன்மூலமே அறிந்துகொள்ள முடியும்.
Ladki Bahin Yojana: ஆப்லைனில் eKYC செய்வது எப்படி?
உங்களுக்கு ஆன்லைனில் செய்வதற்கான வசதி இல்லாவிட்டால், மகாராஷ்டிராவில் இருப்பவர்கள் உங்கள் அருகில் இருக்கும் அங்கன்வாடி மையங்கள், சேது மையங்கள், தாசில்தார் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று eKYC செயல்பாட்டை மேற்கொள்ளலாம். நேரில் வரும்போது உங்கள் ஆதார் கார்டு, அனைத்து ஆவணங்களின் அசலை எடுத்துச் செல்லுங்கள்
Ladki Bahin Yojana: eKYC செய்வதற்கான கடைசி தேதி
மேலும், eKYC செய்வதற்கு கடைசி நாள் நவம்பர் 18ஆம் தேதியாகும். அதற்குள் இத்திட்டத்தின் பயனாளர்கள் அனைவரும் eKYC செயல்பாட்டை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும், நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை நிறுத்தப்படலாம். அதேநேரத்தில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் eKYC செயல்பாட்டை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பதையும் மறக்காதீர்கள். அப்படி செய்யாவிட்டாலும் ஊக்கத்தொகை நிறுத்தப்படலாம்.
