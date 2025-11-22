English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • திருமணத்திற்கு நோ..ஓடும் ரயிலில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்! நடந்தது என்ன?

திருமணத்திற்கு நோ..ஓடும் ரயிலில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்! நடந்தது என்ன?

Man Pushes Niece Off Of Train : மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த நபர், தன்னை திருமணம் செய்ய சொல்லி டார்ச்சர் செய்த 16 வயது சிறுமியை ஓடும் ரயிலில் இருந்து கீழே தள்ளியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:16 PM IST
  • மகாராஷ்டிராவில் நடந்த சம்பவம்!
  • ஓடும் ரயிலில் இருந்து சிறுமி தள்ளப்பட்டு கொலை..
  • நடந்தது என்ன?

Trending Photos

கோடிக் கணக்கில் பணம்.. சொகுசு பங்களா! உலக அழகிக்கு கிடைக்கும் பரிசு
camera icon7
Miss Universe
கோடிக் கணக்கில் பணம்.. சொகுசு பங்களா! உலக அழகிக்கு கிடைக்கும் பரிசு
2026ல் உலகிற்கு பேரழிவு? கதிகலங்க வைக்கும் பாபா வாங்காவின் கணிப்புகள்!
camera icon7
Baba Vanga
2026ல் உலகிற்கு பேரழிவு? கதிகலங்க வைக்கும் பாபா வாங்காவின் கணிப்புகள்!
டாப் தமிழ் ஹீரோக்கள் தவறவிட்ட மெகா ஹிட்ஸ்
camera icon5
rajinikanth
டாப் தமிழ் ஹீரோக்கள் தவறவிட்ட மெகா ஹிட்ஸ்
8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
திருமணத்திற்கு நோ..ஓடும் ரயிலில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்! நடந்தது என்ன?

Man Pushes Niece Off Of Train : மகாராஷ்டிராவின் பால்கார் மாவட்டத்தில்தான், இந்த சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இங்கு, ஒரு 16 வயது சிறுமி, தனது மாமா முறை உறவினரால் ரயிலில் இருந்து கீழே தள்ளி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இதற்கான காரணம் என்ன? அந்த சிறுமிக்கும், உறவினருக்கும் எழுந்த மோதல் என்ன? இது குறித்த விரிவான விவரம், இதோ!

Add Zee News as a Preferred Source

திருமணம் செய்ய சொல்லி டார்ச்சர் செய்த சிறுமி?

மகாராஷ்டிராவின் பஹல்கார் மாவட்டத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து 16 வயதான கோமல் சோனார் என்கிற சிறுமி கீழே தள்ளி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இவரை தள்ளி விட்டது, அவரது 28 வயதான மாமன் முறை உறவினர் அர்ஜுன் சோனி எனும் நபர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோமல் சோனர், மும்பையில் உள்ள மான்குர்த் எனும் பகுதியை சேந்தவர். இவருக்கும், மேலே குறிப்பிட்ட அர்ஜுன் சோனிக்கும் காதல் மலர்ந்துள்ளது. இருவரும், கடந்த சில மாதங்களாக காதலித்து வந்ததாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். 

அர்ஜுனை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த கோமல், ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அவரது வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறார். பின்பு, வசாயில் தங்கியிருக்கும் அர்ஜுனின் வீட்டிற்கு சென்ற இவர், அவருடனேயே தங்க தொடங்கியதாக தெரிகிறது. இதன் பின்னர், அவரிடம் எதுவும் தெரிவிக்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கோமலின் தாயார், அர்ஜுன் தன் மகளை கடத்தியதாக போலீசில் புகார் அளித்திருக்கிறார். 

ரயிலில் இருந்து கீழே தள்ளிய வாலிபர்..

அர்ஜுன் மீது சிறுமியை கடத்தியதாக வழக்கு பதியப்பட்டதை அடுத்து, இவரும் கோமலும், பயந்தரில் இருந்து நாலா சபோரா செல்லும் லோக்கல் ரயிலில் பயணித்ததாக தெரிகிறது. அப்போது கோமலை, ஓடும் ரயிலில் இருந்து அர்ஜுன் கீழே தள்ளியிருக்கிறார். இதனால், கோமல் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

நடந்த சம்பவம் அனைத்தையும் நந்து ஷா என்கிற நபர் நேரில் பார்த்திருக்கிறார். அர்ஜுனை அருகில் இருந்த ரயில் பயணிகள் அடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். இதையடுத்து, அர்ஜுன் விசாரணைக்காக நான்கு நாட்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். விசாரணையில், தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ள சொல்லி, கோமல் வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அர்ஜுன் அவரை கீழே பிடித்து தள்ளியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த வழக்கு விசாரணையில் போலீஸார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | 20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..

மேலும் படிக்க | கர்ப்பமான நாய்..வளைகாப்பு நடத்திய உரிமையாளர்! வைரலாகும் வீடியோ..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MaharashtraNieceCrime NewsMarriageTrain

Trending News