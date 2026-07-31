/Explained ஜங்க் ஃபுட் : குழந்தைகளின் உடல்நலனுக்காக கடும் கட்டுப்பாடு.. மகாராஷ்டிர அரசின் புதிய உத்தரவு

Junk Food Ban Near Schools: இன்றைய டிஜிட்டல் மற்றும் வேகமான வாழ்க்கைச் சூழலில், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் குறித்த கவலை பெற்றோர் மத்தியிலும் சமூகத்திலும் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவர்கள் பாக்கெட் உணவுகள், நொறுக்குத் தீனிகள் மற்றும் குளிர்பானங்களை அதிகம் விரும்பி உண்பதால், சிறு வயதிலேயே உடல் பருமன் மற்றும் பல உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு ஆளாகிறார்கள்.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, மகாராஷ்டிரா அரசு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. மாநிலத்தின் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (FDA - Food and Drug Administration) வெளியிட்டுள்ள புதிய உத்தரவின்படி, பள்ளிகளின் வளாகத்திற்குள்ளும், பள்ளி நுழைவாயிலிலிருந்து 50 மீட்டர் சுற்றளவிலும் சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகம் உள்ள உணவுகளை (HFSS -High Fat, Sugar, and Salt) விற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆணையத்தின் (FSSAI) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், உணவில் இருக்க வேண்டிய கொழுப்பு, சர்க்கரை மற்றும் சோடியம் அளவுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வரம்பைத் தாண்டும் உணவுகள் HFSS வகையின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகின்றன.
பாக்கெட் நொறுக்குத் தீனிகள்: சிப்ஸ் (Chips), குர்குரே, பாக்கெட் நம்கீன் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ்.
இனிப்பு பானங்கள்: சோடா, கோல்ட் டிரிங்க்ஸ், எனர்ஜி டிரிங்க்ஸ் மற்றும் அதிக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட பாக்கெட் ஜூஸ்கள்.
பாரம்பரிய நொறுக்குத் தீனிகள்: வடா பாவ் (Vada Pav), சமோசா, கச்சோரி மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த பிற தெருவோர உணவுகள்.
இனிப்புகள் மற்றும் உடனடி உணவுகள்: சாக்லேட்டுகள், கேண்டிகள் மற்றும் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ்.
அனைத்து உணவுகளுக்கும் தடை இல்லை. பள்ளி அருகே பின்வரும் ஆரோக்கியமான உணவுகளை விற்க அனுமதி உண்டு.
உணவு புதிதாகச் சமைக்கப்பட்டதா அல்லது பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்டதா என்பது முக்கியமல்ல. அதில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்து அளவுகளின் (Fat, Sugar, Salt) அடிப்படையிலேயே இந்தத் தடை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவ இதழான 'தி லான்செட்' (The Lancet) 2024-இல் வெளியிட்ட உலகளாவிய ஆய்வின்படி, குழந்தைகள் தினமும் சாப்பிடும் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் பானங்கள் மூலமே அதிக கலோரிகள் அவர்களின் உடலை அடைகின்றன. இது உடனடி ஆற்றலைத் தந்தாலும், இரத்த சர்க்கரை அளவை சட்டென்று உயர்த்தி பின் வீழ்ச்சியடையச் செய்கிறது. இதனால் மாணவர்களின் கவனச்சிதறல் மற்றும் சோர்வு அதிகரிக்கிறது.
|
விவரம்
|
புள்ளிவிவரம்
|இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் (5 - 19 வயது)
|சுமார் 1.25 கோடி குழந்தைகள் (2022 தரவு)
|உலக அளவில் இந்தியாவின் இடம்
|சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக 2-வது இடம்
|அதிகரிக்கும் அபாயங்கள்
|டைப்-2 நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள்
மகாராஷ்டிர FDA அறிவிப்பின்படி, Food Safety விதிகளை மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும். உரிமம் (License) ரத்து செய்யப்படலாம். தேவையானால் சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் மற்றும் பள்ளி கேன்டீன் நிர்வாகமும் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும்.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டிலேயே FSSAI அமைப்பானது பள்ளிகளின் கேன்டீன்களில் ஜங்க் ஃபுட் விற்க தடை விதித்திருந்தது. ஆனாலும் குழந்தைகள் பள்ளி முடிந்து வெளியே வந்தவுடன் வாசலிலேயே உள்ள கடைகளில் இவற்றை வாங்கி உட்கொண்டனர். இதனால் பழைய தடை முழுமையான பலனைத் தரவில்லை. இதைச் சரிசெய்யவே, மகாராஷ்டிரா அரசு இம்முறை 50 மீட்டர் சுற்றளவு விதிமுறையைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் மற்றும் மெட்ரிகுலேஷன்/தனியார் பள்ளிகள் உட்பட 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் (மும்பையில் மட்டும் 11,000+ பள்ளிகள்).
பள்ளி கேட் முதல் 50 மீட்டர் வரையிலான பகுதிகளில் இயங்கும் பொட்டிக் கடைகள், பெட்டிக் கடைகள், தள்ளுவண்டிகள் மற்றும் சிறு உணவகங்கள் அனைத்திற்கும் இது பொருந்தும்.
இந்த உத்தரவு குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு வரவேற்பைப் பெற்றாலும், தரையில் இதனைச் செயல்படுத்துவதில் பல சவால்கள் உள்ளன. அதன் விவரங்கள்,
பள்ளிகளுக்கு வெளியே வடா பாவ், சமோசா போன்றவற்றை மலிவு விலையில் விற்று வந்த சிறு வியாபாரிகள் பெரும் பொருளாதார இழப்பைச் சந்திப்பார்கள். இவர்களில் பலர் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்.
ஜங்க் ஃபுட்களுக்குப் பதிலாகப் பழங்கள், முளைக்கட்டிய தானியங்கள், பால் போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளை விற்க அரசு ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால், இவை வடா பாவ் போல குறைந்த விலையில் கிடைக்குமா என்பதும், வியாபாரிகளுக்குப் லாபகரமாக இருக்குமா என்பதும் பெரிய கேள்விகுறி.
பள்ளியிலிருந்து 50 மீட்டர் தாண்டிய பிறகு மாணவர்கள் மீண்டும் இந்த உணவுகளை வாங்கிச் சாப்பிட வாய்ப்புள்ளது. இங்கிலாந்தில் இது போன்ற சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட போது, மாணவர்கள் பள்ளி எல்லைக்கு வெளியே சென்று உணவுகளை வாங்கியது ஆய்வுகளில் தெரியவந்தது.
மகாராஷ்டிரா அரசின் இந்த முயற்சி வெற்றியடைந்தால், இந்தியாவிலுள்ள பிற மாநிலங்களுக்கும் இது ஒரு முன்னோடி மாதிரியாக (Model Strategy) அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
FSSAI வழிகாட்டுதல்கள் நாடு முழுவதற்குமானவை. அதேநேரம் அவற்றை எந்த அளவில் நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது மாநில அரசுகளின் முடிவு. மகாராஷ்டிராவின் இந்த முயற்சி வெற்றிகரமாக இருந்தால், சில மாநிலங்களும் இதேபோன்ற நடவடிக்கைகளை அறிவிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஜங்க் ஃபுட் விற்பனையை தடை செய்ய ஆலோசனை செய்து வரும் சில மாநிலங்களின் பட்டியல்..,
மகாராஷ்டிர அரசின் இந்த நடவடிக்கை குழந்தைகளின் உடல்நலனை பாதுகாக்கும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான பொது சுகாதார முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பள்ளிகளைச் சுற்றியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான சிறு வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம், விதிமுறையை திறம்பட அமல்படுத்தும் நடைமுறை, மாணவர்களுக்கு மலிவான ஆரோக்கியமான மாற்று உணவுகளை வழங்குவது போன்ற பல சவால்களும் இதனுடன் இணைந்துள்ளன. தடை மட்டுமல்லாமல், ஊட்டச்சத்து கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகளும் இணைந்தால் மட்டுமே இந்த திட்டம் நீண்டகால வெற்றியைப் பெறும் என நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.