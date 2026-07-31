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Explained ஜங்க் ஃபுட் : குழந்தைகளின் உடல்நலனுக்காக கடும் கட்டுப்பாடு.. மகாராஷ்டிர அரசின் புதிய உத்தரவு

Junk Food Ban: மகாராஷ்டிரா அரசு மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளும், பள்ளி வாசலில் இருந்து 50 மீட்டர் சுற்றளவிலும் சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகம் உள்ள (HFSS) உணவுகள் விற்கத் தடை விதித்துள்ளது. FSSAI வழிகாட்டுதலின்படி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவு, இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் குழந்தைகள் உடல் பருமனைத் தடுப்பதற்கான முக்கிய முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 31, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:41 PM IST
Explained ஜங்க் ஃபுட் : குழந்தைகளின் உடல்நலனுக்காக கடும் கட்டுப்பாடு.. மகாராஷ்டிர அரசின் புதிய உத்தரவு
Image Credit: AI Generated | Maharashtra Bans Junk Food Sale Within 50-Meter Radius of Schools

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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