கறிக்குழம்பு கேட்ட குழந்தை..அடித்தே கொன்ற தாய்! அதிர்ச்சி சம்பவம்..நடந்தது என்ன?

Maharashtra Woman Killed Son : மகாராஷ்டிராவின் பல்கார் நகரில் உள்ள கஷிபடா பகுதியில், பல்லவி தும்கடா என்பவர் தனது குழும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். கடந்த ஞாயிறன்று அவரது 7 வயது மகன், மதிய உணவிற்கு தனக்கு கோழி கறிக்குழம்பு வேண்டும் என கேட்டு அடம்பிடித்துள்ளார்.
பூரி கட்டையால் தாக்கிய தாய்!
தாய் பல்லவி வேறு பல பிரச்சனையால் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். அப்போதென்று மகன் தொந்தரவு செய்யவே பல்லவி தனது பொருமையை இழந்துள்ளார். முதலில் மகனை அருகில் இருந்த பூரி கட்டையால் சரமாரியாக அடித்துள்ளார். இதனால் பலத்த காயமடைந்த சிறுவன் அங்கேயே மயங்கியுள்ளார். அப்போதும் கோபம் தீராத நிலையில், தனது மகளையும் அடிக்கத்தொடங்கியுள்ளார் பல்லவி.
குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் வீட்டிற்குள் விரைந்துள்ளனர். அங்கு விழுந்து கிடந்த சிறுவனை பரிசோதித்ததில் அவர் மரணம் அடைந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, ஏன் அந்த குழந்தையை கொலை செய்தாய் என கேட்டுள்ளனர். ஆனால் அதனை மறுத்த பல்லவி, எனது மகனை நான் கொல்லவில்லை. மஞ்சள் காமாலை பாதிப்பால் இறந்துவிட்டதாக பதிலளித்துள்ளார். ஆனால், சிறுவனின் உடலில் இருந்த மோசமான காயங்களை கண்டு சந்தேகம் அடைந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
போலீஸ் விசாரணை!
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸார் சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதேநேரம், படுகாயமடைந்த சிறுமி அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். பல்லவியை கைது செய்து போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கணவனை விட்டு பிரிந்து தனிமையில் வசித்து வரும் அவர் மனதளவில் பாதிப்புகளை கொண்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. சிறுவன் கோழி இறைச்சி கேட்டதால் மட்டுமே ஆத்திரமடைந்து அந்த பெண் இந்த கொடூர தாக்குதலை நடத்தினாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதைத்தாண்டி, இப்படி ஒரு தாய் தனது குழந்தைகளை இவ்வளவு கொடூரமாக தாக்கும் எண்ணம் கொண்டிருப்பாரா? என்கிற கேள்வியும் மக்களின் மனங்களில் எழுந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | நீட் தேர்வில் 99.99% பெற்ற மாணவர்! கல்லூரியில் சேரும் நாளன்று உயிரை விட்ட துயரம்..
மேலும் படிக்க | 5 வயது குழந்தையின் தலையை வெட்டி கொன்ற நபர்! நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ