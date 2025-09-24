நீட் தேர்வில் 99.99% பெற்ற மாணவர்! கல்லூரியில் சேரும் நாளன்று உயிரை விட்ட துயரம்..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NEET 99 Percent Scoring Teen Suicide : மும்பையில், 19 வயது மாணவர், நீட் தேர்வில் 99.99% பெற்று தேர்ச்சி பெற்றும், விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்ட சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:39 PM IST
  • நீட் தேர்வில் 99.99% ஸ்கோர் செய்த மாணவர்!
  • இறுதியில் உயிரிழந்த சோகம்
  • காரணம் என்ன?

NEET 99 Percent Scoring Teen Suicide : வருடா வருடம், நீட் தேர்வு முடிவுகள் வரும் போது, யார் யார் டாப் ரேங்க் பெற்றிருக்கின்றனர் என்று பார்ப்பதை விட, சில மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்ட செய்தியை அதிகம் பார்க்க முடியும். மருத்துவர் கனவுகளோடு வளரும் பிள்ளைகள், அது நிறைவேறாத போது, விபரீத முடிவு எடுப்பது, தொடர்ந்து நடக்கும் அவலமாக இருக்கிறது. இதனால், மாணவ்களின் மன ரீதியான ஆரோக்கியம் குறித்த பெரும் கவலை, பிள்ளைகளை பெற்றவர்களுக்கும், எதிர்கால பெற்றோருக்கும் இருக்கிறது. சமீபத்தில் ஒரு மாணவர், நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட விவகாரம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவன்! 

மகாராஷ்டிராவின் சந்திரபூர் பகுதியில், 19 வயது மாணவர் ஒருவர் தான் கல்லூரிக்கு சேர இருந்த நாளில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார். 2025 ஆம் ஆண்டு NEET UG தேர்வில், 99.99% பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். MBBS பட்டம் படிப்பதற்காக, இவருக்கு ஒரு அரசு கல்லூரியில் சீட்டும் கிடைத்துள்ளது. இந்த மாணவரின் பெயர் அனுராக் அணில் போர்கர்.

அனுராக் நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வில், பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான வகையில் 1475வது rank பெற்று நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். இவர் எடுத்த மதிப்பெண்ணுக்காக, உத்திர பிரதேசத்தில் உள்ள கோரக்பூரில் இருக்கும் ஒரு அரசு கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. இன்று அதாவது செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி அவர் கல்லூரியில் சேர வேண்டிய நாளாக இருந்திருக்கிறது. 

மருத்துவராக விருப்பமில்லை!

கல்லூரிக்கு கிளம்புவதற்கு முன், அனுராக் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு நிலையில் தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அவரது அறையில் ஒரு கடிதம் சிக்கியதாகவும், அதில் தனக்கு “மருத்துவராக விருப்பமில்லை” என்று அவர் குறிப்பிட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஒரு மாணவர், நீட் தேர்வில் 99.99% தேர்ச்சி பெற்றும் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ள சம்பவம் பகுதி மக்களிடையேயும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களிடமும் கடும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

காரணம் என்ன? 

மாணவர் அனுராக், வெளிநாட்டிற்கு சென்று மருத்துவம் படிக்க விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இவரது குடும்பத்தினர் இந்தியாவிலேயே இருக்க சொன்னதாகவும், அரசு கல்லூரியில் சீட்டு வாங்கியதும் பிரச்சனைக்கு வழி வகுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் போலீஸார் இது குறித்து முழுமையாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது எதற்கும் முடிவல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்) 

நீட் தேர்வால் பறிபோகும் உயிர்கள்!

2017ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அனிதா, நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த சம்பவத்தின் வடு, இப்போது வரை ஆறாமல் இருக்கிறது. அனிதா மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் பல மாணவ மாணவிகள் இவ்வாறு உயிரிழந்திருக்கின்றனர். இப்படி வருடா வருடம், மாணவ செல்வங்கள் நீட்டிற்கு இரையாவது எப்போது தடுக்கப்படும் என்று தெரியவில்லை.

