  • காதலனுடன் சேர்ந்து கணவரை கொன்று..ஆற்றில் தூக்கிப்போட்ட மனைவி! அதிர்ச்சி காரணம்..

Maharashtra Thane Crime : மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பெண், தனது கணவரை கொன்று ஆற்றில் போட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:35 PM IST
  • கணவனை கொன்ற மனைவி!
  • ஆற்றில் தூக்கி வீசப்பட்ட பிணம்
  • காரணம் என்ன?

Maharashtra Thane Crime : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, ஆங்காங்கே காதலாலும், திருமணம் தாண்டிய உறவாலும் ஏற்படும் குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கொலை குற்றம்தான் தற்போதும் நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

திருமணத்தை தாண்டிய உறவு!

மகாராஷ்டிராவின் பத்லாபூர் எனும் இடத்தில்தான், இந்த கொடூர சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இங்கு, கிசான் பராமர் என்பவர் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். இவருக்கு 44 வயது. இவரது மனைவியின் பெயர், மனிஷா பராமர். இவர்களது வீட்டிற்கு அருகே, லக்‌ஷ்மன் போய்ர் என்கிர 36 வயது நபர் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்.

மனிஷாவும் போய்ரும் திருமணம் தாண்டிய உறவில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவருடைய உறவு குறித்து கிசான் பராமருக்கு ஒரு கட்டத்தில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இதனை தட்டிக்கேட்ட போதுதான் அந்த கொடூர சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது.

கணவனை கொன்ற மனைவி-காதலன்:

கடந்த வியாழக்கிழமையன்றுதான் இந்த சம்பவமானது நடந்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். கிசான் இந்த திருமணத்தை தாண்டிய உறவு குறித்து தன் மனைவியையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரரையும் கையும் களவுமாக பிடித்து விசாரித்ததாக தெரிகிறது. அப்போது கிசானை இருவரும் சேர்ந்து கையிற்றை வைத்து கழுத்தில் நெரித்து கொன்றதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், வீட்டில் இருந்த மெத்தையை வைத்து பிணத்தை மறைத்து, பத்லாபூரில் இருக்கும் ஆற்றில் இருவரும் வீசிச்சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

ஆற்றில் மிதந்து வந்த இந்த உடலை, போலீசார் அன்றிரவே கண்டெடுத்து உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றனர். அதன் பிறகு, கடந்த சனிக்கிழமையன்று கொலையாளிகள் இருவரும் ஊரை விட்டு தப்பிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். அப்போதுதான் போலீசாரின் பிடியில் சிக்கியிருக்கின்றனர்.

வழக்கு பதிவு:

கொலையாளிகள் கையில் சிக்கியதை அடுத்து, போலீசார் தற்போது இருவர் மீதும் கொலை குற்றத்தை செய்ததாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

