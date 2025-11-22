ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்.. ரயில்வே எடுத்த ஆக்ஷன்.. இனி இதுக்கெல்லாம் தடை!

Indian Riailway Latest News: தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறைந்த டிக்கெட் கட்டணம், படுக்கை வசதி, கழிவறை வசதிகள் இருப்பதால், மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்காக ஐஆர்சிடிசி உணவுகளை வழங்கி வருகிறது.
ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்
அனைத்து தரப்பு மக்களும் வாங்கக் கூடிய வகையில், ஐஆர்சிடிசி உணவுகளை ரயில்களில் விற்பனை செய்து வருகிறது. ஒருசிலர் வீட்டில் இருந்தே உணவுகளை எடுத்து வருகின்றனர். இப்படியாக பயணிகளின் வசதிக்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு வசதிகளை செய்து வரும் நிலையில், ஓடும் ரயிலில் பெண் ஒருவர் மேகி சமைத்தது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், ஓடும் ரயிலில் நூடுல்ஸ் சமைத்து சாப்பிட்டுள்ளார். பயணிகள் செல்போனுக்கு சார்ஜிங் செய்த பிரத்யேமாக வழங்கப்பட்ட பவர் சாக்கெட்டில் அந்த பெண், மின்சார கெட்டிலில் மேகி நூடுல்ஸ் சமைத்துள்ளார். இந்த சாக்கெட்டுகள் மொபைல் சார்ஜர்கள் போன்ற குறைந்த வாட்டேஜ் சாதனங்களுக்கு மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கெட்டில்கள் போன்ற அதிக வாட் கொண்ட சாதனமாகும்.
இதனை பயன்படுத்த ரயில்களில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அந்த பெண் கெட்டிலில் மேகி சமைத்துள்ளார். இதனை அங்கிருப்பவர்கள் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த வீடியோவில் இருக்கையில் அமர்ந்து, செல்போன் சார்ஜ் செய்யப்படும், சாக்கெட்டில் கெட்டிலை வைத்து, அந்த பெண் மேகி சமைத்துள்ளார். இதனை பார்த்த பயணிகள், இதுபோன்ற செய்வது தவறு. விபத்துகள் ஏற்படும் என கூறியுள்ளனர்.
ரயில்களில் இதையெல்லாம் எடுத்த செல்ல தடை
இருப்பினும், அந்த பெண் மேகி சமைத்துள்ளது போன்ற வீடியோவில் உள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை எழுப்பியது. இது சட்டவிரோதமானது மற்றும் கடுமையான தீ ஆபத்து என்று ஒரு பயனர் கூறினார். மற்றொரு பயணர், "அது 1200W கெட்டில். இதனை ரயில்களில் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
இந்த வீடியோ வைரலானதை அடுத்து, மத்திய ரயில்வே இதற்கு பதிலளித்துள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட ரயில்வே, "ரயில்களுக்குள் மின்சார கெட்டில்களைப் பயன்படுத்துவது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய உபகரணங்கள், கடுமையான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும்.
"ரயில்களில் கெட்டில் போன்ற அதிக வாட் கொண்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பற்றது. இது சட்டவிரோதமான செயல். இது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதுபோன்ற அதிக வாட் கொண்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்துவது தீ விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் பிற பயணிகளுக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தும்.
இது மின்சார விநியோகத்தில் இடையூறு மற்றும் ரயிலில் உள்ள ஏசி மற்றும் பிற மின்னணு போர்ட்களின் செயலிழப்புக்கும் காரணமாக இருக்கலாம். பயணிகள் அதிக வாட் திறன் கொண்ட சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், இதுபோன்ற எந்தவொரு செயலையும் உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Action is being initiated against the channel and the person concerned.
Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited.
It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also.
May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv
— Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025
மேலும் படிக்க: 24 வருடத்தில் 2வது முறை..இந்திய தேஜஸ் விமானம் குறித்த 5 உண்மைகள்!
மேலும் படிக்க: 100 நாள் வேலை, 15 நாட்களில் புதிய அட்டை- பெண்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ