  • ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்.. ரயில்வே எடுத்த ஆக்ஷன்.. இனி இதுக்கெல்லாம் தடை!

ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்.. ரயில்வே எடுத்த ஆக்ஷன்.. இனி இதுக்கெல்லாம் தடை!

Woman Cooks Maggi In Kettle Onboard Train: ஓடும் ரயிலில் பெண் ஒருவர் கெட்டிலில் நூடுல்ஸ் சமைத்தது அதிர்ச்சியை ஏற்டுத்தியுள்ளது. இதற்கு  ரயில்வே நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:26 PM IST
  • ஓடும் ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்
  • ரயில்வே எடுத்த நடவடிக்கை
  • கவனிங்க பயணிகளே

ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்.. ரயில்வே எடுத்த ஆக்ஷன்.. இனி இதுக்கெல்லாம் தடை!

Indian Riailway Latest News: தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறைந்த டிக்கெட் கட்டணம், படுக்கை வசதி, கழிவறை வசதிகள் இருப்பதால், மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்காக ஐஆர்சிடிசி உணவுகளை வழங்கி வருகிறது.

ரயிலில் மேகி சமைத்த பெண்

அனைத்து தரப்பு மக்களும் வாங்கக் கூடிய வகையில், ஐஆர்சிடிசி உணவுகளை ரயில்களில் விற்பனை செய்து வருகிறது. ஒருசிலர் வீட்டில் இருந்தே உணவுகளை எடுத்து வருகின்றனர். இப்படியாக பயணிகளின் வசதிக்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு வசதிகளை செய்து வரும் நிலையில், ஓடும் ரயிலில் பெண் ஒருவர் மேகி சமைத்தது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், ஓடும் ரயிலில் நூடுல்ஸ் சமைத்து சாப்பிட்டுள்ளார். பயணிகள் செல்போனுக்கு சார்ஜிங் செய்த பிரத்யேமாக வழங்கப்பட்ட பவர் சாக்கெட்டில் அந்த பெண், மின்சார கெட்டிலில் மேகி நூடுல்ஸ் சமைத்துள்ளார். இந்த சாக்கெட்டுகள் மொபைல் சார்ஜர்கள் போன்ற குறைந்த வாட்டேஜ் சாதனங்களுக்கு மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கெட்டில்கள் போன்ற அதிக வாட் கொண்ட சாதனமாகும்.

இதனை பயன்படுத்த ரயில்களில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அந்த பெண் கெட்டிலில் மேகி சமைத்துள்ளார். இதனை அங்கிருப்பவர்கள் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த வீடியோவில் இருக்கையில் அமர்ந்து, செல்போன் சார்ஜ் செய்யப்படும், சாக்கெட்டில் கெட்டிலை வைத்து, அந்த பெண் மேகி சமைத்துள்ளார். இதனை பார்த்த பயணிகள், இதுபோன்ற செய்வது தவறு. விபத்துகள் ஏற்படும் என கூறியுள்ளனர்.

ரயில்களில் இதையெல்லாம் எடுத்த செல்ல தடை

இருப்பினும், அந்த பெண் மேகி சமைத்துள்ளது போன்ற வீடியோவில் உள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை எழுப்பியது. இது சட்டவிரோதமானது மற்றும் கடுமையான தீ ஆபத்து என்று ஒரு பயனர் கூறினார். மற்றொரு பயணர், "அது 1200W கெட்டில். இதனை ரயில்களில் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

இந்த வீடியோ வைரலானதை அடுத்து, மத்திய ரயில்வே இதற்கு பதிலளித்துள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட ரயில்வே, "ரயில்களுக்குள் மின்சார கெட்டில்களைப் பயன்படுத்துவது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய உபகரணங்கள், கடுமையான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும்.

"ரயில்களில் கெட்டில் போன்ற அதிக வாட் கொண்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பற்றது. இது சட்டவிரோதமான செயல். இது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதுபோன்ற அதிக வாட் கொண்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்துவது தீ விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் பிற பயணிகளுக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தும்.

இது மின்சார விநியோகத்தில் இடையூறு மற்றும் ரயிலில் உள்ள ஏசி மற்றும் பிற மின்னணு போர்ட்களின் செயலிழப்புக்கும் காரணமாக இருக்கலாம். பயணிகள் அதிக வாட் திறன் கொண்ட சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், இதுபோன்ற எந்தவொரு செயலையும் உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

