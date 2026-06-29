/மோடி அமைச்சரவையில் யார் 'இன்', யார் 'அவுட்'? பரபரப்பை கிளப்பிய தகவல்கள்!

டெல்லி: மத்திய அரசின் மோடி 3.0 அமைச்சரவையில் விரைவில் முக்கிய மாற்றங்கள் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் தேசிய அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாக மோடி அமைச்சரவை விரிவாக்கம் மற்றும் இலாகா மாற்றம் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், இதுகுறித்து மத்திய அரசு அல்லது பாஜக இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோருக்கிடையே நடைபெற்ற சந்திப்புகளைத் தொடர்ந்து, அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்த ஊகங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. பல தேசிய ஊடகங்கள், மழைக்கால கூட்டத்தொடருக்கு முன் புதிய அணியை பிரதமர் உருவாக்கலாம் என செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மீது அண்மையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு சர்ச்சைகள் மற்றும் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட விமர்சனங்கள் காரணமாக, அவரின் இலாகா மாற்றப்படலாம் அல்லது அமைச்சரவையில் இருந்து விலக நேரிடலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும் இது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படவில்லை.
பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சராக உள்ள ஹர்தீப் சிங் பூரிக்கும் மாற்றம் ஏற்படலாம் என அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, அந்த மாநிலத்திற்கு அதிக பிரதிநிதித்துவம் வழங்கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அமைச்சகமும் மாற்றப்படலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சில ஊடகங்கள், அவருக்கு கல்வித்துறை போன்ற வேறு முக்கிய அமைச்சகம் வழங்கப்படலாம் என கூறுகின்றன. ஆனால் இதற்கும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இல்லை.
உத்தரப் பிரதேச பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், "ஒரு நபருக்கு ஒரு பதவி" என்ற கட்சிக் கொள்கையின் அடிப்படையில், நிதித்துறை இணை அமைச்சராக உள்ள பங்கஜ் சௌதரி அமைச்சரவையில் இருந்து விலகலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.
தற்போது நிதியமைச்சராக இருக்கும் நிர்மலா சீதாராமனின் அமைச்சகம் மாற்றப்பட உள்ளதாக பலத்த வதந்திகள் எழுந்துள்ளன. அவருக்குப் பதிலாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸ் புதிய நிதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆத் ஆத்மி கட்சியின் (AAP) அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த சார்ட்டர்ட் அண்ட் அக்கவுண்டன்ட் (CA) மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி-யான ராகவ் சதா, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மேலும் 6 ஆப் கட்சி எம்.பி-க்களுடன் பா.ஜ.க-வில் இணைந்தார். பஞ்சாபில் ஆப் கட்சியின் தேர்தல் வியூகங்களை நன்கு அறிந்தவர் என்பதால், அவரை வீழ்த்த ராகவ் சதாவிற்கு மத்திய அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்து, பஞ்சாப் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் முக்கிய முகமாக மாற்ற பா.ஜ.க திட்டமிட்டுள்ளது
ஹமீர்பூர் தொகுதியில் இருந்து 5-வது முறையாக எம்.பி-யாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அனுராக் தாக்கூர், மீண்டும் அமைச்சரவைக்குள் வரவுள்ளார். இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் தற்போதுள்ள காங்கிரஸ் ஆட்சியை வீழ்த்தி, இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெற இவருக்கு தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை போன்ற முக்கியப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம்.
பஞ்சாபின் அமிர்தசரஸைச் சேர்ந்த ஆர்.எஸ்.எஸ் (RSS) பின்னணி கொண்ட பா.ஜ.க தேசிய பொதுச் செயலாளர் தருண் சுக், சமீபத்தில் மத்தியப் பிரதேசக் கோட்டாவில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி-யாக வென்றார். ரவ்னீத் சிங் பிட்டுவிற்குப் பதிலாக இவருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்கப் போகிறது.
முன்னாள் பஞ்சாப் முதல்வர் பியந்த் சிங்கின் பேரனான ரவ்னீத் சிங் பிட்டு, காங்கிரஸில் இருந்து பா.ஜ.க-வில் இணைந்தவர். ஜூன் 21, 2026 அன்று இவரது ராஜ்யசபா பதவிக்காலம் முடிவடைந்தது. அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள பஞ்சாப் சட்டமன்றத் தேர்தலில் லூதியானா தொகுதியில் போட்டியிட இவர் தயாராகி வருவதால், டெல்லியிலிருந்து பஞ்சாபிற்குத் தளத்தை மாற்றுகிறார்.
இந்த அமைச்சரவை மாற்றத்தின் மூலம் பாஜக கவனம் செலுத்தும் முக்கிய அம்சங்கள் எதுவென்றால்,
தற்போது வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அனைத்தும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவி வரும் தகவல்கள் மற்றும் ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மட்டுமே. அமைச்சரவை மாற்றம், புதிய அமைச்சர்கள் நியமனம், இலாகா மாற்றம் உள்ளிட்ட எந்த முடிவும் மத்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்தியாகக் கருத முடியாது.