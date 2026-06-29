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மோடி அமைச்சரவையில் யார் 'இன்', யார் 'அவுட்'? பரபரப்பை கிளப்பிய தகவல்கள்!

Modi New Ministers List: வரவிருக்கும் உ.பி, பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மோடி அரசு தனது அமைச்சரவையை மாற்றி அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. நிர்வாகத் திறனை மேம்படுத்த சக்திகாந்த தாஸ் போன்ற துறை சார்ந்த நிபுணர்களை உள்ளே கொண்டு வரவும், தேர்தல் பணிகளில் கவனம் செலுத்த சில அமைச்சர்களை விடுவிக்கவும் பா.ஜ.க தலைமை முடிவு செய்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 29, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:53 PM IST
மோடி அமைச்சரவையில் யார் 'இன்', யார் 'அவுட்'? பரபரப்பை கிளப்பிய தகவல்கள்!
Image Credit: AI Generated | Modi New Ministers ListSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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