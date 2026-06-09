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கான் சார் ஒருநாளில் 'பைசல் கான்' ஆனது எப்படி? கைதுக்கு இடைக்கால தடை: நீதிமன்றம் உத்தரவு

Khan Sir Firing Case: பட்னாவில் கான் சார் பயிற்சி மையத்திற்கு வெளியே நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கில், கான் சாரை ஜூன் 20 வரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. தற்காப்புக்காகவே பாதுகாவலர்கள் சுட்டதாக கான் சார் தரப்பும், கான் சாரின் தூண்டுதலே காரணம் என அரசுத் தரப்பும் வாதிட்டன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:02 PM IST
கான் சார் ஒருநாளில் 'பைசல் கான்' ஆனது எப்படி? கைதுக்கு இடைக்கால தடை: நீதிமன்றம் உத்தரவு
Image Credit: X (Khan Sir)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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