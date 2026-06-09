/கான் சார் ஒருநாளில் 'பைசல் கான்' ஆனது எப்படி? கைதுக்கு இடைக்கால தடை: நீதிமன்றம் உத்தரவு

பட்னா: பிரபல யூடியூபரும், 'கான் குளோபல் ஸ்டடிஸ்' பயிற்சி மையத்தின் இயக்குநருமான கான் சாருக்கு (Khan Sir) எதிரான துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கில், அவரை அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை கைது செய்ய பட்னா சிவில் நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. இதனால் அவர் கைது செய்யப்படுவதில் இருந்து தற்காலிகமாக தப்பியுள்ளார்.
பட்னாவில் உள்ள கான் சாருக்கு சொந்தமான பயிற்சி மையத்திற்கு வெளியே அண்மையில் பெரும் வன்முறையும், துப்பாக்கிச் சூடும் நடைபெற்றது. கூட்டத்தைக் கலைக்க கான் சாரின் பாதுகாவலர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை அடுத்து கொலை முயற்சி மற்றும் சட்டவிரோத ஆயுதப் பயன்பாடு ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கான் சார் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இதற்கிடையில், இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி கான் சார் தரப்பில் பட்னா மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீதான முதற்கட்ட விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.
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விசாரணையின் போது கான் சார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அரவிந்த் குமார் மஹ்வார், "பயிற்சி மையத்தை நோக்கி வன்முறைக் கும்பல் ஒன்று சேதப்படுத்தும் நோக்கில் முன்னேறி வந்தது. நிறுவனத்தையும், மாணவர்களையும் பாதுகாக்கவே பாதுகாவலர்கள் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். யாருக்கும் பயத்தை ஏற்படுத்துவது அவர்களின் நோக்கமல்ல.
கான் சார் நேரடியாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவில்லை என்பதால், அவர் மீது ஆயுதச் சட்டம் (Arms Act) பாயாது. அரசியல் மற்றும் இதர அழுத்தங்கள் காரணமாகவே போலீஸார் இந்த வழக்கை முறையாக விசாரிக்காமல் கான் சார் மீது எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்துள்ளனர்" என்று வாதிட்டார்.
மேலும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பாதுகாவலர்கள் தனியார் பாதுகாப்பு முகமை (Security Agency) மூலம் பணியமர்த்தப்பட்டவர்கள் என்றும், அவர்களுடன் கான் சாருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், "கான் சாரின் இயற்பெயர் பைசல் கான். அவரது தூண்டுதலின் பேரில் தான் பாதுகாவலர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். கைது செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாவலர் பிரதீப் என்பவருக்கு அவரது தந்தையின் மரணத்திற்குப் பிறகு தற்காப்புக்காகவே ஆயுதம் வழங்கப்பட்டது, பட்னாவில் பொதுமக்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்த அல்ல. மேலும் கான் சாருக்கு ஏற்கனவே குற்றப் பின்னணி உள்ளது" என்று குற்றம் சாட்டினார்.
அரசுத் தரப்பின் குற்றச்சாட்டை மறுத்த கான் சாரின் வழக்கறிஞர், "அவருக்கு எந்த ஒரு கிரிமினல் பின்னணியும் இல்லை. மாணவர் நலனுக்காகவும், தேர்வுத்தாள் கசிவு போன்ற முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும் நடைபெற்ற போராட்டங்களை அவர் முன்னெடுத்ததால் அரசியல் பழிவாங்கலாக பதிவான வழக்குகள் மட்டுமே அவை" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிமன்றம், வழக்கு டைரியை சமர்ப்பிக்குமாறு போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும் இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்ட விசாரணை ஜூன் 20-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், அதுவரை கான் சாருக்கு எதிராக எந்தவொரு கடுமையான அல்லது பலவந்தமான நடவடிக்கையையும் போலீஸார் எடுக்கக் கூடாது என்றும், அவரது கைதுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டது. இதனால் ஜூன் 20-க்குப் பிறகே இந்த வழக்கில் இறுதி முடிவு தெரியவரும்.
இதற்கிடையில், இந்த வன்முறை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ‘ஞான் பிந்து’ (Gyan Bindu) பயிற்சி மைய இயக்குநர் ரோஷன் ஆனந்தை விடுதலை செய்யக் கோரியும், கான் சாரைக் கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் பட்னாவில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு நீடிக்கிறது. கான் சாரின் இரண்டு பாதுகாவலர்களின் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பையும் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது