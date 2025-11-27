English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய விதி அமல்.. இனி ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் இது கட்டாயம்

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய விதி அமல்.. இனி ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் இது கட்டாயம்

Ration Card Correction: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் e-KYC செய்ய வேண்டும். ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளில் இதை எப்படி செய்வது என்பதை அறியுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Team India
IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
camera icon8
Venus Mercury Transit
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
camera icon13
Mercury transit
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய விதி அமல்.. இனி ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் இது கட்டாயம்

Government Schemes Benefits: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (NFSA) கீழ், இந்திய அரசாங்கம் கோடிக்கணக்கான தகுதியுள்ள குடிமக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு மூலம் மலிவான அல்லது இலவச ரேஷனை வழங்குகிறது. இந்தக் கார்டு உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு மட்டுமல்லாமல், அடையாளச் சான்றாகவும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஆனால், இந்தத் திட்டத்தின் பலன்கள் தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, அரசு ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, ரேஷன் கார்டுகளுக்கான e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் e-KYC அப்டேட் செய்ய வேண்டும்:

புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் ஒருமுறை e-KYC-யை புதுப்பிக்க வேண்டும். பல பயனர்கள் கடைசியாக 2013-ல் e-KYC செய்துள்ளனர், எனவே அதை இப்போது மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இதில் நல்ல செய்தி என்னவென்றால், e-KYC செயல்முறை முன்பை விட மிகவும் எளிதாகியுள்ளது. மேலும் இதை வீட்டிலிருந்தே முழுமையாக ஆன்லைனில் செய்யலாம்.

வீட்டிலிருந்தே ரேஷன் கார்டு e-KYC செய்வது எப்படி?

உங்கள் மொபைலிலேயே e-KYC அப்டேட் செய்ய விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:

- முதலில், உங்கள் போனில் Mera KYC மற்றும் Aadhaar FaceRD செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- செயலியை ஓபன் செய்து, உங்கள் இருப்பிடத்தைச் (Location) சேர்க்கவும்.
- இப்போது உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை (Captcha) நிரப்பவும்.
- மொபைலில் வரும் OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
- திரையில் ஆதார் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் தோன்றும்.
- இப்போது 'Face e-KYC' விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- கேமரா தானாகவே ஆன் ஆகும். உங்கள் முகத்தை படம் எடுக்கவும்.
- படம் எடுத்த பிறகு Submit பட்டனை அழுத்தவும்.
- இத்துடன் உங்கள் e-KYC வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்.

e-KYC வெற்றிகரமாக முடிந்ததா என்பதை எப்படி அறிவது?

நீங்கள் e-KYC அப்டேட் முடித்தது, ரேஷன் கார்டு e-KYC சரியாக முடிந்ததா எனப்பார்க்க விரும்பினால், இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:

- Mera KYC செயலியைத் திறக்கவும்.
- இருப்பிடத்தைச் சேர்க்கவும்.
- ஆதார் எண், கேப்ட்சா மற்றும் OTP-யை உள்ளிடவும்.
- திரையில் Status: Y என்று காட்டினால், e-KYC வெற்றிகரமாக முடிந்தது.
- திரையில் Status: N என்று காட்டினால், e-KYC இன்னும் முழுமையாக முடியவில்லை என அர்த்தம்

ஆஃப்லைன் e-KYC அப்டேட் எப்படி செய்யலாம்?

மொபைல் செயலி மூலம் e-KYC செய்வதில் சிரமம் இருந்தால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ரேஷன் கடை அல்லது CSC (Common Service Center) மையத்திற்குச் சென்றும் இந்தச் செயல்முறையைச் செய்யலாம். இதற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் கார்டை எடுத்துச் சென்றால் போதுமானது.

மேலும் படிக்க - ரேஷன் கார்டு E-KYC கட்டாயம்.. உங்கள் பெயர் நீக்கப்படாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

மேலும் படிக்க - மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க - Green Ration Card | இலவச அரிசி & மகளிர் உரிமைத் தொகை: கிரீன் ரேஷன் கார்டு பற்றிய முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Ration CardGovernment SchemeNational Food Security ActRation Card e-KYCNFSA

Trending News