சத்தீஸ்கர் ரயில் விபத்து: பலி எண்ணிக்கை உயர்வு.. மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!

Bilaspur Train Accident Latest Update: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள லால் காண்ட் பகுதியில் (பிலாஸ்பூர்-கட்னி ரயில் பாதை), இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) மாலை 4 மணியளவில் ஒரு பயங்கர ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது. அதன் விவரங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரயில் விபத்து விவரங்கள்:
ரயில்கள் மோதல்: கோர்பா பயணிகள் ரயில் (Korba Passenger Train) ஒரு சரக்கு ரயிலின் பின்னால் மோதியுள்ளது.
பெட்டிகள் தடம் புரண்டன: மோதலின் தாக்கம் மிகவும் கடுமையாக இருந்ததால், பயணிகள் ரயிலின் பல பெட்டிகள் தடம் புரண்டன மற்றும் கடுமையாகச் சேதமடைந்தன. ரயிலின் என்ஜின் சரக்கு ரயில் பெட்டிகளின் மீது ஏறியுள்ளது.
உயிர்ச்சேதம் & காயம்: இந்த விபத்தில் குறைந்தது 10 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, 20 முதல் 25 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: காயமடைந்தவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கேபினில் சிக்கிய ஒரு குழந்தையின் உடலை மீட்புக் குழுவினர் மீட்டுள்ளனர். இருப்பினும், ஒரு குழந்தை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது.
பயணிகள் மீட்பு: நேரில் கண்ட பயணிகள் சிலர் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற ஜன்னல்கள் வழியாக வெளியே குதித்துள்ளனர். பயணிகள் மீட்பு நடவடிக்கைகள் இன்னும் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள்:
அதிகாரிகள் வருகை: ரயில் விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், ரயில்வே அதிகாரிகள், மருத்துவக் குழுக்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் (SP ரஜ்னீஷ் சிங்) உள்ளிட்டோர் உடனடியாகச் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர்.
சேதம்: மோதலின் காரணமாக, மேல்நிலை வயரிங் (Overhead Wiring) மற்றும் சிக்னலிங் அமைப்புகள் கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளன.
ரயில் சேவை பாதிப்பு: பிலாஸ்பூர்-கட்னி ரயில் பாதையில் ரயில் சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. பல எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பயணிகள் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன.
மாற்று ஏற்பாடு: பயணிகளின் வசதிக்காக, ரயில்வே மாற்றுப் போக்குவரத்து சேவையை ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது.
விபத்து குறித்து விசாரணை:
விசாரணை உத்தரவு: இந்த விபத்து குறித்து CRS (Commissioner of Railway Safety) அளவிலான உயர்மட்ட விசாரணை நடத்தப்படும் என்று பிலாஸ்பூர் CPRO (தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி) தெரிவித்துள்ளார்.
காரணம் என்ன: விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. சிக்னலிங் கோளாறு அல்லது மனிதப் பிழை காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட ஊகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. CRS விசாரணைக்குப் பின்னரே உண்மையான காரணம் தெரியவரும்.
