English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • சத்தீஸ்கர் ரயில் விபத்து: பலி எண்ணிக்கை உயர்வு.. மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!

சத்தீஸ்கர் ரயில் விபத்து: பலி எண்ணிக்கை உயர்வு.. மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!

Bilaspur Train Collision News: பிலாஸ்பூர் ரயில் விபத்து: பிலாஸ்பூரில் பயணிகள் ரயில் மற்றும் சரக்கு ரயில் மோதியதில், சில பயணிகள் இறந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன, பலர் காயமடைந்தனர். பிலாஸ்பூர்-கட்னி ரயில் பாதையில் உள்ள லால் காண்ட் பகுதியில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:20 PM IST

Trending Photos

சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
camera icon6
Sani Peyarchi
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
விமான பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஈஸியா டிக்கெட்டுகளை ரத்து பண்ணலாம்.. எப்படி?
camera icon7
Flight Ticket
விமான பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஈஸியா டிக்கெட்டுகளை ரத்து பண்ணலாம்.. எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகள் மீது அன்னை லஷ்மியின் அருள் மழை, லாபம், பண வரவு
camera icon10
Venus Transit
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகள் மீது அன்னை லஷ்மியின் அருள் மழை, லாபம், பண வரவு
சத்தீஸ்கர் ரயில் விபத்து: பலி எண்ணிக்கை உயர்வு.. மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்!

Bilaspur Train Accident Latest Update: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள லால் காண்ட் பகுதியில் (பிலாஸ்பூர்-கட்னி ரயில் பாதை), இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) மாலை 4 மணியளவில் ஒரு பயங்கர ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது. அதன் விவரங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில் விபத்து விவரங்கள்:

ரயில்கள் மோதல்: கோர்பா பயணிகள் ரயில் (Korba Passenger Train) ஒரு சரக்கு ரயிலின் பின்னால் மோதியுள்ளது.

பெட்டிகள் தடம் புரண்டன: மோதலின் தாக்கம் மிகவும் கடுமையாக இருந்ததால், பயணிகள் ரயிலின் பல பெட்டிகள் தடம் புரண்டன மற்றும் கடுமையாகச் சேதமடைந்தன. ரயிலின் என்ஜின் சரக்கு ரயில் பெட்டிகளின் மீது ஏறியுள்ளது.

உயிர்ச்சேதம் & காயம்: இந்த விபத்தில் குறைந்தது 10 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, 20 முதல் 25 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: காயமடைந்தவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கேபினில் சிக்கிய ஒரு குழந்தையின் உடலை மீட்புக் குழுவினர் மீட்டுள்ளனர். இருப்பினும், ஒரு குழந்தை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது.

பயணிகள் மீட்பு: நேரில் கண்ட பயணிகள் சிலர் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற ஜன்னல்கள் வழியாக வெளியே குதித்துள்ளனர். பயணிகள் மீட்பு நடவடிக்கைகள் இன்னும் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.

மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள்:

அதிகாரிகள் வருகை: ரயில் விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், ரயில்வே அதிகாரிகள், மருத்துவக் குழுக்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் (SP ரஜ்னீஷ் சிங்) உள்ளிட்டோர் உடனடியாகச் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர்.

சேதம்: மோதலின் காரணமாக, மேல்நிலை வயரிங் (Overhead Wiring) மற்றும் சிக்னலிங் அமைப்புகள் கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளன.

ரயில் சேவை பாதிப்பு: பிலாஸ்பூர்-கட்னி ரயில் பாதையில் ரயில் சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. பல எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பயணிகள் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன.

மாற்று ஏற்பாடு: பயணிகளின் வசதிக்காக, ரயில்வே மாற்றுப் போக்குவரத்து சேவையை ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது.

விபத்து குறித்து விசாரணை:

விசாரணை உத்தரவு: இந்த விபத்து குறித்து CRS (Commissioner of Railway Safety) அளவிலான உயர்மட்ட விசாரணை நடத்தப்படும் என்று பிலாஸ்பூர் CPRO (தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி) தெரிவித்துள்ளார்.

காரணம் என்ன: விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. சிக்னலிங் கோளாறு அல்லது மனிதப் பிழை காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட ஊகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. CRS விசாரணைக்குப் பின்னரே உண்மையான காரணம் தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க - Bilaspur Train Collision: பரபரப்பு! ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து.. பலர் உயிரிழப்பு..

மேலும் படிக்க - காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 24 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

train accidentbilaspur train accidentchhattisgarh train collisionChhattisgarh

Trending News