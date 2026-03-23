விலை உயருமா? உள்நாட்டு விமானக் கட்டண உச்சவரம்பு நீக்கம்: இன்று (மார்ச் 23) முதல் புதிய நடைமுறை அமல்

Domestic Airfares Latest Updates: இந்தியாவில் உள்நாட்டு விமானக் கட்டணங்கள் மீதான தற்காலிக் கட்டுப்பாடுகளை நீக்க மத்திய அரசு அதிரடி முடிவு எடுத்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் இன்று முதல் (மார்ச் 23, திங்கள்கிழமை) முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. ஏன் இந்த கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது? மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் உத்தரவு என்ன? போன்ற விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் போட்ட உத்தரவு
சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் வெளியிட்ட உத்தரவின்படி, "விமானக் கட்டணங்களுக்கான உச்சவரம்பு மார்ச் 23 முதல் நீக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இண்டிகோ (IndiGo) நிறுவனம் சந்தித்த செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களால், மற்ற நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து இந்த உச்சவரம்பு விதிக்கப்பட்டது. தற்போது மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் மற்றும் அதிகரித்து வரும் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த உச்சவரம்பை நீக்க சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நியாயமற்ற கட்டணத்தை உயர்த்தினால் கடும் நடவடிக்கை
கட்டணக் கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டாலும், விமான நிறுவனங்களுக்கு ஒரு முக்கிய நிபந்தனையை அரசு விதித்துள்ளது. விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தனது உத்தரவில், "விமான நிறுவனங்கள் கட்டணங்கள் நியாயமானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும், சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்பவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதேநேரம் பயணிகளின் நலன்களைப் பாதிக்கக்கூடாது" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அதிகப்படியான அல்லது நியாயமற்ற கட்டண உயர்வு மற்றும் இடையூறுகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் அவை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. விமானக் கட்டணங்களை அரசு 'ரியல்-டைம்' (Real-Time) அடிப்படையில் கண்காணிக்கும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது?
டிசம்பர் மாதம் இண்டிகோ நிறுவனம் அதிக எண்ணிக்கையிலான விமானங்களை ரத்து செய்ததைத் தொடர்ந்து, மற்ற விமான நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை உயர்த்தியதால், சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் விமானக் கட்டணக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. இதன் காரணமாக இந்த கட்டணத்தை உயர்வு விவகாரத்தில் தலையிட்ட மத்திய அரசு, பயண தூரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வழிப் பயணத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.18,000 என கட்டணத்தை நிர்ணயித்தது. இண்டிகோ நெருக்கடி பிரச்சனை சரியான பிறகும் இந்தக் கட்டணக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்தன. இதனையடுத்து உள்நாட்டு விமானக் கட்டணங்கள் தொடர்பாக விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
விமான நிறுவனங்கள் விடுத்த எச்சரிக்கை
அதேநேரத்தில் இந்திய விமான நிறுவனங்கள் சமீபத்தில் அதிகரித்து வரும் நிதி நெருக்கடி குறித்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்தன. விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களால் கடும் நிதி நெருக்கடியைச் சந்திப்பதாக விமான நிறுவனங்கள் முறையிட்டு வந்தன. இது குறித்து இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா மற்றும் ஸ்பைஸ்ஜெட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்திய விமான நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (FIA) அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தது. அதில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் நீடித்தால் சில வழித்தடங்களை மூட வேண்டியிருக்கும். மேலும் புதிய விமானங்களை வாங்குவது மற்றும் விரிவாக்கப் பணிகளைத் தள்ளிப்போட நேரிடும் என எச்சரித்திருந்தனர்.
விமான நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் என்ன?
மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தொடங்குவதற்கு முன்பே விமான நிறுவனங்கள் அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும், பாகிஸ்தான் தனது வான்வெளியில் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளால், சர்வதேச விமானங்கள் நீண்ட தூரம் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இது எரிபொருள் பயன்பாடு மற்றும் செலவு இரண்டையும் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்திய விமான நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
மேலும் இந்திய விமான நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு தனது கடிதத்தில், "தற்போதைய நிலை நீடித்தால், விமான நிறுவனங்கள் பெரும் நிதி இழப்பைச் சந்திக்கும். இது பல நிறுவனங்களைத் தாங்க முடியாத நிதிச் சூழலில் தள்ளும் மற்றும் அவற்றின் இருப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடும்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
உள்நாட்டு விமானக் கட்டண உச்சவரம்பு நீக்கம்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. விமானக் கட்டண உச்சவரம்பு நீக்கம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு உள்நாட்டு விமான டிக்கெட்டுகளுக்கு விதித்திருந்த அதிகபட்ச விலை வரம்பை (Price Cap) நீக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப விமான நிறுவனங்களே கட்டணங்களைத் தீர்மானிக்க முடியும்.
2. இந்த புதிய நடைமுறை எப்போது முதல் அமலுக்கு வருகிறது?
இந்த புதிய விதிகள் 2026 மார்ச் 23 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வருகின்றன.
3. ஏன் இந்த உச்சவரம்பை அரசு நீக்கியுள்ளது?
விமான எரிபொருள் (ATF) விலை உயர்வு, மேற்கு ஆசியப் போர்ச் சூழல் மற்றும் பாகிஸ்தான் வான்வெளி கட்டுப்பாடுகளால் விமான நிறுவனங்கள் சந்தித்து வரும் கடும் நிதி நெருக்கடியைக் குறைக்க இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
4. இனி விமான டிக்கெட் விலை உயருமா?
விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் விருப்பப்படி விலையை நிர்ணயிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும் அரசின் கண்காணிப்பு காரணமாகவும் விலைகள் ஓரளவிற்குள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் பண்டிகைக் காலங்களில் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
5. புதிய விதிமுறை இது அனைத்து விமான நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்துமா?
ஆம், இந்தியாவில் இயங்கும் இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா, ஸ்பைஸ்ஜெட் உள்ளிட்ட அனைத்து உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்களுக்கும் இந்த விதிமுறை பொருந்தும்.
