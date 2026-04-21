பிரதமர் ஒரு பயங்கரவாதி! தமிழக தேர்தல் களத்தில் வெடிகுண்டை வீசிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே!

Congress Chief Calls PM Modi A Terrorist: சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கார்கே பேசிய கருத்துக்கள் பாஜகவினரை கொந்தளிக்கச் செய்துள்ளன. தான் அச்சுறுத்தல் அரசியல் (Terrorizing opponents) என்ற ரீதியிலேயே அவ்வாறு குறிப்பிட்டதாக கார்கே விளக்கம் அளித்துள்ளார். அமித் மாளவியா போன்ற பாஜக தலைவர்கள் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:32 PM IST

Kharge Controversy In Chennai Campaign: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் இறுதி கட்டப் பிரச்சாரம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து தெரிவித்த கருத்து தேசிய அளவில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. சென்னை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் வெளியிட்ட கருத்துக்கள், சமூக வலைதளங்களில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளன.

மோடி ஒரு பயங்கரவாதி? - கார்கேவின் அதிரடிப் பேச்சு

சென்னையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இறுதி நாளில் உரையாற்றிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பாஜக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியைக் கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "அதிமுக எப்படி மோடியுடன் இணைய முடியும்? அவர் ஒரு பயங்கரவாதி. சமத்துவத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர். அவரது கட்சியும் சமத்துவம் மற்றும் நீதியில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை. அத்தகைய ஒரு கட்சியுடன் இணைந்ததன் மூலம் அதிமுக ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது" எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்தக் கருத்து வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே பாஜகவினர் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. "இந்தியாவின் பிரதமரை இத்தகைய வார்த்தைகளால் விமர்சிப்பது அநாகரீகமானது" என பாஜக தரப்பில் கண்டனங்கள் குவிந்தன.

"பயங்கரவாதி" என்ற சொல்லின் பின்னணி என்ன?

பாஜகவின் கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, தனது பேச்சுக்கு மல்லிகார்ஜுன கார்கே விளக்கம் அளித்தார். தான் பிரதமரை நேரடியாக பயங்கரவாதி என்று அழைக்கவில்லை என்றும், மத்திய அரசின் செயல்பாடுகளைக் குறித்தே அவ்வாறு கூறியதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் விளக்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

அமலாக்கத்துறை (ED), வருமான வரித்துறை (IT) மற்றும் சிபிஐ (CBI) போன்ற மத்திய விசாரணை அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை பிரதமர் "அச்சுறுத்துகிறார்" (Terrorizing) என்ற அர்த்தத்திலேயே தான் பேசியதாகக் குறிப்பிட்டார்.

எதிர்க்கட்சிகளை ஒடுக்குவதன் மூலம் நாட்டில் ஒரு பயத்தைப் பிரதமர் உருவாக்கி வருகிறார்.

தனது கருத்துக்கள் தவறாகச் சித்திரிக்கப்படுவதாகவும், அரசியல் ரீதியான அச்சுறுத்தல்களையே தான் சுட்டிக்காட்டியதாகவும் அவர் கூறினார்.

பாஜகவின் பதிலடி: "காங்கிரஸின் தரம் தாழ்ந்த அரசியல்"

கார்கேவின் கருத்துக்கு பாஜக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவின் தலைவர் அமித் மாளவியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் பதிவிட்டதாவது, 

"காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பிரதமர் மோடியை 'பயங்கரவாதி' என்று அழைத்து தனது அரசியல் தரத்தைக் குறைத்துக் கொண்டுள்ளார். இது காங்கிரஸின் வழக்கமான அவதூறு அரசியல். ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களைச் செய்யத் துணிவில்லாத காங்கிரஸ், இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான தலைவரைத் தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கிப் பேசுகிறது," என்று சாடினார்.

தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு: மத்திய அரசு மீது கார்கே தாக்கு

தனது உரையில் வெறும் விமர்சனங்களோடு நின்றுவிடாமல், கொள்கை ரீதியான சில முக்கியப் புகார்களையும் கார்கே முன்வைத்தார்.

தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைக்கும் வகையில் தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) கொண்டு வரப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

இதற்கு எதிராக இண்டியா (INDIA) கூட்டணி ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.

பாஜக அரசு பெண்களுக்கு எதிரானது என்றும், 2023-ல் கொண்டு வரப்பட்ட மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் மத்திய அரசு உண்மையாக இல்லை என்றும் அவர் சாடினார்.

பெரியார், அம்பேத்கர், அண்ணா, காமராஜர் மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதி ஆகியோரின் சமத்துவக் கொள்கைகளைச் சிதைக்க பாஜக முயற்சிப்பதாக அவர் ஆதங்கப்பட்டார்.

தமிழக மக்களுக்கு கார்கே-வின் வேண்டுகோள்

மத்திய அரசின் "அதிகாரக் குவிப்பு" மற்றும் "ஒற்றையாட்சி" அஜெண்டாவிற்கு எதிராக வாக்களிக்குமாறு கார்கே தமிழக மக்களுக்கு இறுதி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். கார்கேவின் இந்த 'பயங்கரவாதி' சர்ச்சை, கடைசி நேரத்தில் வாக்காளர்கள் மத்தியில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது மே 4-ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகளில் தெரியவரும்.

தமிழகத் தேர்தல் 2026: இறுதிப் போருக்குத் தயாராகும் வாக்காளர்கள்

ஏப்ரல் 23-ம் தேதி தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒருபுறமும், அதிமுக-பாஜக  கூட்டணி என களம் காண்கின்றன.

  1. வாக்குப்பதிவு: ஏப்ரல் 23, 2026
  2. வாக்கு எண்ணிக்கை: மே 4, 2026

மல்லிகார்ஜுன கார்கே சர்ச்சை பேச்சு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. சென்னையில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்து என்ன?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இறுதி நாளில் பேசிய கார்கே, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை "பயங்கரவாதி" என்று குறிப்பிட்டதுதான் பெரும் சர்ச்சையானது. சமத்துவத்தில் நம்பிக்கையற்ற ஒருவருடன் (மோடி) அதிமுக எப்படி கூட்டணி வைக்கலாம் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

2. "பயங்கரவாதி" என்ற சொல்லுக்கு கார்கே அளித்த விளக்கம் என்ன?

தனது கருத்துக்கு எழுந்த எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து கார்கே விளக்கம் அளித்தார். அவர் பிரதமரை தனிப்பட்ட முறையில் பயங்கரவாதி என்று அழைக்கவில்லை என்றும்; ED (அமலாக்கத்துறை), IT (வருமான வரித்துறை), மற்றும் CBI போன்ற மத்திய அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை பிரதமர் அச்சுறுத்துகிறார் (Terrorizing) என்ற பொருளிலேயே அந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியதாகக் குறிப்பிட்டார்.

3. கார்கேவின் விமர்சனத்திற்கு பாஜக தரப்பு அளித்த பதில் என்ன?

பாஜகவின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுத் தலைவர் அமித் மாளவியா உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவர்கள் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். "இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான தலைவரை 'பயங்கரவாதி' என்று அழைப்பது காங்கிரஸின் தரம் தாழ்ந்த அரசியலைக் காட்டுகிறது" என்றும், இது அநாகரீகமான செயல் என்றும் அவர்கள் சாடினர்.

4. தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) குறித்து கார்கே என்ன கூறினார்?

மத்திய அரசு கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை, தென் மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைக்கும் வகையில் இருப்பதாக கார்கே குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு எதிராக 'இந்தியா' (INDIA) கூட்டணி உறுதியாக நிற்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

5. மகளிர் இடஒதுக்கீடு குறித்து அவர் முன்வைத்த விமர்சனம் என்ன?

2023-ல் கொண்டு வரப்பட்ட மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் மத்திய அரசுக்கு உண்மைத்தன்மை இல்லை என்றும், பாஜக அரசு கொள்கை ரீதியாகவே பெண்களுக்கு எதிரானது என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.

