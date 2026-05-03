வாக்கு எண்ணிக்கை... TMC தொண்டர்களுக்கு பறந்த கட்டளை... மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி பிளான்

West Bengal Latest News, Mamata Banerjee: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 சட்டப்பேரவைகளுக்கான தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை (மே 4) நடைபெற இருக்கிறது.
பாஜகவுக்கு முக்கியமான தேர்தல்
புதுச்சேரி மற்றும் நான்கு மாநில தேர்தல்கள் மத்தியில் ஆளும் பாஜகவுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். 5 மாநிலங்களிலும் பாஜகவுக்கு வெவ்வேறு டார்கெட் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தாமரை சின்னத்தில் 33 இடங்களில் வேட்பாளர்களை இறக்கியிருக்கிறது பாஜக. கடந்த தேர்தல் 5 இடங்கள் கிடைத்தது, இந்த முறை அதை தக்கவைக்க பாஜக போராடும்.
கேரளாவில் தனது கணக்கை தொடங்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளில் ஓரளவு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை பாஜக கேரளாவில் பெறும் என தெரிகிறது. புதுச்சேரியிலும், அசாமிலும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை தக்கவைக்க துடிக்கும்.
பாஜகவின் வளர்ச்சி
மேற்கு வங்கத்தில் முதல்முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க பாஜகவுக்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. 2011ஆம் ஆண்டில் பாஜக ஒரு சீட்டை கூட அங்கு ஜெயிக்கவில்லை, 2016இல் 3 தொகுதிகளை வென்றது. 2021ஆம் ஆண்டில் 77 தொகுதிகளை பாஜக வென்று பேரதிர்ச்சி கொடுத்தது. காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மேற்கு வங்கத்தில் முற்றிலும் வீழ்ச்சியடைந்து பாஜகவின் எழுச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது.
மம்தா பானர்ஜியின் அறிவுரை
15 ஆண்டுகளாக மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்கத்தை கோட்டையாக கட்டியெழுப்பியிருக்க வேளையில், பாஜக அதில் ஊடுருவ அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த தேர்தலில் எடுத்திருக்கிறது. நாடு முழுக்க உற்றுநோக்கக் கூடிய தேர்தலாக மேற்கு வங்கம் உள்ளது. இந்தச் சூழலில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி, வாக்கு எண்ணும் முகவர்களுக்கு நீண்ட அறிவுரையை வழங்கி உள்ளார்.
மறுவாக்கு எண்ணிக்கை கேளுங்க...
அதன்படி, பாஜக வேட்பாளர்கள் 500 முதல் 700 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் வாக்குச்சாவடிகளில் உடனடியாக மறுவாக்கு எண்ணிக்கை கோரிக்கையை கேட்கும்படி கட்டளையிட்டுள்ளார். மேலும், வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் அருகே இன்றிரவே தங்கிக்கொண்டு, திங்கட்கிழமை காலையில் விரைவாக அங்கு செல்லும்படி முகவர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒன்றரை மணிநேரம் நடந்த மீட்டிங்
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்னதாக, 294 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளைச் சேர்ந்த கட்சியின் நிர்வாகிகள், வாக்கு எண்ணும் முகவர்கள் ஆகியோருடன் காணொலி வாயிலாக நடத்திய கூட்டத்தில் இந்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார். இந்த ஆன்லைன் கூட்டம் சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் நடைபெற்றதாம். ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வின் அவசியத்தை மம்தா பானர்ஜி முகவர்களிடம் வலியுறுத்தினார்.
கட்சித் தொண்டர்கள் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு முன்கூட்டியே சென்று ஒற்றுமையாக செயல்படும்படி கேட்டுக்கொண்டார். வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது நெருக்கமாக அதை கண்காணிக்க வேண்டும் என மம்தா பானர்ஜி அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கிறார்.
மம்தா பானர்ஜியின் முக்கிய அறிவுரை
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நிச்சயம் 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றிபெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ஆனால், வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது கண்காணிப்பில் எந்த குறைபாடும் இருக்கக் கூடாது என்றும் எச்சரித்தார். அதேநேரத்தில், நாளை அவர் ஊடகங்களை சந்திக்கும் வரை எந்த முகவரும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
