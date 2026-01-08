English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க சதியா? பிரம்மாண்ட பேரணி.. களத்தில் இறங்கிய மம்தா! கொந்தளிக்கும் திரிணாமுல்

எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க சதியா? பிரம்மாண்ட பேரணி.. களத்தில் இறங்கிய மம்தா! கொந்தளிக்கும் திரிணாமுல்

Mamata Banerjee News In Tamil: அரசியல் ஆலோசனை நிறுவனமான ஐபேக் (I-PAC) மீது நடத்தப்பட்ட சோதனையினால் அமலாக்கத்துறை சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது. மம்தா பானர்ஜியைத் தொடர்ந்து பலர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். தேர்தல் நேரத்தில் எதிர்கட்சிகளை முடக்க விசாரணை அமைப்புகளை பாஜக  பயன்படுத்தப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:10 PM IST
  • கொல்கத்தா மற்றும் டெல்லியில் உள்ள ஐபேக் (I-PAC) நிறுவனத்தின் 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை.
  • சோதனை நடந்த இடத்திற்கு நேரடியாகச் சென்று முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி எதிர்ப்பு.
  • தேர்தல் வியூகங்களைத் திருடவே இந்தச் சோதனை நடத்தப்படுவதாகத் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் விமர்சனம்.

எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க சதியா? பிரம்மாண்ட பேரணி.. களத்தில் இறங்கிய மம்தா! கொந்தளிக்கும் திரிணாமுல்

West Bengal Political News: இன்று (வியாழக்கிழமை) தேர்தல் மேலாண்மை நிறுவனமான ஐபேக் (I-PAC) உடன் தொடர்புடைய கொல்கத்தா மற்றும் டெல்லியில் உள்ள 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிரடி சோதனைகளை நடத்தியது. பிரசாந்த் கிஷோரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம், தற்போது மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸின் (TMC) தேர்தல் பிரசாரங்களை நிர்வகித்து வருகிறது. மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அமலாக்கத்துறை நேரடி மோதல். என்ன நடந்தது? விரிவாக பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சோதனை இடத்திற்கே வருகை தந்த மம்தா

கொல்கத்தாவில் 6 இடங்களிலும், டெல்லியில் 4 இடங்களிலும் இந்த சோதனைகள் நடைபெற்றன. இதில் ஐபேக் இயக்குனர் பிரதீக் ஜெயின் இல்லமும் அடங்கும். சோதனை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மாநில டிஜிபி மற்றும் காவல்துறை படையுடன் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றார். மேலும் எங்கள் ஐடி பிரிவு மற்றும் அதன் தலைவரின் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது துரதிர்ஷ்டவசமானது. அவர்கள் தகவல்களைத் திருட முயற்சிக்கிறார்கள் என்று மம்தா பானர்ஜி கூறினார். 

திரிணாமுல் காங்கிரஸின் குற்றச்சாட்டு

ஐபேக் அலுவலகத்தில் சோதனை நடந்துகொண்டிருந்தபோதே முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நேரடியாக அங்கு சென்றார். 2026 தேர்தலுக்கான வியூகங்கள், வேட்பாளர் பட்டியல் மற்றும் ரகசிய தரவுகளைத் திருடுவதற்காகவே மத்திய அரசு அமலாக்கத்துறையை அனுப்பியுள்ளதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுகிறது.

அமலாக்கத்துறை குற்றச்சாட்டு

மேற்கு வங்கத்தில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வரும் நிலக்கரி திருட்டு வழக்கு தொடர்பான புதிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. எங்களிடம் வெறும் 6 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் மட்டுமே இருந்தனர். முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அங்கிருந்த கோப்புகள், லேப்டாப் மற்றும் செல்போன்களை எடுத்துச் சென்றார். எங்களால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை என்று அமலாக்கத்துறை அதிகாரி ஒருவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மேலும் மாநில அரசு தனது சட்டபூர்வமான விசாரணையில் தலையிடுவதாகக் கூறி, உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்போவதாகக் கூறியுள்ளது. 

அமலாக்கத்துறைக்கு எதிராக எப்ஐஆர் 

அமலாக்கத்துறைக்கு எதிராக காவல்துறையில் எப்ஐஆர் (FIR) பதிவு செய்துள்ளது. சோதனையின் போது ஆவணங்கள் திருடப்பட்டதாக ஐபேக் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மேலும், சோதனையை நிறுத்தக் கோரி கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது.

அமலாக்கத்துறை சோதனைக்கு பின்னால் பாஜக-வா?

மேற்கு வங்கத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், அமலாக்கத்துறை மூலம் பாஜக, மம்தாவை முடக்கப் பார்க்கிறது என திரிணாமுல் காங்கிரஸின் குற்றச்சாட்டு கூறியுள்ளது. அதேநேரம் உச்ச நீதிமன்றம் பலமுறை எச்சரித்த போதிலும், அமலாக்கத்துறை (ED) தனது போக்கை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. அரசியல் ஆலோசனை நிறுவனமான ஐபேக் (I-PAC) மீது நடத்தப்பட்ட சோதனையினால் அமலாக்கத்துறை சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது.

அமலாக்கத்துறைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தின் கண்டனங்கள்

கடந்த சில ஆண்டுகளில் அமலாக்கத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.

- அமலாக்கத்துறை குண்டர்களைப் போலச் செயல்பட முடியாது; சட்ட வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

- அரசியல் சண்டைகளுக்கு விசாரணை அமைப்புகளை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

- கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த வழக்குகளில் தண்டனை விகிதம் 10% க்கும் குறைவாகவே உள்ளது என்பதையும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

மம்தா பானர்ஜியின் வெற்றியில் ஐபேக் நிறுவனம்

பிரசாந்த் கிஷோர் (PK) தொடங்கிய ஐபேக் நிறுவனம், அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்துக் கொடுக்கும் பணியைச் செய்கிறது. 2021 மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜியின் வெற்றியில் இந்த நிறுவனத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. தற்போது 2026 மேற்கு வங்க தேர்தலுக்காக மீண்டும் ஐபேக் நிறுவனம் மம்தாவுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஐபேக் அலுவலகம் மற்றும் அதன் தற்போதைய தலைவர் பிரதீக் ஜெயின் ஆகியோரை குறிவைத்து அமலாக்கத்துறை இன்று காலை திடீர் சோதனையை நடத்தியது.

மேற்கு வங்கம் முழுவதும் மம்தா பானர்ஜி பிரம்மாண்ட பேரணி

தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க விசாரணை அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளன. உச்ச நீதிமன்றத்தின் எச்சரிக்கையையும் மீறி அமலாக்கத்துறை செயல்படுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தச் சோதனையைக் கண்டித்து மம்தா பானர்ஜி நாளை மேற்கு வங்கம் முழுவதும் பிரம்மாண்ட பேரணி நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த விவகாரம் அரசியல் ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

