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பதவி விலக மாட்டேன்... அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி - காரணம் என்ன?

Mamata Banerjee: நாங்கள் தோற்கவில்லை, பதவி விலக மாட்டேன் என்றும் ராஜினாமா கடிதம் கொடுக்க ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்லமாட்டேன் என்றும் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார். பாஜக மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் மீது குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 5, 2026, 05:01 PM IST

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Mamata Banerjee Alleges Election Commission: நாங்கள் தோற்கவில்லை, பதவி விலக மாட்டேன். ராஜினாமா கடிதம் கொடுக்க ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்லமாட்டேன்.

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About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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