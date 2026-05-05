பதவி விலக மாட்டேன்... அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி - காரணம் என்ன?

Mamata Banerjee Alleges Election Commission: நாங்கள் தோற்கவில்லை, பதவி விலக மாட்டேன். ராஜினாமா கடிதம் கொடுக்க ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்லமாட்டேன்.
தேர்தல் ஆணைய உதவியுடன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் நான் தாக்கப்பட்டேன். தேர்தல் ஆணையமே உண்மையான வில்லன். நீதிமன்றம் கூட எங்களுக்கு நீதி வழங்கத் தவறிவிட்டது.
#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I will not resign, I did not lose, I will not go to Raj Bhavan...The question doesn't arise. No. Now, I also want to say that we didn't lose the election. It is their attempt to defeat us. Officially, through the Election… pic.twitter.com/AKKFvQ2gvq
— ANI (@ANI) May 5, 2026
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