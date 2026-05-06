ஜனநாயகம் கொலை செய்யப்படுகிறதா? -தேர்தல் ஆணையம் மீது பாயும் பகீர் புகார்கள்

தற்போதைய அரசியல் சூழலில் ஜனநாயகம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நடுநிலைமை, வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது நடந்த முறைகேடுகள் மற்றும் ஆளும் தரப்பின் அடக்குமுறைகளைத் தாண்டி எதிர்க்கட்சிகள் கூறும் முறைகேடுகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 6, 2026, 12:37 PM IST
  • ஒரே கட்சி ஆட்சியை நிலைநாட்ட எதிர்க்கட்சியினர் சித்ரவதை செய்யப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டு.
  • தேர்தல் ஆணையம் மீது சந்தேகம்.. தொடரும் ஆவணப் பறிப்பு மற்றும் ஒருதலைப்பட்சமான போக்கு
  • தேர்தல் களத்தில் பெண் தொண்டர்களுக்கு விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்த கவலை.

தேர்தல் முறைகேடு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் புகார்: இந்திய அரசியலில் ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்தல் நடத்தை முறைகள் குறித்த விவாதங்கள் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளன. ஆளும் தரப்பு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையேயான மோதல், வெறும் வார்த்தைப் போராக இல்லாமல், தார்மீக மற்றும் சட்டப் போராட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது. சமீபத்திய நிகழ்வுகளின் பின்னணியில், ஜனநாயகத்தின் தூண்களாகக் கருதப்படும் தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் நீதித்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து எழுப்பப்படும் கேள்விகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஒரே கட்சி ஆட்சி: ஜனநாயகத்திற்கு விடுக்கப்படும் எச்சரிக்கையா?

எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் முன்வைக்கும் மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு, மத்தியில் ஆளும் அரசு "ஒரே கட்சி ஆட்சி" (One-Party Rule) முறையை நோக்கி நாட்டைத் தள்ளப் பார்க்கிறது என்பதுதான். எதிர்க்கட்சிகளே இல்லாத ஒரு சூழலை உருவாக்க முயற்சி நடப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்காக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் வீடுகள் தாக்கப்படுவதும், தொண்டர்கள் சித்ரவதைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதும் தொடர்கதையாகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக பெண் தொண்டர்களுக்கு எதிராக விடுக்கப்படும் மிரட்டல்கள், நாகரிகமான ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத உச்சகட்ட அத்துமீறல்கள் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய படைகளின் செயல்பாடு: நடுநிலை தவறியதா?

தேர்தல் காலங்களில் மத்திய பாதுகாப்புப் படைகளின் (CRP) தலையீடு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன.

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் அனுமதிக்கப்படாதது, ஆவணங்கள் வலுக்கட்டாயமாகப் பறிக்கப்பட்டது போன்ற வாக்கு எண்ணிக்கை முறைகேடு புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

தேர்தல் அதிகாரிகளே (RO) மிரட்டப்படுவதாகவும், தேர்தல் ஆணையம் ஒருதலைப்பட்சமாகச் செயல்படுவதாகவும், மிரட்டல் அரசியல் கையில் எடுத்து உள்ளனர் என எதிர்க்கட்சிகள் ஆதாரங்களுடன் குற்றம் சாட்டுகின்றன.

நீதித்துறை மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் போன்ற தன்னாட்சி அமைப்புகள் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும்போது, சாதாரண மக்களுக்கு எங்கே நீதி கிடைக்கும் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் பிம்பம்: "ஜனநாயக ரீதியில் போரிட முடியாதா?"

இந்தியாவில் நடைபெறும் இத்தகைய அரசியல் அத்துமீறல்கள் உலக நாடுகளுக்குத் தவறான செய்தியை அனுப்பி வருகின்றன. பண பலம் மற்றும் அதிகார பலத்தைக் கொண்டு தேர்தல்களைக் கைப்பற்றுவது, ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு அழகல்ல. "நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாகப் போராடத் தயார், ஆனால் தர்மயுத்தத்திற்குப் பதிலாக அதிகார பலமே பயன்படுத்தப்படுகிறது" என எதிர்க்கட்சிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றன.

"நாங்கள் தேர்தலில் தோற்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசின் அதிகார பலத்தால் வலுக்கட்டாயமாகத் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளோம். அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் தார்மீக ரீதியாக வெற்றி எங்களுடையதே!" என மம்தா பானர்ஜி கூறியுள்ளார்.

ஊடகங்களின் நிலை மற்றும் எதார்த்தத்தின் கசப்பு

ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணான ஊடகங்கள், தற்போதைய சூழலில் கடும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. செய்தியாளர்கள் உண்மையைச் சொல்ல விரும்பினாலும், ஊடக நிறுவனங்களின் மேலிடம் அரசுக்கு அஞ்சி உண்மையை மறைப்பதாகப் புகார்கள் உள்ளன. உண்மையான கள நிலவரம் மக்களிடம் சென்றடையாமல் தடுக்கப்படுவதால், மாற்று வழிகளில் மக்களிடம் குரலை எடுத்துச் செல்ல எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

எதிர்கால வியூகம்: "நாங்கள் மீண்டு வருவோம்"

எவ்வளவுதான் ஒடுக்குமுறைகள் ஏவப்பட்டாலும், ஜனநாயகத்தைக் காக்க அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டுள்ளதாகத் தலைவர்கள் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளனர். சித்தாந்த வேறுபாடுகளைக் கடந்து எதிர்க்கட்சிகள் தற்போது வலுவாக இணைந்துள்ளன. தேர்தல் முறைகேடுகள் குறித்த அனைத்து ஆவணங்களும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகார அமைப்புகள் கைவிட்டாலும், மக்கள் மன்றத்தில் நியாயம் கேட்போம் எனத் தொண்டர்கள் உத்வேகத்துடன் உள்ளனர்.

அரசியல் அதிகாரங்கள் ஒருமுறை வரலாம், போகலாம். ஆனால், ஒரு நாட்டின் ஜனநாயகக் கட்டமைப்பு சிதைக்கப்பட்டால் அதைச் சரிசெய்வது மிகக் கடினம். தேர்தல் ஆணையமும், மத்திய அரசும் நடுநிலையுடன் செயல்படுவதை உறுதி செய்வதே இப்போதைய அவசரத் தேவையாகும். வரும் நாட்களில் இப்புகார்கள் மீதான சட்டப் போராட்டங்கள் இந்திய அரசியலில் முக்கியத் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்பம்.

About the Author

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

...Read More

Democracy Under ThreatElection MalpracticeOpposition unityElection CommissionPolitical Violence

