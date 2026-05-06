அதிர்ச்சி! முதல்வர் பதவியை விட மறுக்கும் மம்தா! ஆளுநர் எடுக்கப்போகும் 'அந்த' ஒரு முடிவு?

தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு ஆளுநரைச் சந்திக்கவோ, முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவோ போவதில்லை என மம்தா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் இவிஎம் இயந்திரங்கள் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ள அவர், இது தார்மீக வெற்றி எனக் கூறுகிறார். மேற்கு வங்கத்தில் ஆளுநர் தலையிட்டு ஆட்சியைக் கலைக்கும் சூழல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 6, 2026, 12:01 PM IST
  • முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மம்தா பானர்ஜி அதிரடி மறுப்பு.
  • தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுத் தோற்கடித்ததாகப் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு.
  • எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்துத் தேசிய அளவில் போராட மம்தா திட்டம்

மேற்கு வங்கம்: மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, இந்திய அரசியலே அதிரும் வகையில் ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ளது. தேர்தலில் பின்னடைவைச் சந்தித்த போதிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) தலைவர் மம்தா பானர்ஜி தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதில்லை என அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இது அம்மாநிலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியலமைப்புச் சிக்கலை (Constitutional Crisis) ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தோல்வி அல்ல.. இது சதி -மம்தா பானர்ஜியின் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகள்

சமீபத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய மம்தா பானர்ஜி, தான் ஆளுநரைச் சந்திக்கப் போவதில்லை என்றும், ராஜினாமா செய்யும் எண்ணம் தனக்கில்லை என்றும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார். இதற்கான காரணங்களாக அவர் அடுக்கிய புகார்கள் தேர்தல் ஆணையத்தையே அதிரவைத்துள்ளன.

வாக்குப்பதிவு முறைகேடு: பூத் கேப்சரிங் (Booth Capturing) மற்றும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மிரட்டல் அரசியல்: வாக்காளர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு மாற்று வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க வைக்கப்பட்டதாக அவர் கூறுகிறார்.

சதித்திட்டம்: SIR (Systemic Interference) மூலம் திட்டமிட்டு வாக்குகள் குறைக்கப்பட்டன என்பது அவரது வாதம்.

"நாங்கள் தேர்தலில் தோற்கவில்லை. அதிகாரபூர்வமாக தேர்தல் ஆணையத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் தார்மீக ரீதியாக நாங்களே வெற்றி பெற்றுள்ளோம்" என அவர் ஆவேசமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் ஆளுநரின் அதிகாரம் என்ன?

மம்தா பானர்ஜி ராஜினாமா செய்ய மறுக்கும் நிலையில், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி, ஒரு முதல்வர் தனது பெரும்பான்மையை இழந்தால் அல்லது தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால் பதவியில் நீடிக்க முடியாது.

ஆளுநரின் அதிகாரம் பிரிவு 164 (Article 164) சட்டம் சொல்வது என்ன?

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 164-வது பிரிவின்படி, முதலமைச்சரை ஆளுநரே நியமிக்கிறார். முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவை ஆளுநரின் விருப்பம் (Pleasure of the Governor) இருக்கும் வரை மட்டுமே பதவியில் இருக்க முடியும்.

பதவி நீக்கம்: ஒரு முதல்வர் பெரும்பான்மையை இழந்த பிறகும் பதவியை விட்டு விலக மறுத்தால், ஆளுநருக்கு அவரைப் பணிநீக்கம் (Dismiss) செய்யும் முழு அதிகாரம் உள்ளது.

அரசாங்கத்தைக் கலைத்தல்: ஒரு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின் மூலம் தற்போதைய அரசாங்கத்தை உடனடியாகக் கலைக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு.

புதிய அரசு: பெரும்பான்மை கொண்ட மற்றொரு கட்சிக்கு ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கலாம்.

இது ஒரு 'குறியீட்டுப் போராட்டமா'? (Symbolic Gesture)

அரசியல் நோக்கர்களின் கருத்துப்படி, மம்தா பானர்ஜியின் இந்த பிடிவாதம் வெறும் பதவி ஆசை மட்டுமல்ல, இது ஒரு 'சிம்பாலிக் ஜெஸ்டர்' (குறியீட்டுப் போராட்டம்). தேர்தல் முறைகேடுகள் குறித்து தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்க்கவும், எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கவும் அவர் இந்த உத்தியைக் கையாளுகிறார். வரும் நாட்களில் நாடு முழுவதும் உள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுடன் இணைந்து செயல்படப் போவதாகவும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் நிலவும் பதற்றம்: அடுத்தது என்ன?

தற்போது மேற்கு வங்காளமே ஆளுநரின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறது.

மம்தா பானர்ஜி தானாக முன்வந்து ராஜினாமா செய்வாரா?

அல்லது ஆளுநர் தனது சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அவரைப் பதவி நீக்கம் செய்வாரா?

இந்த சட்டப் போராட்டம் மற்றும் அரசியல் மல்லுக்கட்டுகளால் மேற்கு வங்கத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பரபரப்பு குறையாது என்பது மட்டும் உறுதி.

About the Author

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

