/UP Wether | 50 அடி உயரத்தில் பறந்த மனிதன்! உ.பி-யில் 94 பேரை காவு வாங்கிய கோரத் தாண்டவம்

UP Storm News Tamil: வட இந்தியாவில் வானிலை தலைகீழாக மாறியுள்ளது. உ.பி-யில் 80 கி.மீ வேகத்தில் வீசிய காற்றால் 94 பேர் பலியாகினர். அதே சமயம், ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் வெயில் 46°C-ஐ தாண்டி மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது.
Weather Updates Tamil: இந்தியா தற்போது விசித்திரமான மற்றும் ஆபத்தான வானிலை மாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம் உயிரைப் பறிக்கும் சூறாவளி காற்று, மறுபுறம் மனிதர்களைச் சுருட்டிப் போடும் கடும் வெப்ப அலை (Heatwave). வட இந்தியாவில் நிலவும் இந்த வானிலை மாற்றங்கள் பெரும் சோகத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் அலகாபாத், அயோத்தி உள்ளிட்ட 30 மாவட்டங்களில் கடந்த புதன்கிழமை வீசிய கடும் புயல் மற்றும் இடி மின்னலுக்கு இதுவரை 94 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பிரயாக்ராஜில் 17 பேரும், பதோஹியில் 16 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர். மிர்சாபூரில் மின்னல் தாக்கி 15 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.
பரேலியில் சுமார் 80-90 கி.மீ வேகத்தில் வீசிய காற்றில், 50 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் தனது வீட்டு தகரக் கூரையோடு (Tin Shed) சேர்த்து சுமார் 50 அடி உயரத்திற்கு காற்றில் தூக்கி வீசப்பட்டார். 100 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வயலில் விழுந்த அவர், பலத்த காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார்.
சூறாவளி காற்றின் வேகத்தால் மின் கம்பங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. பாராபங்கி, சீதாபூர் மற்றும் தேவரியா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் கடந்த 24 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் இன்றி தவித்து வருகின்றன. பல இடங்களில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் வெடித்துச் சிதறியுள்ளன. மரம் முறிந்து விழுந்ததில் ஏராளமான வாகனங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. பெரும்பாலான உயிரிழப்புகள் இடி-மின்னல் தாக்கியதாலும், மரங்கள் மற்றும் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்ததாலும் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஒரு பக்கம் மழை என்றால், மறுபுறம் ராஜஸ்தானில் சூரியன் அக்னி பிழம்பைக் கொட்டி வருகிறது. நாட்டின் மிகவும் வெப்பமான நகரமாக ஜெய்சல்மேர் நிலவுகிறது. அங்கு தொடர்ந்து 4-வது நாளாக 46.1°C வெப்பநிலையுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
அதேபோல ஜோத்பூர், பிகானேர், ஜெய்சல்மேர் மற்றும் பார்மர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் 'ரெட் அலர்ட்' விடுத்துள்ளது. வெப்ப அலையின் தாக்கம் காரணமாக மதிய நேரங்களில் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் முற்றிலும் குறைந்து, ஊரடங்கு போட்டது போன்ற சூழல் நிலவுகிறது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி, வரும் நாட்களில் நிலைமை இன்னும் மோசமடைய வாய்ப்புள்ளது:
|தேதி
|வானிலை முன்னறிவிப்பு
|மே 15
|ராஜஸ்தான், குஜராத், மத்தியப் பிரதேசத்தில் கடும் வெப்ப அலை வீசும். பீகார் மற்றும் கேரளாவில் மழைக்கு வாய்ப்பு
|மே 16
|
பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் டெல்லியில் திடீர் மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். மலைப்பகுதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்பு
|மே 17-19
|உத்தரப்பிரதேசத்தில் மீண்டும் வெப்பம் அதிகரிக்கும். பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 40°C முதல் 45°C வரை உயரும்.
வெப்ப அலை வீசும் நேரங்களில் மதியம் 12 மணி முதல் 4 மணி வரை தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்கவும். உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால், பலவீனமான கட்டிடங்கள் மற்றும் மரங்களின் அடியில் நிற்பதைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் இயற்கையின் இந்த அதீத மாற்றங்கள் புவி வெப்பமடைதலின் அறிகுறியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் 25-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கடும் வெப்ப அலை நிலவுகிறது. கஜுராஹோவில் 45.4°C வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இந்தூர் மற்றும் உஜ்ஜைன் போன்ற நகரங்களுக்கு 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' மற்றும் இரவு நேரங்களிலும் வெப்பம் குறையாத 'வார்ம் நைட்' (Warm Night) எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.