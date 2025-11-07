சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

Maharashtra Crime News: மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இளைஞர் பொதுவெளியில் சிறுநீர் கழித்த நிலையில், அதனை யாரோ வீடியோ எடுத்திருக்கின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதால் மன உளைச்சலில் இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். உயிரிழந்தவர் மகாராஷ்டிராவின் ஜல்னா மாவட்டத்தில் 27 வயதான மகேஷ் அடே என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். மகேஷ் அடே 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதை அடுத்து, இந்த விஷயம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு
அந்த நபர் மத்திய மகாராஷ்டிரா மாவட்டத்தின் பர்தூர் தாலுகாவின் கீழ் உள்ள டோக்மல் தாண்டா கிராமத்தில் வசித்து வந்தார்.காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் ரயில் நிலையம் என்று பெயரிடப்பட்ட நீல நிற பலகையின் கீழ் அடே மற்றும் அவரது நண்பர் சிறுநீர் கழித்துள்ளார். பொது இடத்தில் ஆட்கள் நடமாடும் இடத்தில் இருவரும் சிறுநீர் கிழித்துள்ளனர்.
சிறுநீர் கழித்தபோது இருவரும் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இரண்டு பேரும் சிறுநீர் கழித்தது சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழித்தபோது, அங்கிருந்த ஒருவர் அதனை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ மிக வேமாக பரவி இருக்கிறது. இந்த வீடியோவில் அடே மற்றும் அவரது நண்பரை பலரும் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், தொலைபேசியிலும் கூட இருவரையும் துஷ்பிரயோகம் செய்து மிரட்டத் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அடேவும் அவரது நண்பரும் மன்னிப்பு கேட்டு, வீடியோவை வெளியிட்டனர். இருப்பினும், அவர்கள் இரண்டு பேரையும் பலரும் போன் செய்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சிலர் மிரட்டி வந்துள்ளனர். இதனால், அடே சில நாட்களாகவே மன உளைச்சலில் அவர் இருந்துள்ளாராம்.
பகீர் பின்னணி
இதனை அடுத்து, 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி மன உளைச்சலில் இருந்த அடே, வீட்டிற்கு அருகில் இருந்து கிணற்றில் அவர் குதித்துள்ளார். இதனை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனே அவரை மீட்டு, அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் அவமானத்தைத் தாங்க முடியாமல், அடே தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசார் கூறினர்.
உயிரிழந்த இளைஞர் அடேவின் உறவினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ஏழு பேர் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகளின் கீழ் குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழிப்பது பொது இடத்தில் தொல்லை என்ற குற்றத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (IPC) பிரிவு 290ன் கீழ் பொது இடத்தில் தொல்லை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ.200 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்கின்றனர். டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் ரூ.500 வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
