English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

Man Ends Life Over Viral Public Urinating Video: இளைஞர் ஒருவர் பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழித்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களிலேயே அவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:17 PM IST
  • இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்
  • சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு
  • பகீர் பின்னணி

Trending Photos

இன்னும் 5 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுவென மின்னும்
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 5 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுவென மின்னும்
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
budh
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Most Gold Countries
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
camera icon7
Old Rupee Note
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

Maharashtra Crime News: மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இளைஞர் பொதுவெளியில் சிறுநீர் கழித்த நிலையில், அதனை யாரோ வீடியோ எடுத்திருக்கின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதால்  மன உளைச்சலில் இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.  உயிரிழந்தவர் மகாராஷ்டிராவின் ஜல்னா மாவட்டத்தில் 27 வயதான மகேஷ் அடே  என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். மகேஷ் அடே 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதை அடுத்து, இந்த விஷயம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு

அந்த நபர் மத்திய மகாராஷ்டிரா மாவட்டத்தின் பர்தூர் தாலுகாவின் கீழ் உள்ள டோக்மல் தாண்டா கிராமத்தில் வசித்து வந்தார்.காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் ரயில் நிலையம் என்று பெயரிடப்பட்ட நீல நிற பலகையின் கீழ் அடே மற்றும் அவரது நண்பர் சிறுநீர் கழித்துள்ளார். பொது இடத்தில் ஆட்கள் நடமாடும் இடத்தில் இருவரும் சிறுநீர் கிழித்துள்ளனர்.  

சிறுநீர் கழித்தபோது இருவரும் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இரண்டு பேரும் சிறுநீர் கழித்தது சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழித்தபோது, அங்கிருந்த ஒருவர் அதனை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ மிக வேமாக பரவி இருக்கிறது. இந்த வீடியோவில் அடே மற்றும் அவரது நண்பரை பலரும் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், தொலைபேசியிலும் கூட இருவரையும் துஷ்பிரயோகம் செய்து மிரட்டத் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அடேவும் அவரது நண்பரும் மன்னிப்பு கேட்டு, வீடியோவை வெளியிட்டனர். இருப்பினும், அவர்கள் இரண்டு பேரையும் பலரும் போன் செய்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சிலர் மிரட்டி வந்துள்ளனர். இதனால், அடே சில நாட்களாகவே மன உளைச்சலில் அவர் இருந்துள்ளாராம். 

பகீர் பின்னணி

இதனை அடுத்து, 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி மன உளைச்சலில் இருந்த அடே, வீட்டிற்கு அருகில் இருந்து கிணற்றில் அவர் குதித்துள்ளார். இதனை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனே அவரை மீட்டு, அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் அவமானத்தைத் தாங்க முடியாமல், அடே தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசார் கூறினர்.

உயிரிழந்த இளைஞர் அடேவின் உறவினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ஏழு பேர் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகளின் கீழ் குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.  இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழிப்பது பொது இடத்தில் தொல்லை என்ற குற்றத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (IPC) பிரிவு 290ன் கீழ் பொது இடத்தில் தொல்லை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ.200 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்கின்றனர்.  டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் ரூ.500 வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: 8,00000 தெருநாய்கள்.. தங்குமிடங்கள் எங்கே? உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை கேள்வி எழுப்பிய மேனகா காந்தி!

 

மேலும் படிக்க: எறும்பால் உயிரிழந்த பெண்.. வித்தியாசமான நோயால் தவிப்பு... இதுபற்றி தெரியுமா?

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Crime NewsMaharashtraOnline HarassmentPublic Urinationman suicide

Trending News