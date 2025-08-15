English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

1 கோடி சம்பளம்..இருந்தும் ராஜினாமா செய்த இளைஞர்! காரணம் என்ன தெரியுமா?

Man Leaves 1 Crore Job For Wife : ஒருவர், தனக்கு 1.2 கோடி சம்பளம் கொடுத்த வேலையை ராஜினாமா செய்ததாக சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இது, தற்போது பெரிய பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 15, 2025, 06:30 PM IST
  • 1 கோடி சம்பள வேலையை வேண்டாமென சொன்ன இளைஞர்
  • இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம்
  • கேட்டு அதிர்ந்த நெட்டிசன்கள்

1 கோடி சம்பளம்..இருந்தும் ராஜினாமா செய்த இளைஞர்! காரணம் என்ன தெரியுமா?

Man Leaves 1 Crore Job For Wife : இணையத்தில் ஒருவர் தனது 1.2 கோடி சம்பளம் கொடுக்கும் வேலையை ராஜினாமா செய்ததாக கூறியிருப்பது பெரும் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் என்ன? அவர் 1 கோடி சம்பளம் கொடுக்கும் வேலையை விடுவதற்கு தூண்டியது எது? இது குறித்த முழு தகவலையும் பார்ப்போம். 

ரூ.1.2 கோடி சம்பள வேலையை ராஜினாமா செய்த நபர்..

சமீபத்தில் ஒருவர் Reddit தளத்தில் வெளியிட்டிருந்த பதிவு இணையத்தில் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அதில் அவர் தான், ரூ.1.2 கோடி சம்பளம் கொடுத்த வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டேன் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தது ஹைலைட்டாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. கர்ப்பமாக இருக்கும் தனது மனைவியை பார்த்துக் கொள்வதற்காக அவர் தன் வேலையை விட்டிருக்கிறார். இவரது இந்த கதை ஆன்லைனில் விவாத பொருளாக மாறி இருக்கிறது.

அந்த நபர் தன்னை, கல்லூரி படிப்பிலிருந்து டிராப் அவுட் ஆனவர் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இருப்பினும், ஏழு வருட காலத்தில் தனது கெரியரை தானே வளர்த்து பெரிய இடத்திற்கு சென்று இருக்கிறார். ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளில் வேலை பார்த்த அவர், தனக்கு கொடுக்கப்படும் மார்க்கெட்டிங் குழுக்களை வழிநடத்தி செல்பவராக இருந்திருக்கிறார். இந்த ஏழு வருட காலத்தில் மட்டும் அவரால் ரூ.7 கோடி வரை சம்பாதிக்க முடிந்ததாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இவருக்கு சமீபத்தில் ரூ.1.2 கோடி சம்பளமாக கொடுக்கும் வேலை வந்திருக்கிறது. இந்த வேளையில் ஆபீஸ்க்கு அதிகமாக செல்லத் தேவையில்லை. அப்படியே செல்ல வேண்டுமென்றாலும் அந்த நிறுவனமானது இவர் வீட்டிற்கு அருகில்தான் இருந்திருக்கிறது. 

கர்ப்பம் தெரிந்த மனைவி..

இவருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தான், அவரது மனைவி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் வேலையை விட்டுவிட்டு, உடல் நலனில் கவனம் செலுத்துமாறு இவர் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அவரது மனைவியோ தான் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்வதாக கூறியிருக்கிறார். இதை பார்த்த அவர், தனக்கெடுத்து வேலையை ராஜினாமா செய்து அவர் அந்த முடிவை எடுத்ததற்கு காரணம், விட்டு வீட்டு வேலைகளை பார்ப்பதற்காகவும், மனைவியை பார்த்துக் கொள்வதற்காகவும் என்று கூறியிருக்கிறார். 

மேலும், தற்போது தான் நிதி நிலையில் மேன்மையில் இருப்பதால், தன்னால் ஒரு கோடி சம்பளம் கொடுக்கும் வேலையில் இருந்தும் ராஜினாமா செய்ய முடிவதாக கூறியிருக்கிறார். தனக்கு இருக்கும் அனுபவத்தையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக்கொண்டு, தன்னால் எப்போது வேண்டுமானாலும் அதேபோல சம்பளம் கொடுக்கும் வேலை பார்க்க முடியும் என்று கூறி இருக்கிறார்.

நெட்டிசன்கள் கருத்து..

ஒரு சிலர், இந்த நபரின் செயலை பாராட்டி பேசியிருக்கின்றனர். இன்னும் சிலர், “அந்த 1 கோடி வேலை எனக்கு கிடைத்திருக்கலாமே..” என்று ஆற்றாமையில் பேசி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், அவரது மனைவி நல்ல படியாக குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பகுதி நேர வேலைக்கு மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்! டிகிரி தேவையில்லை..வைரலாகும் LinkedIn பதிவு

மேலும் படிக்க | மூச்சுத்திணறி சிரமப்பட்ட பெண்..கலாயத்து சிரித்த மக்கள்! மனிதநேயம் எங்கே? வைரல் வீடியோ

About the Author
reddit post1 Crore JobPregnant wifeViral news

