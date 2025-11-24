மனைவி பிரசவத்திற்காக லீவ் கேட்ட ஊழியர்..இரக்கமற்ற மேனேஜர் சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

Man Requests 2 Days Leave : இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே, ஊழியர்களை அவர்களின் மேனேஜர்கள் எப்படி நடத்துகின்றனர் என்பது குறித்த போஸ்ட்டுகள் வைரலாக வருகின்றன. இப்போதும் அதேபோன்ற ஒரு போஸ்ட்தான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. Reddit தளத்தில் மேனேஜருக்கும் ஒரு ஊழியருக்கும் இருக்கும் இடையேயான நடந்த உரையாடல் தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆக வைரல் ஆகி வருகிறது.
வைரலாகும் போஸ்ட்:
Reddit தளத்தில் ஒரு நபர் இந்தியாவின் வேலை பார்க்கும் இடங்கள் எனும் தலைப்பிற்கு கீழ் இந்த பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். தனக்கு வேறு எங்கு உதவி கிடைக்கும் என்பது தெரியவில்லை எனக் கூறி அவர் இந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பதிவில் தனது மனைவிக்கு சமீபத்தில் பிரசவ வலி வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருக்கும் அவர், தனது சூழ்நிலை குறித்து முன்கூட்டியே மாணவர்களிடம் தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார். ஆனால், மேனேஜரிடம் இருந்து வந்த பதில் அவருக்கு ஆறுதல் தரவில்லையாம்.
பிரசவ வலி வந்த தனது மனைவியை பார்த்துக்கொள்ள, இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை வேண்டும் என்று மேனேஜரிடம் கேட்டிருக்கிறார். “என் மனைவிக்கு பிரசவ வலி வந்துள்ளது. இது எங்களது முதல் குழந்தை. இது குறித்து எனது மேனேஜரிடம் கூறி இரண்டு நாள் விடுப்பு கேட்டேன். நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக அவர் 'அப்புறமாக லீவு எடுத்துக்கொள்' என்று தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், 'உனது பெற்றோரால் சமாளிக்க முடியுமா, மருத்துவமனையில் இருந்து வேலை பார்க்க முடியுமா?' என்று கேட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து தனது பதிவில், “என் குடும்பத்தின் மீது நான் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தில், என் மனைவியையும் கைக்குழந்தையையும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில், என்னால் லேப்டாப்புடன் ஹாஸ்பிடலில் அமர்ந்திருக்க முடியாது என்பதை அவரிடம் விவரிக்க முயன்றேன்” என்று கூறி இருக்கிறார்.
மாட்டிக்கொண்டது போன்ற உணர்வு..
கடுப்பான அவர், தான் நிதி ரீதியாகவும் வேலை ரீதியாகவும் எங்கோ மாட்டிக் கொண்டது போல உணர்ந்ததாகவும் தனக்கு குழந்தை இருக்கின்றது என்பதால் பொறுப்புகள் வேலை விஷயத்தில் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். தனக்காக பேச ஆரம்பித்தால் தன்னை வேலையை விட்டு தூக்கி விடுவார்களோ என்ற பயம் இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
இந்த விடுப்பு எடுக்கும் சமயத்தில், தன் வேலையை வேறு ஒருவரை பார்க்க சொன்னதாக கூறியிருக்கும் அந்த நபர் தனக்கு இப்போது விடுமுறை வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு அந்த மேனேஜர் அவர்களுக்கு இதைத் தவிர வேறு நிறைய வேலை இருக்கும், உன்னால் முடிந்தால் நீ வேலை பார் என்று கூறி இருக்கிறார். இவர்களுக்கு இடையே நடந்த எந்த உரையாடலின் ஸ்கிரீன் ஷாட் இணையவாசிகளிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெட்டிசன்களின் ரியாக்சன்:
ஒரு சில பேர், அந்த நபர் யார் என்றும், அவரது பெயருடன் போஸ்ட் செய்யுங்கள் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட மேனேஜர்கள் சரியான சைக்கோ என்றும், இவரை கண்டிப்பாக மேல் இடத்தில் கண்டிப்பாக புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
