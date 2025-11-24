English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • மனைவி பிரசவத்திற்காக லீவ் கேட்ட ஊழியர்..இரக்கமற்ற மேனேஜர் சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

மனைவி பிரசவத்திற்காக லீவ் கேட்ட ஊழியர்..இரக்கமற்ற மேனேஜர் சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

Man Requests 2 Days Leave : ஒரு ஊழியர் தனது மனைவிக்கு பிரசவம் என்று கூறி லீவ் கேட்டதற்கு, அவரது மேனேஜர் கொடுத்திருக்கும் பதில் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 24, 2025, 06:03 PM IST
  • லீவ் கேட்ட ஊழியர்
  • கடுப்பேற்றிய மேனேஜர்
  • கொதித்தெழுந்த நெட்டிசன்கள்

Trending Photos

கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
camera icon7
vastu tips
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
camera icon7
Malayalam Thrillers
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
camera icon7
Puthandu Rasi Palan 2026
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
மனைவி பிரசவத்திற்காக லீவ் கேட்ட ஊழியர்..இரக்கமற்ற மேனேஜர் சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

Man Requests 2 Days Leave : இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே, ஊழியர்களை அவர்களின் மேனேஜர்கள் எப்படி நடத்துகின்றனர் என்பது குறித்த போஸ்ட்டுகள் வைரலாக வருகின்றன. இப்போதும் அதேபோன்ற ஒரு போஸ்ட்தான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. Reddit தளத்தில் மேனேஜருக்கும் ஒரு ஊழியருக்கும் இருக்கும் இடையேயான நடந்த உரையாடல் தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆக வைரல் ஆகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

வைரலாகும் போஸ்ட்: 

Reddit தளத்தில் ஒரு நபர் இந்தியாவின் வேலை பார்க்கும் இடங்கள் எனும் தலைப்பிற்கு கீழ் இந்த பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். தனக்கு வேறு எங்கு உதவி கிடைக்கும் என்பது தெரியவில்லை எனக் கூறி அவர் இந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  பதிவில் தனது மனைவிக்கு சமீபத்தில் பிரசவ வலி வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருக்கும் அவர், தனது சூழ்நிலை குறித்து முன்கூட்டியே மாணவர்களிடம் தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார். ஆனால், மேனேஜரிடம் இருந்து வந்த பதில் அவருக்கு ஆறுதல் தரவில்லையாம். 

பிரசவ வலி வந்த தனது மனைவியை பார்த்துக்கொள்ள, இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை வேண்டும் என்று மேனேஜரிடம் கேட்டிருக்கிறார். “என் மனைவிக்கு பிரசவ வலி வந்துள்ளது. இது எங்களது முதல் குழந்தை. இது குறித்து எனது மேனேஜரிடம் கூறி இரண்டு நாள் விடுப்பு கேட்டேன். நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக அவர் 'அப்புறமாக லீவு எடுத்துக்கொள்' என்று தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், 'உனது பெற்றோரால் சமாளிக்க முடியுமா, மருத்துவமனையில் இருந்து வேலை பார்க்க முடியுமா?' என்று கேட்டதாக கூறியிருக்கிறார். 

தொடர்ந்து தனது பதிவில், “என் குடும்பத்தின் மீது நான் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தில், என் மனைவியையும் கைக்குழந்தையையும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில், என்னால் லேப்டாப்புடன் ஹாஸ்பிடலில் அமர்ந்திருக்க முடியாது என்பதை அவரிடம் விவரிக்க முயன்றேன்” என்று கூறி இருக்கிறார்.

மாட்டிக்கொண்டது போன்ற உணர்வு..

கடுப்பான அவர், தான் நிதி ரீதியாகவும் வேலை ரீதியாகவும் எங்கோ மாட்டிக் கொண்டது போல உணர்ந்ததாகவும் தனக்கு குழந்தை இருக்கின்றது என்பதால் பொறுப்புகள் வேலை விஷயத்தில் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். தனக்காக பேச ஆரம்பித்தால் தன்னை வேலையை விட்டு தூக்கி விடுவார்களோ என்ற பயம் இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். 

இந்த விடுப்பு எடுக்கும் சமயத்தில், தன் வேலையை வேறு ஒருவரை பார்க்க சொன்னதாக கூறியிருக்கும் அந்த நபர் தனக்கு இப்போது விடுமுறை வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு அந்த மேனேஜர் அவர்களுக்கு இதைத் தவிர வேறு நிறைய வேலை இருக்கும், உன்னால் முடிந்தால் நீ வேலை பார் என்று கூறி இருக்கிறார். இவர்களுக்கு இடையே நடந்த எந்த உரையாடலின் ஸ்கிரீன் ஷாட் இணையவாசிகளிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெட்டிசன்களின் ரியாக்சன்: 

ஒரு சில பேர், அந்த நபர் யார் என்றும், அவரது பெயருடன் போஸ்ட் செய்யுங்கள் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட மேனேஜர்கள் சரியான சைக்கோ என்றும், இவரை கண்டிப்பாக மேல் இடத்தில் கண்டிப்பாக புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | ஆண்மைக்குறைவு! மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டவருக்கு நேர்ந்த கதி.. ஷாக் சம்பவம்!

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.60,000 வரை ஓய்வூதியம்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
managerEmployeeToxic ManagerInternetLeave Application

Trending News