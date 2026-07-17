Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ATM-ஐ பெட்ரூமாக மாற்றிய நபர்..சுகமாக உறங்கும் வைரல் வீடியோ!

ATM-ஐ பெட்ரூமாக மாற்றிய நபர்..சுகமாக உறங்கும் வைரல் வீடியோ!

கடந்த சில நாட்களாகவே, இந்தியா முழுக்க பல்வேறு நகரங்களில் வெப்ப அலை வீசி வருகிறது. இதனால், வெயிலை சமாளிக்க மக்கள் புதுசு புதுசான ட்ரிக்ஸை பின்பற்றி வருகின்றனர். அப்படி ஒரு நபர், இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:36 PM IST
ATM-ஐ பெட்ரூமாக மாற்றிய நபர்..சுகமாக உறங்கும் வைரல் வீடியோ!
Image Credit: Man Sleeping Inside SBI ATM | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மதுரை வேலைவாய்ப்பு: 82 காலிப்பணியிடங்கள் – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!
Madurai recruitment18 min ago
2
Aamir Khan1 hr ago
3
Ration Card1 hr ago
4
TNPSC2 hrs ago
5
Jana Nayagan2 hrs ago