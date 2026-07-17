/ATM-ஐ பெட்ரூமாக மாற்றிய நபர்..சுகமாக உறங்கும் வைரல் வீடியோ!

சம்மர் வந்து விட்டாலே, “எரியுதுடி மாலா, அந்த ஃபேன 12ஆம் நம்பர்ல வையீ” என்கிற டைலாக்கை தமிழர்கள் யாரும் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டோம். வருடா வருடம் வெயில் மட்டும் ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதை சமாளிக்க, மக்கள் அனைவரும் விதவிதமான ட்ரிக்ச்களை ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர். தற்போது, ஒருவர் இந்த வெயிலை சமாளிக்க செய்துள்ள செயல்தான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
உத்தர பிரதேசம், இந்தியாவின் அதிக வெப்பம் தாக்கும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதை சமாளிக்க, ஒரு நபர், SBI ஏடிஎம்-ல் படுத்து உறங்கிய காட்சி அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருகிறது. இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, அந்த ஏடிஎம் மற்றும் வங்கியின் பாதுகாப்பு தன்மையை கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது.
இந்த சம்பவம், பிதி நகர் என்கிற இடத்தில் இருக்கும் ஒரு எஸ்பிஎஐ ஏடிஎம்-ல் நடந்திருக்கிறது. இதில், அடையாளம் தெரியாத ஒரு நபர், ஏடிஎம்ன் ஏசியில் தரையில் ஒரு கார்ட் போர்டை போட்டு அதில் படுத்து உறங்கி இருக்கிறார். வெப்பத்தையும், அதன் தாக்கத்தால் வரும் அனலையும் சமாளிக்க ஏடிஎம்ல் இருக்கும் ஏசியை வாடகைக்கு எடுப்பது போல் இங்கு தங்கியிருக்கிறார் இந்த நபர்.
இதை நேரில் பார்த்தவர்கள், ஏடிஎம் இயந்திரம் இருந்த அறைக்குள் தூங்கிக்கொண்டிருந்த அந்த நபர் எத்தனை பேர் வந்து காசு எடுத்துக்கொண்டு போனாலும், அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல் மல்லாக்க படுத்துக்கொண்டு நன்றாக உறங்கி கொண்டிருந்தாராம். ஆனால், காசு எடுக்க வந்தவர்களுக்கு இன்னொருவரை ஏடிஎம் அறைக்குள் வைத்துக்கொண்டு பணத்தை எடுப்பது சங்கடமாக இருந்துள்ளது. இதையடுத்து அப்படி காசு எடுக்க வந்த ஒரு நபர், அந்த ஏடிஎம்-ல் உறங்கி கொண்டிருந்த நபரை வீடியோ எடுத்திருக்கிறார். அதை அவர் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்திருப்பதால் இது தற்போது ஹாட் டாப்பிக்காக மாறி இருக்கிறது.
#मऊ:स्टेट बैंक के एटीएम में सोता मिला शख्स— NEWSNOWLIVE (@newsnowlivee) July 17, 2026
> वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
> एटीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक
> स्टेट बैंक प्रबंधन मीडिया में बोलने से किया इनकार
> एटीएम के बाहर नही था कोई गार्ड
> सीओ नितेश सिंह ने मीडिया को दी जानकारी
> भीषण गर्मी के चलते एटीएम में… pic.twitter.com/gPJGf3GC5o
இந்த நபர், எத்தனை நாட்களாக அங்கு இப்படி உறங்கி கொண்டிருந்தார். எவ்வளவு நேரம் அங்கு இருந்தார் என்பது குறித்த தெளிவான தகவல்கள் எதுவும் தெரியவில்லை. அதே சமயத்தில், இது குறித்த விசாரணை நடக்க வேண்டும் எனதும் பலருடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
எந்த ஏடிஎம் எந்திரம் இருக்கும் அறையாக இருந்தாலும், அதை பாதுகாப்பதற்கு என்று கண்டிப்பாக ஒரு பாதுகாவலர் இருப்பார். ஆனால், இது ஒரு நகரமாக இருந்த போதும் இங்கு ஒரு பாதுகாவலர் இல்லாதது அதிர்ச்சியாக இருப்பதாக நெட்டிசன்ஸ் கூறி வருகின்றனர். இதை வழங்க மறுத்த வங்கிக்கும் பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த வீடியோவை பார்த்த அந்த நகரின் காவல் அதிகாரி நித்தேஷ் பிரதாப், ஒரு ஏடிஎம்-ல் பாதுகாவலரை வைக்க வேண்டியது வங்கியின் வேலை, அவர்கள்தான் இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை தெரிவிக்க முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார்.
அந்த ஊரில் இருப்பவர்கள், வங்கி ஏடிஎம்-ன் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றும், அடிக்கடி கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி வருகின்றனர். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர் மற்றும் வங்கியின் சொத்துக்கு எந்த பாதகமும் வராமல் இருக்கும் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
இது குறித்த ஆர்.பி.ஐன் விதிகளின்படி, ஏடிஎம் பூத்கள் வங்கியின் பொறுப்பு என்றும், இங்கேயே ஒருவர் தூங்குவது அல்லது இருப்பது என்பது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் என்றும் கூறுகின்றனர். இப்போது நடந்துள்ள இந்த சம்பவம், இ-சர்வைலன்ஸ் இங்கு இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.