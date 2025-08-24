Video: ராகுல் காந்தியை இருக்கி அணைச்சு... தொண்டருக்கு கன்னத்தில் பளார்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Gandhi Viral Video: பீகாரில் பேரணியின் போது ராகுல் காந்தியை முத்தமிட முயன்ற நபரை, அங்கிருந்த பாதுகாவலர் கன்னத்தில் அறைந்த வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 24, 2025, 07:23 PM IST

Rahul Gandhi Viral Video: ராகுல் காந்தி தற்போது பீகாரில் வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை பேரணியை மேற்கொண்டு வருகிறார். 

Rahul Gandhi Rally: வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை

ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த யாத்திரை 16 நாள்களுக்கு தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கிறது. இந்த யாத்திரையில் மொத்தம் 1,300 கி.மீ., தூரத்திற்கு ராகுல் காந்தி பயணிக்கிறார்.பீகாரின் 20 மாவட்டங்களில் ஊடாக நடைபெறும் இந்த யாத்திரையில் வழிநெடுக மக்கள் மத்தியில் ராகுல் காந்தி உரையாடுகிறார். தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி அன்று பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இந்த யாத்திரை நிறைவுபெற இருக்கிறது. பீகாரில் இந்தாண்டு இறுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலை ஒட்டி, பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது.

Rahul Gandhi Rally: எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கை

இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. அதாவது, இந்திய நாட்டின் குடிமகன் என நிரூபிக்காவிட்டால் அவரது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படும் என்றும் ஆதார் அட்டை, ரேஷன் அட்டை ஆகியவை குடிமகன் என்பது நிரூபிப்பதற்கான தகுந்த ஆவணம் இல்லை என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இது பீகாரில் கிராமப்புற மக்கள் தொடங்கி பலரின் வாக்குரிமையை பறிக்கும் செயல் என்றும் இதனை திரும்பப் பெற வேண்டி தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்தன. உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடரப்பட்டது.

Rahul Gandhi Rally: ராகுல் காந்தியின் கோரிக்கை

இதுமட்டுமின்றி, கடந்த சில தேர்தல்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், பாஜகவும் தேர்தல் ஆணையமும் கைக்கோர்த்து இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தன. மத்திய பெங்களூரு தொகுதியில் லட்சக்கணக்கான போலி வாக்காளர்கள் இருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி பல்வேறு ஆதாரங்கள் முன்வைத்தார். பீகாரில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை கைவிடவும், தேர்தலை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்தவும் வலியுறுத்தியே ராகுல் காந்தி இந்த சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். 

Rahul Gandhi Rally: ராகுல் காந்தியை இருக்கி அணைச்சு...

இந்தச் சூழலில், பீகாரில் பூர்னியா-அராரியா சாலையில் ராகுல் காந்தி இன்று பைக் பேரணியில் ஈடுபட்டார். அந்த பேரணியில், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் உடன் ராகுல் காந்தி பைக்கில் சென்றார். பைக்கை ராகுல் காந்தி ஓட்டிச் சென்றார். அப்போது அங்கிருந்து ஓடி வந்த ஒருவர், பாதுகாப்பு வளையத்தை தாண்டி வந்து ராகுல் காந்தியை பிடித்து முத்தம் கொடுத்தார்.

அப்போது உடனே பாதுகாப்பு அதிகாரி அவரை கன்னத்தில் அறைந்தார். இது யாத்திரையின் நேரலை வீடியோவில் பதிவானது. முன்னதாக, அரேரியா நகரில் இன்று நடந்த ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் வழிநெடுக காத்திருந்த மக்களுடன் உரையாடினார்.

