பிரதமர் மோடியிடம் கண்ணீர்விட்ட மக்கள்... இனியாவது மணிப்பூர் வளர்ச்சி பாதைக்கு போகுமா?

PM Modi Manipur Visit: 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நில உரிமை மற்றும் அரசியல் தலைமை உள்ளிட்ட பல பிரச்னைகள் காரணமாக அந்த மாநிலத்தின் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் ஆதிக்க சமூகமாக இருக்க மெய்தி இன மக்களுக்கும், மலைப் பிரதேசங்களில் அதிகம் வாழும் குக்கி இன மக்களுக்கும் இடையில் வன்முறை வெடித்தது. வன்முறை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தச் சூழலில் மொத்தம் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர், 50 ஆயிரம் பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
மணிப்பூர் பிரச்னை நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. மணிப்பூர் பிரச்னை தொடங்கியதில் இருந்து பிரதமர் மோடி அங்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவில்லை என கடும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. இதற்கு முன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மணிப்பூர் சென்றிருந்தாலும், பிரதமர் மோடியின் பயணம் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
PM Modi Manipur Visit: பல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பிரதமர்
இந்தச் சூழலில், வன்முறைக்கு பிறகு முதல்முறையாக பிரதமர் மோடி இன்று மணிப்பூருக்கு வருகை தந்தார். பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை பிரதமர் மோடி இன்று (செப். 13) திறந்துவைத்தார். குறிப்பாக, சூரசந்த்பூரில் ரூ.7,300 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள திட்டங்களுக்கும், தலைநகர் இம்பாலில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்புள்ள திட்டங்களுக்கும் பிரதமர் மோடி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.
PM Modi Manipur Visit: சூரசந்த்பூருக்கு சாலை மார்க்கமாக சென்ற பிரதமர்
பிரதமர் மோடி இன்று காலை இம்பாலுக்கு வருகை தந்தார். இம்பால் மெய்தி இன மக்கள் அதிகம் வசிக்குமிடம். அங்கிருந்து சுமார் 61 கி.மீ., தூரம் உள்ள சூரசந்த்பூருக்கு விரைந்தார். அங்கு குக்கி-ஸோ மக்கள் வசிக்கிறார்கள். கனமழை காரணமாக பிரதமரால் அங்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் செல்ல முடியவில்லை. எனவே அவர் சாலை மார்க்கமாக அஙஅகு சென்றடைந்தார்.
PM Modi Manipur Visit: கண்ணீர்விட்ட மக்கள்
சூரச்சந்த்பூரில் அவர் வன்முறையில் வீட்டை இழந்து, படுகாயம் அடைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்தார். முன்னதாக இம்பாலில் சில உள்ளூர் மக்களுடனும், மாணவர்களுடனும் பிரதமர் மோடி உரையாடினார். அப்போது பலரும் அவர் முன்னிலையில் கதறி அழுது கண்ணீர்விட்ட சம்பவம் பார்ப்போரின் மனதையும் கனக்கச் செய்தது. அவர்களின் கண்ணீரில் இரண்டாண்டுகளாக அவர்கள் சந்தித்து வரும் துயரங்களை பார்க்க முடிந்தது.
PM Modi Manipur Visit: 7000 வீடுகள்
தொடர்ந்து பிரதமர் மோடி மணிப்பூரை வன்முறையில் இருந்து மீட்டு இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் எடுக்கப்படும் என்றார். மேலும், வீடு இழந்தோருக்கு முதற்கட்டமாக 7000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்றார். அமைதியே மணிப்பூரில் வளர்ச்சியைக் கொண்டுவரும் என்றும் பிரதமர் மோடி பேசினார்.
PM Modi Manipur Visit: போக்குவரத்து மேம்படும்
மணிப்பூரில் போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, "நாங்கள் இரண்டு அம்சங்களில் பணியாற்றினோம். ரயில் மற்றும் சாலைக்கான பட்ஜெட்டை அதிகரித்தோம். கிராமப்புற சாலைகளை அமைத்தோம். மணிப்பூரில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு ரூ.3700 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. முன்னர் கிராமங்களுக்குச் செல்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. இப்போது, பல கிராமங்களுக்கு சாலை இணைப்பு உள்ளது. மணிப்பூரில் ரயில் இணைப்பும் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. தலைநகர் இம்பாலும் விரைவில் தேசிய ரயில் வலையமைப்புடன் இணைக்கப்படும்" என்றார்.
PM Modi Manipur Visit: வன்முறை ஒழியுமா?
பிரதமர் மோடியின் இந்த மணிப்பூர் பயணம் அங்கு வன்முறைக்கு ஒரு முடிவைக் கொண்டு வந்து, வளர்ச்சியை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். அதற்கு இந்த வளர்ச்சிப் பணிகளும் துணையாக நிற்கும் என கூறப்படுகிறது.
